Mumuzinho e Rogério Flausino farão show gratuito na Arena Verão em Vitória

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 12:32
Mumuzinho é a segunda atração nacional confirmada para animar o público na orla de Camburi, onde fará um show gratuito no dia 3 de janeiro, dentro da programação de verão promovida pela Prefeitura de Vitória. A apresentação começa às 20h, entre os quiosques 4 e 5, e deve atrair grande público para a praia.
Além do cantor, a prefeitura também confirmou novas atrações para os dias seguintes da temporada. No domingo, 4 de janeiro, os irmãos Rogério Flausino (vocalista do Jota Quest) e Sideral apresentam um tributo especial a Cazuza, levando ao palco releituras de clássicos do poeta do rock brasileiro. A noite ainda terá a participação da Banda Beat Locks, que completa a programação com uma mistura de pop, reggae e brasilidades.
A temporada de verão tem início no dia 2 de janeiro, transformando a orla de Camburi em um grande espaço de lazer. A programação inclui shows, atividades esportivas e atrações culturais gratuitas, que seguem até o dia 25, movimentando a capital durante todo o mês.
Na estreia, quem abre oficialmente o projeto é o grupo É o Tchan, trazendo sucessos que marcaram gerações, como “Dança da Cordinha”, “Pau que Nasce Torto” e “Bambolê”. Antes deles, se apresenta a cantora Flavinha Mendonça, também anunciada como atração da primeira noite. Os shows começam às 20h na orla de Camburi.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta