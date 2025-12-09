Editorias do Site
Mumuzinho e Rogério Flausino farão show gratuito na Arena Verão em Vitória

Depois da estreia com É o Tchan, o primeiro fim de semana de janeiro segue com shows de Mumuzinho, Rogério Flausino e Sideral em Camburi

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 12:32

Mumuzinho e Rogério Flausino farão show gratuito na Arena Verão em Vitória Crédito: Globo/Fábio Rocha ; Mauricio Fidalgo/Globo

Mumuzinho é a segunda atração nacional confirmada para animar o público na orla de Camburi, onde fará um show gratuito no dia 3 de janeiro, dentro da programação de verão promovida pela Prefeitura de Vitória. A apresentação começa às 20h, entre os quiosques 4 e 5, e deve atrair grande público para a praia.

 Além do cantor, a prefeitura também confirmou novas atrações para os dias seguintes da temporada. No domingo, 4 de janeiro, os irmãos Rogério Flausino (vocalista do Jota Quest) e Sideral apresentam um tributo especial a Cazuza, levando ao palco releituras de clássicos do poeta do rock brasileiro. A noite ainda terá a participação da Banda Beat Locks, que completa a programação com uma mistura de pop, reggae e brasilidades.

A temporada de verão tem início no dia 2 de janeiro, transformando a orla de Camburi em um grande espaço de lazer. A programação inclui shows, atividades esportivas e atrações culturais gratuitas, que seguem até o dia 25, movimentando a capital durante todo o mês.

Na estreia, quem abre oficialmente o projeto é o grupo É o Tchan, trazendo sucessos que marcaram gerações, como “Dança da Cordinha”, “Pau que Nasce Torto” e “Bambolê”. Antes deles, se apresenta a cantora Flavinha Mendonça, também anunciada como atração da primeira noite. Os shows começam às 20h na orla de Camburi.

Serviço

  • Arena de Verão 2026
  • Local: Praia de Camburi — altura dos quiosques 4 e 5, Vitória (ES)
  • Período: 2 a 25 de janeiro de 2026
  • Entrada: Gratuita
  • Horário dos shows: A partir das 20h

  • Atrações confirmadas
  • 2 de janeiro (abertura)
  • É o Tchan
  • Flavinha Mendonça

  • 3 de janeiro
  • Mumuzinho
  • Engesamba

  • 4 de janeiro
  • Rogério Flausino & Sideral (Tributo a Cazuza)
  • Banda Beat Locks

