Verão 2026

Mumuzinho e Rogério Flausino farão show gratuito na Arena Verão em Vitória

Depois da estreia com É o Tchan, o primeiro fim de semana de janeiro segue com shows de Mumuzinho, Rogério Flausino e Sideral em Camburi

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 12:32

Mumuzinho e Rogério Flausino farão show gratuito na Arena Verão em Vitória Crédito: Globo/Fábio Rocha ; Mauricio Fidalgo/Globo

Mumuzinho é a segunda atração nacional confirmada para animar o público na orla de Camburi, onde fará um show gratuito no dia 3 de janeiro, dentro da programação de verão promovida pela Prefeitura de Vitória. A apresentação começa às 20h, entre os quiosques 4 e 5, e deve atrair grande público para a praia.

Leia mais É O Tchan e Flavinha Mendonça abrem Arena de Verão em Camburi

Além do cantor, a prefeitura também confirmou novas atrações para os dias seguintes da temporada. No domingo, 4 de janeiro, os irmãos Rogério Flausino (vocalista do Jota Quest) e Sideral apresentam um tributo especial a Cazuza, levando ao palco releituras de clássicos do poeta do rock brasileiro. A noite ainda terá a participação da Banda Beat Locks, que completa a programação com uma mistura de pop, reggae e brasilidades.

A temporada de verão tem início no dia 2 de janeiro, transformando a orla de Camburi em um grande espaço de lazer. A programação inclui shows, atividades esportivas e atrações culturais gratuitas, que seguem até o dia 25, movimentando a capital durante todo o mês.

É O Tchan e Flavinha Mendonça abrem Arena de Verão em Camburi Crédito: Reprodução/Instagram/@olhargustavo_ ; Cloves Louzada

Na estreia, quem abre oficialmente o projeto é o grupo É o Tchan, trazendo sucessos que marcaram gerações, como “Dança da Cordinha”, “Pau que Nasce Torto” e “Bambolê”. Antes deles, se apresenta a cantora Flavinha Mendonça, também anunciada como atração da primeira noite. Os shows começam às 20h na orla de Camburi.

Serviço

Arena de Verão 2026

Local: Praia de Camburi — altura dos quiosques 4 e 5, Vitória (ES)

Praia de Camburi — altura dos quiosques 4 e 5, Vitória (ES) Período: 2 a 25 de janeiro de 2026

2 a 25 de janeiro de 2026 Entrada: Gratuita

Gratuita Horário dos shows: A partir das 20h





A partir das 20h Atrações confirmadas

2 de janeiro (abertura)

É o Tchan

Flavinha Mendonça





3 de janeiro

Mumuzinho

Engesamba





4 de janeiro

Rogério Flausino & Sideral (Tributo a Cazuza)

Banda Beat Locks

