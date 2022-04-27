20ª Festa do Socol em Venda Nova terá shows e leilão beneficente

Socol: herança gastronômica italiana nas montanhas do ES Crédito: Gabriel Lordello

Neste fim de semana, Venda Nova do Imigrante recebe a 20ª edição da Festa do Socol, que celebra uma forte tradição gastronômica do Espírito Santo. O evento acontece neste sábado (30), a partir das 18h, e no domingo (1), a partir das 10h, na comunidade de Alto Bananeiras, localizada na zona rural do município.

Produto é protegido pelo selo de Indicação Geográfica Crédito: Divulgação/Leandro Fidelis

A festa promete agitar a Região Serrana com comidas típicas, shows musicais e diversão para toda a família. Sua atração principal, o socol, é um tipo de presunto feito com lombo de porco e curtido naturalmente.

Além de representar a imigração italiana no Estado, a iguaria colocou Venda Nova no seleto time de regiões com produtos artesanais protegidos pelo selo de Indicação Geográfica (IG).

A programação conta com o Leilão do Socol, em que peças do produto serão leiloadas para ajudar instituições da cidade.

O evento terá também o tradicional balcão de apostas da Linguiça Gigante. Na brincadeira, os participantes tentam adivinhar o tamanho do embutido e quem acerta leva a iguaria para casa.

Raian Sarty, Trio Chocomel, Cantarola Italiana, Leandro Souza e Henrique Daré são atrações musicais confirmadas.

Assim como outros eventos da cidade, a Festa do Socol é feita por voluntários e tem o objetivo de ajudar instituições locais, como a Associação das Voluntárias Pró-Hospital Padre Máximo e a Apae-VNI.

No evento será possível comprar socol Crédito: Divulgação/Leandro Fidelis

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Sábado - 30/04



18h - Abertura

20h - Show com Raian Sarty

23h30 - Show com Trio Chocomel

2h - Encerramento





Domingo – 1º/05

10h - Santa Missa

11h30 - Apresentação da Cantarola Italiana

13h - Show com Leandro Souza

16h - Premiação do Torneio de Mora

16h30 - Medida da Linguiça Gigante

18h - Show com Henrique Daré

21h - Encerramento

