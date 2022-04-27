20ª Festa do Socol em Venda Nova terá shows e leilão beneficente

Neste fim de semana, Venda Nova do Imigrante recebe a 20ª edição da Festa do Socol, que celebra uma forte tradição gastronômica do Espírito Santo. O evento acontece neste sábado (30), a partir das 18h, e no domingo (1), a partir das 10h, na comunidade de Alto Bananeiras, localizada na zona rural do município.
A festa promete agitar a Região Serrana com comidas típicas, shows musicais e diversão para toda a família. Sua atração principal, o socol, é um tipo de presunto feito com lombo de porco e curtido naturalmente.
Além de representar a imigração italiana no Estado, a iguaria colocou Venda Nova no seleto time de regiões com produtos artesanais protegidos pelo selo de Indicação Geográfica (IG).
A programação conta com o Leilão do Socol, em que peças do produto serão leiloadas para ajudar instituições da cidade.
O evento terá também o tradicional balcão de apostas da Linguiça Gigante. Na brincadeira, os participantes tentam adivinhar o tamanho do embutido e quem acerta leva a iguaria para casa.
Raian Sarty, Trio Chocomel, Cantarola Italiana, Leandro Souza e Henrique Daré são atrações musicais confirmadas.
Assim como outros eventos da cidade, a Festa do Socol é feita por voluntários e tem o objetivo de ajudar instituições locais, como a Associação das Voluntárias Pró-Hospital Padre Máximo e a Apae-VNI.
PROGRAMAÇÃO MUSICAL
- Sábado - 30/04
- 18h - Abertura
- 20h - Show com Raian Sarty
- 23h30 - Show com Trio Chocomel
- 2h - Encerramento
- Domingo – 1º/05
- 10h - Santa Missa
- 11h30 - Apresentação da Cantarola Italiana
- 13h - Show com Leandro Souza
- 16h - Premiação do Torneio de Mora
- 16h30 - Medida da Linguiça Gigante
- 18h - Show com Henrique Daré
- 21h - Encerramento
20ª FESTA DO SOCOL EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Quando: 30/04 (sábado) e 1/05 (domingo).
Onde: Comunidade Alto Bananeiras, em Venda Nova do Imigrante. Referência: área de lazer em frente ao lago, às margens da estrada de Alto Bananeiras. Em Venda Nova, o acesso é pela rodovia BR-262 na altura do Km 106, onde há uma placa indicativa. A partir dali, são mais 5 Km.
Ingresso: sábado (R$ 10) e domingo (entrada franca).
Quando: 30/04 (sábado) e 1/05 (domingo).
Onde: Comunidade Alto Bananeiras, em Venda Nova do Imigrante. Referência: área de lazer em frente ao lago, às margens da estrada de Alto Bananeiras. Em Venda Nova, o acesso é pela rodovia BR-262 na altura do Km 106, onde há uma placa indicativa. A partir dali, são mais 5 Km.
Ingresso: sábado (R$ 10) e domingo (entrada franca).