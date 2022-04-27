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Fim de semana

20ª Festa do Socol em Venda Nova terá shows e leilão beneficente

Evento acontece nos dias 30 de abril e 1° de maio na comunidade de Alto Bananeiras e terá a brincadeira da Linguiça Gigante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 16:15

Socol
Socol: herança gastronômica italiana nas montanhas do ES Crédito: Gabriel Lordello
Neste fim de semana, Venda Nova do Imigrante recebe a 20ª edição da Festa do Socol, que celebra uma forte tradição gastronômica do Espírito Santo. O evento acontece neste sábado (30), a partir das 18h, e no domingo (1), a partir das 10h, na comunidade de Alto Bananeiras, localizada na zona rural do município. 
Um prato de Socol de Venda Nova do Imigrante
Produto é protegido pelo selo de Indicação Geográfica Crédito: Divulgação/Leandro Fidelis
A festa promete agitar a Região Serrana com comidas típicas, shows musicais e diversão para toda a família. Sua atração principal, o socol, é um tipo de presunto feito com lombo de porco e curtido naturalmente.
Além de representar a imigração italiana no Estado, a iguaria colocou Venda Nova no seleto time de regiões com produtos artesanais protegidos pelo selo de Indicação Geográfica (IG).

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A programação conta com o Leilão do Socol, em que peças do produto serão leiloadas para ajudar instituições da cidade.
O evento terá também o tradicional balcão de apostas da Linguiça Gigante. Na brincadeira, os participantes tentam adivinhar o tamanho do embutido e quem acerta leva a iguaria para casa.
Raian Sarty, Trio Chocomel, Cantarola Italiana, Leandro Souza e Henrique Daré são atrações musicais confirmadas.
Assim como outros eventos da cidade, a Festa do Socol é feita por voluntários e tem o objetivo de ajudar instituições locais, como a Associação das Voluntárias Pró-Hospital Padre Máximo e a Apae-VNI.
20ª Festa do Socol de Venda Nova do Imigrante
No evento será possível comprar socol Crédito: Divulgação/Leandro Fidelis

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

  • Sábado - 30/04
  • 18h - Abertura
  • 20h - Show com Raian Sarty
  • 23h30 - Show com Trio Chocomel
  • 2h - Encerramento

  • Domingo – 1º/05
  • 10h - Santa Missa
  • 11h30 - Apresentação da Cantarola Italiana
  • 13h - Show com Leandro Souza
  • 16h - Premiação do Torneio de Mora
  • 16h30 - Medida da Linguiça Gigante
  • 18h - Show com Henrique Daré
  • 21h - Encerramento
20ª FESTA DO SOCOL EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE 
Quando: 30/04 (sábado) e 1/05 (domingo).
Onde: Comunidade Alto Bananeiras, em Venda Nova do Imigrante. Referência: área de lazer em frente ao lago, às margens da estrada de Alto Bananeiras. Em Venda Nova, o acesso é pela rodovia BR-262 na altura do Km 106, onde há uma placa indicativa. A partir dali, são mais 5 Km.
Ingresso: sábado (R$ 10) e domingo (entrada franca).

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