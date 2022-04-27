3 receitas de pão inspiradas em Arthur Aguiar, campeão do BBB 22

Resistir a um pãozinho cheiroso, gostoso e macio não é nada fácil. Que o diga Arthur Aguiar, vencedor do BBB 22. Durante o confinamento no reality da TV Globo, o ator e cantor deu o que falar ao cair de boca no alimento mais temido pelos carbofóbicos.
Um mês antes de estrear no programa, Aguiar havia perdido nove quilos ao seguir um rigoroso plano de emagrecimento coordenado pela esposa, a coach e ex-BBB Maíra Cardi - que reclamou nas redes sociais sobre o "deslize" do marido.
Polêmicas à parte, o apreço de Arthur pelo pãozinho lhe rendeu o apelido e muitos memes, fazendo o alimento virar trend nas redes sociais. Com sua vitória recém-saída do forno, o "pãozinho" do BBB 22 inspirou HZ em três receitas para quem gosta de colocar a mão na massa.
PÃOZINHO RECHEADO COM MIX DE QUEIJOS*
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 2 horas
Dificuldade: média
*Fonte: Renata.
Tempo de preparo: 2 horas
Dificuldade: média
*Fonte: Renata.
INGREDIENTES:
- Para a massa:
- ½ xícara de leite
- ½ sachê de fermento biológico seco
- 2 colheres (sopa) de açúcar
- 1 ovo + 1 gema (para pincelar)
- 1 pitada de sal
- 2 xícaras de farinha de trigo
- Manteiga para untar
- 1 xícara de tomates cereja cortados ao meio
- 1 maço de manjericão
- Azeite de oliva extravirgem
- Para o recheio:
- ½ xícara de queijo gruyère ralado
- ½ xícara de queijo muçarela ralado
- ½ xícara de queijo gorgonzola picado
MODO DE PREPARO:
- Antes de iniciar o preparo da massa, preaqueça o forno a 180ºC.
- Para a massa, junte em uma tigela o leite com o açúcar e o fermento e misture. Acrescente o ovo e, em seguida, a farinha de trigo. Coloque uma pitada de sal e sove até a massa ficar bem lisa.
- Volte a massa para a tigela, cubra com um pano e deixe fermentar por 1 hora.
- Depois desse tempo, corte a massa em pedaços e recheie cada um deles com os queijos, fazendo bolinhas.
- Unte uma forma de furo no meio com manteiga e coloque as bolinhas de massas recheadas, preenchendo toda a circunferência.
- Pincele a superfície dos pãezinhos com a gema diluída em um pouco de água e leve para assar por 20 minutos, aproximadamente.
- Enquanto isso, refogue os tomates cereja em uma frigideira com um fio de azeite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e manjericão.
- Assim que os pãezinhos estiverem assados, sirva imediatamente junto com os tomatinhos.
PÃO DE CENOURA COM PARMESÃO*
Rendimento: 50 porções
Tempo de preparo: 1h45min
Execução: média
*Fonte: Renata.
Tempo de preparo: 1h45min
Execução: média
*Fonte: Renata.
INGREDIENTES:
- 3 tabletes de fermento biológico fresco (45g)
- 3 colheres (sopa) de açúcar
- 1 kg de farinha de trigo tipo 1 (ou a quantidade adequada até dar o ponto)
- 3 cenouras médias cozidas, escorridas e amassadas com um garfo
- 1 colher (sobremesa) de sal
- 2 ovos
- 1 xícara (chá) de azeite extravirgem
- 1 xícara e meia (chá) de leite
- 1 gema para pincelar
- 2 pacotes de queijo parmesão ralado (200g)
MODO DE PREPARO:
- Preaqueça o forno em temperatura média (180º C) por 10 minutos.
- Em uma vasilha, dissolva o fermento no açúcar, junte meia xícara (chá) da farinha de trigo e 2 colheres (sopa) de leite.
- Misture, cubra com um plástico e deixe descansar por 15 minutos ou até dobrar de volume.
- Depois desse tempo, acrescente a cenoura, o sal, os ovos, o azeite e o restante do leite.
- Misture até que fique homogêneo e, aos poucos, adicione farinha até obter uma massa lisa e homogênea.
- Sove por 15 minutos.
- Deixe descansar por 1 hora ou até dobrar de volume.
- Divida a massa em 50 partes pequenas iguais, faça as bolinhas e deixe crescer até que dobrem de tamanho.
- Pincele com uma gema, polvilhe com o parmesão e leve ao forno médio até que dourem levemente.
PÃO DE CREME DE LEITE*
INGREDIENTES:
- 500g de farinha de trigo
- 1 colher (sobremesa) de sal
- 2 tabletes de fermento biológico fresco ou 10g de fermento seco
- 1 caixinha de creme de leite
- 50g de margarina
- 1 ovo
- 1 colher (sopa) de açúcar
- 175ml de água morna
- *Fonte: Mococa.
MODO DE PREPARO:
- Prepare a massa usando o fermento, metade da água, 1 colher (sopa) de açúcar e 1 xícara (chá) de farinha. Deixe descansar por 20 minutos.
- Junte o creme de leite e o restante dos ingredientes à massa, sovando-a muito bem. Ela deve ficar macia e desgrudar das mãos.
- Assim que a massa chegar a esse ponto, cubra com um pano e deixe descansar por 30 minutos.
- Divida a massa e modele os pãezinhos a gosto.
- Coloque-os em formas untadas e enfarinhadas e deixe-os crescer até dobrarem de volume, em temperatura ambiente.
- Pincele as massas com gema de ovo e leve os pãezinhos para assar em forno médio (180°C), por aproximadamente 30 minutos.
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