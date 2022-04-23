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Polenta cremosa com gorgonzola: veja receita simples e versátil

Perfeita como entradinha ou acompanhamento, a iguaria fica pronta em menos de 30 minutos e seu preparo é bastante simples
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 02:00

Polenta cremosa com gorgonzola
Receita de polentinha cremosa rende seis porções Crédito: Tirolez/Divulgação
Ótima pedida nos dias de clima ameno, a polenta é uma receita simples de preparar e rende combinações das mais variadas. Uma delas, com queijo, é certeira. Se você é fã do prato, veja a seguir uma sugestão de preparo com gorgonzola, fácil e deliciosa. 

POLENTA CREMOSA COM GORGONZOLA

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 25 minutos, em média 
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • 1 xicara de chá de fubá pré-cozido
  • 1 litro de água
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 80g de queijo gorgonzola
  • Pimenta-do-reino  
MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma panela grande, leve a água e o sal ao fogo médio. 
  2. Quando ferver, diminua o fogo e adicione o fubá aos poucos, em fio constante, mexendo com um batedor de arame. 
  3. Quando a polenta começar a ferver, acrescente o azeite e continue mexendo sem parar até que a massa comece a soltar da panela. Tempere com pimenta-do-reino moída na hora a gosto, e misture bem.
  4. Em refratários individuais, monte camadas de polenta e queijo gorgonzola picados em pequenos pedaços deixando o refratário escolhido com a última camada de queijo. 
  5. Feito isso, leve ao forno preaquecido por 10 minutos apenas para que o queijo derreta e incorpore melhor à polenta.
Fonte: Tirolez. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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