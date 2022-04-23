Polenta cremosa com gorgonzola: veja receita simples e versátil

Ótima pedida nos dias de clima ameno, a polenta é uma receita simples de preparar e rende combinações das mais variadas. Uma delas, com queijo, é certeira. Se você é fã do prato, veja a seguir uma sugestão de preparo com gorgonzola, fácil e deliciosa.
POLENTA CREMOSA COM GORGONZOLA
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 25 minutos, em média
Nível: fácil
Tempo de preparo: 25 minutos, em média
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 1 xicara de chá de fubá pré-cozido
- 1 litro de água
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de sopa de azeite
- 80g de queijo gorgonzola
- Pimenta-do-reino
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela grande, leve a água e o sal ao fogo médio.
- Quando ferver, diminua o fogo e adicione o fubá aos poucos, em fio constante, mexendo com um batedor de arame.
- Quando a polenta começar a ferver, acrescente o azeite e continue mexendo sem parar até que a massa comece a soltar da panela. Tempere com pimenta-do-reino moída na hora a gosto, e misture bem.
- Em refratários individuais, monte camadas de polenta e queijo gorgonzola picados em pequenos pedaços deixando o refratário escolhido com a última camada de queijo.
- Feito isso, leve ao forno preaquecido por 10 minutos apenas para que o queijo derreta e incorpore melhor à polenta.
Fonte: Tirolez. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.