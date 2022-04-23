Polenta cremosa com gorgonzola: veja receita simples e versátil

Em uma panela grande, leve a água e o sal ao fogo médio.

Quando ferver, diminua o fogo e adicione o fubá aos poucos, em fio constante, mexendo com um batedor de arame.

Quando a polenta começar a ferver, acrescente o azeite e continue mexendo sem parar até que a massa comece a soltar da panela. Tempere com pimenta-do-reino moída na hora a gosto, e misture bem.

Em refratários individuais, monte camadas de polenta e queijo gorgonzola picados em pequenos pedaços deixando o refratário escolhido com a última camada de queijo.