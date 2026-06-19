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Arte

Exposição ao ar livre em Vitória une natureza e cultura em programação gratuita

Programação conta com uma visita guiada ao público e mediada pela professora Stela Maris, seguida de um bate papo especial com os artistas
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 19 de Junho de 2026 às 10:31

Programação conta com a exposição das obras e conversa com os artistas
Programação conta com a exposição das obras e conversa com os artistas Divulgação Shopping Vitória

Já pensou em conhecer arte em um passeio no parque? Isso é possível na nova edição do projeto Reserva Arte, uma iniciativa que une a exposição à natureza em um circuito cultural aberto. O encontro cultural acontece na próxima sexta-feira (19) às 16h no Parque Cultural Reserva Vitória, atrás do Shopping Vitória. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados no site Sympla.


A programação da exposição das obras que estão no parque conta com uma visita guiada ao público e mediada pela professora Stela Maris, seguida de um bate papo especial com os artistas Elvys Chaves e Carlo Schiavini.


O foco da conversa será o projeto “Realidade Expansiva”, que reúne duas obras instaladas no parque: “Mineral Data”, do Elvys Chaves, que transforma dados digitais em estruturas físicas, e “Node Horizon” do Carlo Schiavini, explorando formas orgânicas e sistemas de comunicação no ambiente digital. 


Localizado atrás do Shopping Vitória, o Parque Cultural Reserva Vitória reúne obras de artistas de diferentes regiões do país. Já a Reserva Arte é o momento mensal que o público pode, além de ver, entender as obras que ficam no espaço. Entre alguns dos nomes que têm arte exposta estão Adrianna Eu, Antonio Bokel, José Spaniol, Sandro Novaes, Thainan Castro, Vilar e José Bechara.


A ação é realizada em parceria com a Associação de Moradores e Amigos da Reserva Vitória (AMARV) e com coordenação da galeria Matias Brotas Arte Contemporânea.

Obras de Elvys Chaves e Carlo Schiavini serão o destaque da nova edição do Reserva Arte
Obras de Elvys Chaves e Carlo Schiavini serão o destaque da nova edição do Reserva Arte Divulgação Shopping Vitória

SERVIÇO

Reserva Arte

Local: Parque Cultural Reserva Vitória, átras do Shopping Vitória

Data: 19/06

Horário: 16h

Entrada: Gratuita; retirada de ingressos no Sympla

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