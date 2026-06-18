De profissionais a amadores, dançarinos capixabas brilham nos palcos dentro e fora do ES

Um dos destaques da companhia é Luiza Murari, de 21 anos, que é bailarina profissional, professora de jazz e balé e estudante de Educação Física. Ela começou as aulas de dança ainda com dois aninhos de idade e aos oito já estava competindo. Esta será a segunda vez que Luiza vai competir no Festival de Joinville, o qual ela descreve como "de outro mundo".





Já Janine Pedroza, servidora pública de 42 anos, frequenta a mesma escola, mas com outra mentalidade. Ela se apaixonou pelo balé há 10 anos, assistindo a um espetáculo. Desde então, entre idas e vindas, ela pratica a dança.





Para ela, poder encarar os movimentos desafiadores sem a pressão de ser profissional torna tudo muito divertido. E ela não vai ficar de fora da aventura em Joinville: pela segunda vez, Janine vai acompanhar os bailarinos selecionados na competição, como espectadora.