AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Coluna Abdo Filho

O El Niño e o agronegócio do Espírito Santo

Técnicos da Secretaria de Estado da Agricultura consideram que o Espírito Santo já começou a enfrentar o El Niño, fenômeno climático que vai alterar o tempo em várias partes do planeta

Publicado em 30 de Junho de 2026 às 03:00

Públicado em 

30 jun 2026 às 03:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Café conilon cultivado em Linhares
Café conilon cultivado em Linhares, Norte do Espírito Santo Leticia Orlandi

Os técnicos da Secretaria de Estado da Agricultura consideram que o Espírito Santo já começou a enfrentar os efeitos do El Niño (aquecimento acima do normal das águas do Pacífico, que acaba alterando as condições climáticas de várias partes do planeta, inclusive no Brasil). Os impactos no agronegócio, é claro, estão no horizonte. Os especialistas apontam que deveremos ter um inverno mais quente e com mais chuva e que fenômeno se estenderá até o começo de 2027, com uma primavera mais quente e seca, e chegando ao verão. Há maiores riscos de picos de temperatura e eventos mais severos de seca e de chuva. A quantidade de incêndios deve aumentar. 

"Ainda não dá para falar em prejuízos, mas é fato que teremos anomalias climáticas e que a região Sudeste do Brasil será afetada. Podemos ter picos intensos de chuvas, períodos mais longos de seca e temperaturas mais elevadas que o normal. Estamos conversando muito com os produtores sobre os mais variados aspectos. Por exemplo: ao mesmo tempo que temos de estar preocupados com a reserva de água nas barragens, os vertedouros precisam estar funcionando adequadamente para evitarmos rupturas em situações de chuvas intensas. É um momento que se mostra complexo, que pede atenção e trabalho em conjunto", assinalou Enio Bergoli, secretário de Agricultura do Espírito Santo.

A orientação aos produtores é que eles façam seguro de suas lavouras. "Sabemos que ainda é consideravelmente caro, mas precisa entrar na conta, ainda mais com o cenário traçado. Ainda temos, infelizmente, uma parcela muito pequena de propriedades que são seguradas. A nossa orientação é para fazer o seguro. Tem um detalhe importante: no cinturão verde da Região Serrana, que produz muitas verduras, legumes e frutas, o cultivo é protegido, não é a céu aberto. Ameniza muito os efeitos de um evento climático severo", explicou Bergoli.

O secretário chama atenção para o fato de o El Niño se dar em um momento fundamental para a plantação de café. "Nosso foco de atenção está na safra do ano que vem, afinal, o El Niño é no período de floração e enchimento dos grãos, dois momentos fundamentais para que tenhamos boa produção. As temperaturas mais elevadas atrapalham a formação e o peso dos frutos. No Espírito Santo, há compensações, afinal, no Norte e Noroeste, a cafeicultura é quase toda irrigada, mas o efeito na temperatura é até maior do que o na oferta de água".

Há também preocupação com a pecuária de corte e de leite, já que as queimadas, se acontecerem, diminuirão a massa de alimentação do gado. "Tem de ter muita atenção com o início de queima e com o manejo correto dos resíduos. O governo do Estado já possui um centro de comando e controle, com a participação dos mais diversos órgãos, e haverá um trabalho em conjunto, com muita comunicação", finalizou o secretário.

Veja Também 

Fábrica da GWM em Iracemapolis, interior do Estado de São Paulo

Cerimônia em Aracruz contará com pesos-pesados da GWM

Imagem de destaque

Cooperativa de Domingos Martins inaugura fábrica de pescados e mira Rio e SP

Sessão plenária do STF

Distribuição dos royalties: STF só deve voltar ao assunto após as eleições

Imagem de destaque

Empilhadeiras: de olho na expansão logística, gigante chinesa inicia operação no ES

Imagem de destaque

Complexos logísticos: Vila Velha se apresenta para o jogo

Imagem de destaque

Os desafios postos para o novo presidente do Porto de Vitória

Imagem de destaque

Portocel faz primeira operação com GWM e chega a 50 mil carros importados em 2026

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Agronegócio ES Norte ES Sul Região Noroeste do ES Região Serrana do ES Café capixaba Café arábica Café Conilon
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco VN
Rio Branco VN vence o Vitória e é campeão da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
Câmeras particulares podem ser integradas ao videomonitoramento da polícia no ES
Imagem de destaque
Suspeita de matar casal em Minas Gerais teria fugido para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados