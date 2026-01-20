Imetame e Hapag-Lloyd apresentam porto de Aracruz ao mercado

Porto da Imetame: previsão de inauguração para meados de 2026. Crédito: Divulgação/Imetame

O Grupo Imetame, do Espírito Santo, e a alemã Hapag-Lloyd, um dos cinco maiores armadores do mundo, iniciam a apresentação do projeto do Porto da Imetame ao mercado, nesta terça-feira (20), em um evento em Vitória. Na quarta (21), será em São Paulo. Mais de dez executivos da cúpula do conglomerado europeu vieram ao Brasil apenas para participar das cerimônias. Os potenciais clientes e parceiros verão o que está sendo idealizado. Em 23 dezembro, Imetame e HGT (Hanseatic Global Terminals), subsidiária da Hapag-Lloyd responsável por investir em terminais portuários mundo afora, assinaram um acordo e formaram uma joint venture no terminal de Aracruz.

Trata-se de um projeto bilionário, com capacidade suficiente para ajudar a escoar a produção brasileira, que enfrenta gargalos históricos, e, por consequência, dar uma boa alavancada na economia capixaba. O Porto da Imetame, um investimento de mais de R$ 2,5 bilhões, começa a operar em meados de 2026. A HGT será sócia da Imetame, em 50%, no terminal de contêineres, que está previsto para rodar em 2028. O objetivo não é pequeno. Com uma profundidade inicial de 17 metros (vai chegar a 25 metros), a intenção é tornar-se um concentrador nacional e até continental de contêineres. Para efeito de comparação, Santos, o maior porto do Brasil, opera com profundidade de 15 metros no terminal de contêineres. Hoje, a carga de fora chega em Santos (ou Rio) para depois, em navios menores, vir para Vitória. A intenção é inverter esta lógica.

A cerimônia de São Paulo terá a presença de empresários e executivos de São Paulo (as grandes tradings ficam lá), Rio, Minas Gerais, Centro-Oeste e outras regiões do país. A confirmação do sócio da Imetame - que tem capital, carga e expertise - deve agilizar as negociações. Em princípio, a capacidade anual do terminal será de 1,2 milhão de TEUs (unidade de medida para calcular o volume de um contêiner).

O projeto da HGT é global. O conglomerado, que possui 22 terminais portuários, quer ter mais de 30 até 2030. A Hanseatic Global Terminals Latin America iniciou as suas operações em agosto do ano passado e uma das primeiras tacadas foi o investimento na Imetame.

