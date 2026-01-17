Capixaba LeCard mira movimento de mais de R$ 2 bi para 2026

A LeCard, empresa capixaba de benefícios corporativos, fechou 2025 com uma movimentação financeira próxima de R$ 1,9 bilhão. Uma das dez maiores no segmento de cartões de alimentação, refeição, combustível e incentivos do Brasil. Para 2026, o objetivo é crescer mais de 30%, alcançando R$ 2,5 bi.

O setor público segue como motor importante dessa expansão. Somente na Bahia, um dos principais mercados da empresa, são 400 mil usuários ativos. No total, a carteira corporativa reúne 400 órgãos e entidades públicas e mais de 1.700 empresas privadas (o volume de usuários por órgão no serviço público impacta bastante). Entre os contratos de maior volume, destacam-se o Governo da Bahia e as prefeituras do Estado do Espírito Santo. Hoje, são mais de 2 milhões de cartões em circulação.

Além dos usuários, o objetivo também é aumentar a rede credenciada. A LeCard mantém mais de 100 mil estabelecimentos parceiros em todo o país, reunindo supermercados, restaurantes, cafeterias, shoppings, farmácias e postos de combustíveis, o que permite a ampliação do alcance de seus produtos - dos tradicionais cartões refeição e alimentação ao cartão farmácia, combustível, presente, premiação, Natal, estudante e etc.

Crédito: Carlos Alberto

