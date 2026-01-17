Abdo Filho
Abdo Filho
Bastidores e informações exclusivas e relevantes sobre os negócios e a economia do Espírito Santo

Capixaba LeCard mira movimento de mais de R$ 2 bi para 2026

A empresa é uma das dez maiores no segmento de cartões de alimentação, refeição, combustível e incentivos do Brasil

Vitória
Publicado em 17/01/2026 às 03h00

A LeCard, empresa capixaba de benefícios corporativos, fechou 2025 com uma movimentação financeira próxima de R$ 1,9 bilhão. Uma das dez maiores no segmento de cartões de alimentação, refeição, combustível e incentivos do Brasil. Para 2026, o objetivo é crescer mais de 30%, alcançando R$ 2,5 bi.

O setor público segue como motor importante dessa expansão. Somente na Bahia, um dos principais mercados da empresa, são 400 mil usuários ativos. No total, a carteira corporativa reúne 400 órgãos e entidades públicas e mais de 1.700 empresas privadas (o volume de usuários por órgão no serviço público impacta bastante). Entre os contratos de maior volume, destacam-se o Governo da Bahia e as prefeituras do Estado do Espírito Santo. Hoje, são mais de 2 milhões de cartões em circulação.

Além dos usuários, o objetivo também é aumentar a rede credenciada. A LeCard mantém mais de 100 mil estabelecimentos parceiros em todo o país, reunindo supermercados, restaurantes, cafeterias, shoppings, farmácias e postos de combustíveis, o que permite a ampliação do alcance de seus produtos - dos tradicionais cartões refeição e alimentação ao cartão farmácia, combustível, presente, premiação, Natal, estudante e etc.

Veja também

Produção de pimenta-do-reino cresce forte e muda a estrutura do agro no ES
Preço de terra no Espírito Santo está entre os mais altos do Brasil
"A GWM decidiu construir uma fábrica no Espírito Santo", afirma Ferraço
Dinheiro - notas de real
Crédito: Carlos Alberto

A Gazeta integra o

Saiba mais
Economia Espírito Santo Negócios

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.