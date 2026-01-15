Preço de terra no Espírito Santo está entre os mais altos do Brasil

Plantação em fazenda de Linhares, Norte do Espírito Santo . Crédito: Fernando Madeira

O preço do hectare de terra, no Norte do Espírito Santo, está entre os mais altos do Brasil. Em municípios como Linhares, São Mateus, Aracruz, Jaguaré, Vila Valério, Rio Bananal e Sooretama, o hectare está batendo em R$ 200 mil. Mesmos níveis de preços praticados, por exemplo, em Franca, interior de São Paulo. O levantamento foi feito pela Zera.ag, empresa especializada em financiamento privado para o agronegócio. Condições de relevo favoráveis (plano) e boa oferta de água formam o pano de fundo, mas o que empurrou de fato os preços, destacadamente nos últimos quatro anos, foram a valorização do café e a alta produtividade do conilon, que é a espécie que domina a região.

"Estamos vendo essa valorização das áreas de café em todo o Brasil, acima do observado em áreas de soja, mas a combinação do Norte do Espírito Santo é muito especial. Praticamente todas as lavouras são irrigadas, isso é muito forte em termos de produção. Além disso, com a valorização vista no café, as margens foram muito elevadas e o produtor passou a investir mais em terra. Assim, além do bom contexto, há uma demanda mais forte por terra na região, isso contribui decisivamente para o cenário de preços que estamos observando", explicou Octaciano Neto, sócio da Zera e ex-secretário de Agricultura do Espírito Santo.

"Importante dizer que o levantamento, que levou em consideração fundos listados na Bolsa de São Paulo que investem no Brasil todo e divulgam os dados ao mercado, foi feito em cima de agricultura em grande escala, que depende de áreas maiores. Temos áreas de hortifruti que são mais caras, inclusive no Espírito Santo, caso da região de Pedra Azul, mas não têm toda essa extensão que levamos em consideração", ponderou Octaciano.

Preços pelo Brasil:

Franca, São Paulo: R$ 150 mil a R$ 200 mil / hectare

Linhares, Espírito Santo: R$ 150 mil a R$ 200 mil / hectare



Piumhi, Minas Gerais: R$ 120 mil / hectare



Gaúcha do Norte, Mato Grosso: R$ 80 mil / hectare



Correntina, Bahia: R$ 45 mil / hectare



Balsas, Maranhão: R$ 55 mil / hectare



Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul: R$ 30 mil / hectare



Sorriso, Mato Grosso: R$ 120 mil / hectare



A Gazeta integra o Saiba mais