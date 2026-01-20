Abdo Filho
Bastidores e informações exclusivas e relevantes sobre os negócios e a economia do Espírito Santo

De olho no mercado pet, Nater Coop vai construir fábrica em Santa Maria de Jetibá

Uma das maiores cooperativas do Espírito Santo vai conseguir abater 50 mil aves por dia e fornecerá matéria-prima para a indústria de ração

Vitória
Publicado em 20/01/2026 às 03h00
Granja da Nater Coop, em Santa Maria de Jetibá, Região Serrana do Espírito Santo. Crédito: Divulgação/Nater Coop

A Nater Coop, gigante do agronegócio capixaba, segue diversificando os seus negócios. A cooperativa vai construir uma fábrica, em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, que produzirá matéria-prima para a produção de ração de cachorros e gatos. Um investimento de R$ 30 milhões que vai começar a sair do papel ainda em 2026.

"Santa Maria é o município que mais produz ovos no Brasil, com uma população de mais de 20 milhões de aves chamadas de postura. A fase produtiva dessas aves dura dois anos, depois elas vão para abate. Hoje, a nossa indústria precisa mandar essas aves para Bahia e São Paulo, agora, teremos isso no Espírito Santo. São várias as utilizações, será um ganho interessante para a cadeia", explicou Marcelino Bellardt, CEO da Nater Coop.

Em sua primeira fase, com capacidade para abater 50 mil aves por dia, a unidade produzirá uma farinha que é usada como base para a produção de ração para pets. Para o futuro existe a possibilidade de linhas para consumo humano (nugget e steak de frango) e até graxaria (base para sabão, sabonetes, cosméticos, tintas, emulsificantes e outros). "As possibilidades são muito interessantes. O objetivo é usar toda a população de aves disponível da região", assinalou Bellardt.

A Nater Coop terá um sócio no empreendimento (aqui mesmo do Espírito Santo) e está definindo o terreno onde será construído o empreendimento.

