De olho no mercado pet, Nater Coop vai construir fábrica em Santa Maria de Jetibá

Granja da Nater Coop, em Santa Maria de Jetibá, Região Serrana do Espírito Santo. Crédito: Divulgação/Nater Coop

A Nater Coop, gigante do agronegócio capixaba, segue diversificando os seus negócios. A cooperativa vai construir uma fábrica, em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, que produzirá matéria-prima para a produção de ração de cachorros e gatos. Um investimento de R$ 30 milhões que vai começar a sair do papel ainda em 2026.

"Santa Maria é o município que mais produz ovos no Brasil, com uma população de mais de 20 milhões de aves chamadas de postura. A fase produtiva dessas aves dura dois anos, depois elas vão para abate. Hoje, a nossa indústria precisa mandar essas aves para Bahia e São Paulo, agora, teremos isso no Espírito Santo. São várias as utilizações, será um ganho interessante para a cadeia", explicou Marcelino Bellardt, CEO da Nater Coop.

Em sua primeira fase, com capacidade para abater 50 mil aves por dia, a unidade produzirá uma farinha que é usada como base para a produção de ração para pets. Para o futuro existe a possibilidade de linhas para consumo humano (nugget e steak de frango) e até graxaria (base para sabão, sabonetes, cosméticos, tintas, emulsificantes e outros). "As possibilidades são muito interessantes. O objetivo é usar toda a população de aves disponível da região", assinalou Bellardt.

A Nater Coop terá um sócio no empreendimento (aqui mesmo do Espírito Santo) e está definindo o terreno onde será construído o empreendimento.

