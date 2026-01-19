Incorporadora do ES prepara R$ 1,5 bi em lançamentos

Prédios da orla de Vila Velha. Município lidera mercado imobiliário do Espírito Santo. Crédito: Fernando Madeira

Com 20 anos de mercado, a capixaba Cobra Engenharia, que atua com muita força no Minha Casa, Minha Vida, programa de habitação popular do governo federal, tem um plano de investimento de R$ 1,5 bilhão para os próximos cinco anos. A meta é aumentar a participação de mercado dentro da Grande Vitória e começar a migrar para empreendimentos de médio padrão. Importante frisar que a Cobra tem um histórico relevante de empreendimentos em Linhares.

“Quando olhamos para a Grande Vitória, vemos um cenário ainda mais promissor. A região passa por uma fase de transformação urbana, com novas centralidades, melhoria da infraestrutura e ampliação dos serviços. Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica têm se consolidado como pólos de desenvolvimento que atraem não apenas novos empreendimentos, mas também qualidade de vida”, pondera Joacyr Meriguetti, CEO da empresa.

No ano passado, foram entregues mais de 1,2 mil unidades, sendo 912 casas. Hoje, a empresa possui 900 imóveis em construção, a maior parte na Grande Vitória. Para 2026, estão previstos três lançamentos: dois em Linhares e um em Vila Velha. " “Nos últimos anos, observamos um ambiente econômico mais estável, aliado a um crescimento sustentável da construção civil, o que reforça a confiança de investidores, incorporadores e das famílias", assinalou Meriguetti.

