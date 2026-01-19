Abdo Filho
Abdo Filho
Bastidores e informações exclusivas e relevantes sobre os negócios e a economia do Espírito Santo

Incorporadora do ES prepara R$ 1,5 bi em lançamentos

A capixaba Cobra Engenharia, com forte atuação no Minha Casa, Minha Vida, quer ampliar o público e chegar com mais força na Grande Vitória

Vitória
Publicado em 19/01/2026 às 03h00
Prédios na Orla de Vila Velha
Prédios da orla de Vila Velha. Município lidera mercado imobiliário do Espírito Santo. Crédito: Fernando Madeira

Com 20 anos de mercado, a capixaba Cobra Engenharia, que atua com muita força no Minha Casa, Minha Vida, programa de habitação popular do governo federal, tem um plano de investimento de R$ 1,5 bilhão para os próximos cinco anos. A meta é aumentar a participação de mercado dentro da Grande Vitória e começar a migrar para empreendimentos de médio padrão. Importante frisar que a Cobra tem um histórico relevante de empreendimentos em Linhares.

Veja também

Incorporadora marca data para demolir Hotel Canto do Sol
Complexo logístico da Serra é vendido em enorme operação entre grandes fundos

“Quando olhamos para a Grande Vitória, vemos um cenário ainda mais promissor. A região passa por uma fase de transformação urbana, com novas centralidades, melhoria da infraestrutura e ampliação dos serviços. Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica têm se consolidado como pólos de desenvolvimento que atraem não apenas novos empreendimentos, mas também qualidade de vida”, pondera Joacyr Meriguetti, CEO da empresa.

No ano passado, foram entregues mais de 1,2 mil unidades, sendo 912 casas. Hoje, a empresa possui 900 imóveis em construção, a maior parte na Grande Vitória. Para 2026, estão previstos três lançamentos: dois em Linhares e um em Vila Velha. " “Nos últimos anos, observamos um ambiente econômico mais estável, aliado a um crescimento sustentável da construção civil, o que reforça a confiança de investidores, incorporadores e das famílias", assinalou Meriguetti.

Veja também

Produção de pimenta-do-reino cresce forte e muda a estrutura do agro no ES
Preço de terra no Espírito Santo está entre os mais altos do Brasil
"A GWM decidiu construir uma fábrica no Espírito Santo", afirma Ferraço

A Gazeta integra o

Saiba mais
Espírito Santo Grande Vitória Linhares Mercado imobiliário imóveis ES Norte Imóveis

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.