"Rei do Ovo" já investiu R$ 200 milhões no ES e enxerga mais oportunidades

Ricardo Faria (no centro), participa de evento realizado pelo Instituto Líderes do Amanhã, em Vitória. Crédito: Divulgação/Cloves Louzada

Ricardo Faria, dono da Global Eggs, uma das maiores empresas produtoras de ovos do mundo, e de um patrimônio estimado em R$ 17,45 bilhões, de acordo com a revista Forbes, possui importantes investimentos no Espírito Santo, mais precisamente em Santa Maria de Jetibá, e está de olho nas oportunidades. Ele adquiriu, em 2023, a BL Ovos e, de lá para cá, já investiu mais de R$ 200 milhões na operação.

"Estou muito satisfeito e animado com o nosso investimento em Santa Maria de Jetibá. As pessoas são ótimas, muito trabalhadoras e a empresa só está melhorando. Os investimentos nos deram mais eficiência, sofisticamos o produto e mudamos o público. O valor agregado do produto aumentou consideravelmente e a produção cresceu 30%", assinalou o empresário, que veio a Vitória participar do Fórum Liberdade e Democracia, organizado pelo Instituto Líderes do Amanhã.

E o que virá pela frente? Faria explicou que a Iana Alimentos, novo nome da BL, está no topo de sua capacidade e que não há mais como crescer muito dentro do que está posto, portanto, a companhia está observando as oportunidades. "Estamos com um nível bem alto de automação e não há mais espaço físico para expansão, estamos no topo da capacidade. Somos uma empresa consolidadora dentro de um mercado que está em consolidação, portanto, o que tenho para dizer é que estamos sempre olhando para as boas oportunidades, e o Espírito Santo tem muitas".

Faria chamou a atenção para a oportunidade (e dificuldade) que o Espírito Santo tem para ser um grande exportador de ovos. "O Estado tem um enorme parque produtor de ovos e nós chegamos a exportar para Europa e Estados Unidos, só que saía tudo por Santos. O Espírito Santo tem portos, mas não tem linhas de longo curso, isso prejudica demais, encarece a logística. Há uma grande oportunidade de crescimento por aí, mas precisa solucionar essa questão".

