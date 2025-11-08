Abdo Filho
"Rei do Ovo" já investiu R$ 200 milhões no ES e enxerga mais oportunidades

Ricardo Faria, dono da Global Eggs, uma das maiores empresas produtoras de ovos do mundo, tem um patrimônio estimado em R$ 17,45 bilhões

Publicado em 08/11/2025 às 03h00
Ricardo Faria (no centro), participa de evento realizado pelo Instituto Líderes do Amanhã, em Vitória
Ricardo Faria (no centro), participa de evento realizado pelo Instituto Líderes do Amanhã, em Vitória. Crédito: Divulgação/Cloves Louzada

Ricardo Faria, dono da Global Eggs, uma das maiores empresas produtoras de ovos do mundo, e de um patrimônio estimado em R$ 17,45 bilhões, de acordo com a revista Forbes, possui importantes investimentos no Espírito Santo, mais precisamente em Santa Maria de Jetibá, e está de olho nas oportunidades. Ele adquiriu, em 2023, a BL Ovos e, de lá para cá, já investiu mais de R$ 200 milhões na operação.

"Estou muito satisfeito e animado com o nosso investimento em Santa Maria de Jetibá. As pessoas são ótimas, muito trabalhadoras e a empresa só está melhorando. Os investimentos nos deram mais eficiência, sofisticamos o produto e mudamos o público. O valor agregado do produto aumentou consideravelmente e a produção cresceu 30%", assinalou o empresário, que veio a Vitória participar do Fórum Liberdade e Democracia, organizado pelo Instituto Líderes do Amanhã.

E o que virá pela frente? Faria explicou que a Iana Alimentos, novo nome da BL, está no topo de sua capacidade e que não há mais como crescer muito dentro do que está posto, portanto, a companhia está observando as oportunidades. "Estamos com um nível bem alto de automação e não há mais espaço físico para expansão, estamos no topo da capacidade. Somos uma empresa consolidadora dentro de um mercado que está em consolidação, portanto, o que tenho para dizer é que estamos sempre olhando para as boas oportunidades, e o Espírito Santo tem muitas".

Faria chamou a atenção para a oportunidade (e dificuldade) que o Espírito Santo tem para ser um grande exportador de ovos. "O Estado tem um enorme parque produtor de ovos e nós chegamos a exportar para Europa e Estados Unidos, só que saía tudo por Santos. O Espírito Santo tem portos, mas não tem linhas de longo curso, isso prejudica demais, encarece a logística. Há uma grande oportunidade de crescimento por aí, mas precisa solucionar essa questão".

Agronegócio Economia Espírito Santo Santa Maria de Jetibá

