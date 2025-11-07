Porto de Vitória: Vports e Comexport assinam novo contrato

Desembarque de carros importados no Terminal Portuário de Vila Velha. Crédito: Carlos Alberto Silva

A Vports, concessionária responsável pelo Complexo Portuário de Vitória, e a Comexport, empresa de comércio internacional que teve o maior faturamento empresarial do Espírito Santo em 2024, acabam de assinar um novo contrato ampliando em 16 mil metros quadrados a área de atuação e armazenamento da trading dentro da área primária do porto. Assim, o Estado receberá mais de 200 mil veículos ao ano, se consolidando ainda mais como a principal porta de entrada de automóveis importados do Brasil.

A ideia é de um aumento também nas importações de máquinas, equipamentos e de cargas especiais - que exigem operações específicas para a movimentação. Em 2023, a Comexport tornou-se a primeira e única empresa a deter um terminal de veículos dentro do porto. Os bons resultados da primeira parceria deram margem para o novo acordo.

“O contrato que viabilizou o Terminal de Veículos representou um avanço estratégico para a Comexport. Hoje, temos, dentro do porto, um complexo logístico classificado entre os mais avançados do mundo, ampliado pela nova parceria que acabamos de assinar”, ressaltou Alan Goldlust, presidente da Comexport.

“Investimentos da ordem de R$ 600 milhões, realizados ao longo desse período em conjunto com as empresas parceiras, abrem possibilidades e fortalecem a vocação capixaba para a logística e o comércio exterior, tendo como um dos destaques na importação o setor automotivo. Trata-se de uma parceria estratégica, que coloca a Vports como um importante hub logístico para o mercado automotivo", assinalou Gustavo Serrão, presidente da Vports. “O crescimento na importação de máquinas e equipamentos é um dos destaques de 2025, com um crescimento de 49%. E o novo contrato amplia ainda mais essas possibilidades”. De janeiro a setembro, 3,8 milhões de toneladas de produtos importados entraram pelo complexo de Vitória. Um recorde.

O novo contrato da Comexport é o 15º assinado desde que a Vports assumiu o comando do porto, no último trimestre de 2022.

