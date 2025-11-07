Suzano vai parar de trazer madeira de Minas e deve cortar produção no ES

Fábrica de celulose da Suzano em Aracruz, Norte do Espírito Santo. Crédito: Carlos Alberto Silva

A Suzano, maior produtora mundial de celulose a partir de fibra de eucalipto, decidiu parar de trazer madeira de Minas Gerais para abastecer as três fábricas de celulose de Aracruz, Norte do Espírito Santo. A VLI, responsável pelo transporte da matéria-prima, que vem de trem pela Vitória-Minas, já foi informada da decisão e prestará o serviço até o final de dezembro. Minas responde por algo perto de 20% da madeira consumida pelas usinas capixabas.

A consequência dessa decisão é que a produção de celulose, diante de uma quantidade menor de eucalipto, pode ter de cair, o que seria um duro golpe na produção industrial do Estado. Pelo o que a coluna apurou, o martelo sobre a madeira mineira já foi batido. Sobre o corte de produção, ainda não, mas não vai tardar.

A Suzano tem capacidade para produzir 2,3 milhões de toneladas de celulose por ano em Aracruz. Hoje, está em 2 milhões de toneladas/ano. Caso a fabricação de celulose caia na mesma proporção do encolhimento da entrega de madeira, pode chegar a 1,6 milhão de toneladas por ano.

A base florestal do Espírito Santo não dá conta das necessidades das três fábricas da Suzano em Aracruz. Assim, cerca de 50% do eucalipto utilizado precisa vir de Bahia e Minas Gerais. A coluna apurou que a conta do transporte de Minas para cá não está parando de pé, por isso, a multinacional tomou a decisão. Como recomposição de base florestal não é algo simples e rápido de ser feito, a produção de celulose em Aracruz, caso passe mesmo por um encolhimento, pode ficar afetada por um período relativamente longo.

