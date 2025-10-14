Abdo Filho
Suzano define data de inauguração da nova fábrica de Aracruz

O investimento no novo complexo ficou em R$ 650 milhões. A capacidade produtiva da nova unidade é de 60 mil toneladas de papel tissue por ano

Publicado em 14/10/2025 às 17h08
Fábrica de papel tissue da Suzano, em Aracruz
Fábrica de papel tissue da Suzano, em Aracruz. Crédito: Divulgação/Suzano

A Suzano, líder global da indústria de papel e celulose, marcou a data para a inauguração de sua fábrica de papel tissue (para higiene pessoal) em Aracruz, Norte do Espírito Santo: 18 de novembro. Trata-se de um marco para a indústria capixaba, afinal, o Estado passa a abrigar toda a cadeia de produção de papel: do eucalipto ao porto.

O investimento no novo complexo ficou em R$ 650 milhões. A capacidade produtiva da nova unidade é de 60 mil toneladas por ano. Dali sairão rolos de papel higiênico e lenços para várias partes do Brasil, mas, em sua larga maioria, os clientes estão no Sudeste. Por isso, um centro de distribuição, com sete mil m² e pé direito médio de 17 metros, também foi construído.

A Suzano é e seguirá sendo uma gigante na produção da commodity. Mas, em meados da década passada, a companhia tomou a decisão de agregar valor à sua produção e entrou pesado no mercado de tissue, que são papéis para higiene pessoal. A Suzano investiu em fábricas, comprou a Kimberly Clark no Brasil e, hoje, já é dona da maior fatia do mercado nacional. No mundo, fora os Estados Unidos, o conglomerado brasileiro adquiriu 51% da Kimberly Clark. É uma mudança relevante nos rumos da empresa e também nos rumos da economia capixaba.

