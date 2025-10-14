Grupo Lamoia, dono da Luigi e Paletitas, vai triplicar de tamanho

Fábrica do Grupo Lamoia, em Piúma, Sul do Espírito Santo. Crédito: Divulgação/Grupo Lamoia

O Grupo Lamoia, do Espírito Santo, que vem em franca expansão nos últimos anos, está investindo forte em seu parque produtivo, em Piúma, no Sul capixaba. Está em curso um aporte de R$ 80 milhões que fará com que a fábrica vá dos atuais 9 mil metros quadrados para 43 mil m² de área construída. Assim, até 2029, a capacidade de produção será triplicada, alcançando 25 milhões de picolés e 10 mil toneladas de sorvetes e açaí por ano.

O objetivo é dar conta da expansão de pontos de venda pelo país. "Em 2024, inauguramos mais 70 lojas das marcas Luigi e Paletitas. Este ano o nosso plano é inaugurar outras 100 lojas. A maior parte até agora está no Espírito Santo, mas temos lojas licenciadas também no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, na Bahia e acabamos de chegar em São Paulo”, afirma Wanderson Lamoia, presidente e fundador do grupo.

A companhia, que é proprietária das marcas Luigi, Paletitas, Açaí Natuzon, Real Gelato e iCream, inaugurou um centro de distribuição no município de Indaiatuba, São Paulo. Com capacidade para armazenar 200 mil quilos de produtos congelados a -25°C, o novo espaço visa facilitar o atendimento de São Paulo e sul de Minas Gerais.

Além da expansão comercial, o objetivo é marcar posição. A última etapa dos aportes é a construção de uma megastore em Piúma, com auditório para 500 pessoas, laboratório de sorvete e espaço para eventos culturais. A ideia é transformar o local no maior ponto turístico do litoral Sul. Potencial não falta. Importante lembrar que a loja da Garoto, em Vila Velha, há décadas é um dos pontos mais visitados do Espírito Santo.

