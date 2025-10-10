Abdo Filho
Bastidores e informações exclusivas e relevantes sobre os negócios e a economia do Espírito Santo

Movimento exportador da Marcopolo vai beneficiar fábrica do ES

Multinacional brasileira possui um importante parque fabril em São Mateus, Norte do Espírito Santo. Unidade foi inaugurada em 2014 e está em expansão

Vitória
Publicado em 10/10/2025 às 03h00
Vista aérea da planta industrial da Marcopolo, em São Mateus, onde começaram a ser produzidos ônibus elétricos
Vista aérea da planta industrial da Marcopolo, em São Mateus. Crédito: Marcopolo/ Divulgação

A Marcopolo, multinacional brasileira que produz carrocerias para ônibus, está aumentando a presença das vendas internacionais em seu negócio. A companhia enxerga oportunidades de expansão na Europa (assinou recentemente uma parceria com a Volvo), Estados Unidos, África e América Central. Nem tudo sairá das fábricas de Caxias do Sul (RS) e São Mateus, no Norte do Espírito Santo, afinal, a empresa possui linhas de produção na África do Sul, Argentina, Austrália (três), China, Colômbia e México, mas certamente haverá impacto positivo nas duas.

Este ano, mais de 60 unidades fabricadas em São Mateus de modelos Volare (micro-ônibus) e Torino (ônibus urbanos) já foram exportadas para países como Angola, na África, e Costa Rica, na América Central. Isso representa cerca de 7% de todas as exportações da Marcopolo no primeiro semestre deste ano (902 unidades). Nos últimos dois anos, foram mais de 100 unidades exportadas. Aliás, o primeiro lote de vendas internacionais partindo de São Mateus aconteceu em 2024.

A fábrica mateense, que passou por algumas expansões nos últimos anos e, hoje, tem capacidade para montar qualquer carroceria Marcopolo, é vista como um importante trunfo quando se observa o mercado internacional, afinal, está próxima dos portos do Espírito Santo, reduzindo consideravelmente o custo logístico da operação.

Em junho, a Marcopolo fechou um financiamento de R$ 445,2 milhões junto ao BNDES para a produção de veículos de transporte de passageiros e carrocerias que serão exportados.

