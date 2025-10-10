Movimento exportador da Marcopolo vai beneficiar fábrica do ES

Vista aérea da planta industrial da Marcopolo, em São Mateus. Crédito: Marcopolo/ Divulgação

A Marcopolo, multinacional brasileira que produz carrocerias para ônibus, está aumentando a presença das vendas internacionais em seu negócio. A companhia enxerga oportunidades de expansão na Europa (assinou recentemente uma parceria com a Volvo), Estados Unidos, África e América Central. Nem tudo sairá das fábricas de Caxias do Sul (RS) e São Mateus, no Norte do Espírito Santo, afinal, a empresa possui linhas de produção na África do Sul, Argentina, Austrália (três), China, Colômbia e México, mas certamente haverá impacto positivo nas duas.

Este ano, mais de 60 unidades fabricadas em São Mateus de modelos Volare (micro-ônibus) e Torino (ônibus urbanos) já foram exportadas para países como Angola, na África, e Costa Rica, na América Central. Isso representa cerca de 7% de todas as exportações da Marcopolo no primeiro semestre deste ano (902 unidades). Nos últimos dois anos, foram mais de 100 unidades exportadas. Aliás, o primeiro lote de vendas internacionais partindo de São Mateus aconteceu em 2024.

A fábrica mateense, que passou por algumas expansões nos últimos anos e, hoje, tem capacidade para montar qualquer carroceria Marcopolo, é vista como um importante trunfo quando se observa o mercado internacional, afinal, está próxima dos portos do Espírito Santo, reduzindo consideravelmente o custo logístico da operação.

Em junho, a Marcopolo fechou um financiamento de R$ 445,2 milhões junto ao BNDES para a produção de veículos de transporte de passageiros e carrocerias que serão exportados.

