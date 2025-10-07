Cesan muda Barragem dos Imigrantes e investimento vai superar os R$ 300 milhões

Perspectiva da Barragem dos Imigrantes, que está sendo construída entre Viana e Domingos Martins. Crédito: Divulgação/Cesan

A Cesan aprovou uma mudança estrutural importante no projeto da Barragem dos Imigrantes, no Rio Jucu - entre Viana e Domingos Martins. A decisão foi tomada a partir de estudos complementares apresentados pelo consórcio responsável pela obra, com a Contractor à frente, que identificaram a necessidade de adotar parâmetros mais rigorosos de segurança.

A alteração mais relevante será no vertedouro (estrutura de escoamento), que tinha 35 metros de largura no projeto original e passará a ter 68 metros. Assim o barramento, antes concebido como barragem de terra, passará a ser misto, com o corpo central em concreto (concreto compactado a rolo) e ombreiras executadas em enrocamento de pedra com núcleo de terra. As mudanças na engenharia vão impactar no orçamento. Originalmente, sairia por R$ 264,5 milhões, com a mudança, vai chegar aos R$ 316,3 milhões. Trata-se de uma das maiores obras públicas do Espírito Santo.

Levantamentos hidrológicos apontaram que a vazão de referência para o dimensionamento da barragem deve ser de 1.192 m³ por segundo, quase o dobro do estimado no projeto inicial: 655 m³/s. Essa diferença decorre de metodologias distintas: enquanto o projeto básico considerou séries históricas de dados fluviométricos, o estudo atual aplicou o método chuva-vazão (modelo que visa transformar a chuva prevista em vazão de um rio). Diante dos dois estudos, a Cesan resolveu mudar o projeto.

“A Barragem dos Imigrantes é considerada uma das obras mais estratégicas para a segurança hídrica da Grande Vitória. Estamos investindo em uma estrutura mais segura, mais duradoura e que oferecerá tranquilidade à população capixaba diante dos desafios climáticos que já vivemos”, destaca o presidente da Cesan, Munir Abud.

O novo reservatório terá capacidade para armazenar 23 bilhões de litros de água. A previsão é que as obras sejam concluídas em 2027. Hoje, o único reservatório de água da Região Metropolitana de Vitória é a barragem de Rio Bonito, entre Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá, com capacidade para 27 bilhões de litros.

A Gazeta integra o Saiba mais