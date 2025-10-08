Abdo Filho
As ambições da multinacional espanhola Acciona no ES são grandes

Companhia, que venceu um dos blocos da concessão de esgoto da Cesan, está de olho em ferrovia, rodovia e grandes obras privadas do Estado

Vitória
Publicado em 08/10/2025 às 03h00
Obra do Metrô de São Paulo tocada pela espanhola Acciona
Obra do Metrô de São Paulo tocada pela espanhola Acciona. Crédito: Divulgação/Acciona

Acciona e GS Inima, duas multinacionais espanholas, assinam, nesta quarta-feira (08), no Palácio Anchieta, o maior contrato de concessão já feito no Espírito Santo: duas PPPs (parceria-público privada) para tocar o tratamento de esgoto de 43 cidades do Estado, Vitória entre elas. O investimento previsto para os próximos 25 anos é de R$ 7 bilhões.

A GS Inima, que levou o bloco com 35 cidades em um consórcio junto com a capixaba Forte Ambiental, já é mais conhecida por aqui. Venceu o leilão, também da Cesan, para a operação de uma Estação de Tratamento de Água de Reúso na Serra, e está tocando o projeto para a construção de uma usina de dessalinização, em Guarapari. A Acciona, por sua vez, está colocando os pés por aqui pela primeira vez. E não pretende ficar só nisso.

A companhia, especializada em grandes obras e concessões de infraestrutura e saneamento, está no Brasil há 27 anos. Participou, por exemplo, da construção do Rodoanel (SP) e do Porto do Açu (RJ). Desde o final de 2020 é responsável pela construção e operação da Linha 06 do Metrô de São Paulo. Um negócio de R$ 20 bi e que já emprega 11 mil pessoas.

"Estamos chegando agora no Espírito Santo, mas já conhecemos bem o Brasil e sabemos que as oportunidades de negócios em infraestrutura, incluído aí o saneamento, estão entre as melhores e maiores do mundo. São vários os projetos de concessão já muito bem desenhados, e o Espírito Santo, há algum tempo, está no nosso radar. Para que isso ande, as empresas precisam ser sólidas, precisam de potência, e a Acciona tem todos esses atributos", disse André De Angelo, diretor da multinacional no Brasil.

"Estamos acompanhando com atenção e entusiasmo o projeto da EF 118 (ferrovia ligando o Espírito Santo ao Rio de Janeiro que o governo federal quer oferecer ao mercado). O cenário é desafiador, o governo precisa montar uma estrutura financeira que dê viabilidade, mas acreditamos muito, afinal, o Brasil precisa de eficiência logística para continuar crescendo. É uma região com portos consolidados e em construção, de enorme potencial. Queremos fazer a obra e tocar a concessão", afirmou o executivo. O governo federal quer fazer o leilão da EF 118 em 2026.

A Acciona está de olho também na BR 262 e nas grandes empresas privadas instaladas no Estado. "Está no nosso radar o debate sobre a 262, que também precisa de viabilidade financeira, e as obras das gigantes privadas que estão no Espírito Santo. Vale, Samarco, Suzano, ArcelorMittal e Petrobras têm grandes projetos a serem tocados, estamos nos apresentando como parceiros. A PPP da Cesan é a nossa porta de entrada", assinalou André De Angelo.

