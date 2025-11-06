Log-In quer aumentar tamanho de navios no Terminal Portuário de Vila Velha

Contêineres no pátio do Terminal Portuário de Via Velha. Crédito: Carlos Alberto Silva

A Log-In Logística, empresa responsável pelo Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), o único a operar contêineres no Espírito Santo, quer receber navios maiores no seu atracadouro. Para isso está tentando tirar do papel duas medidas relativamente simples e baratas: mudar o local de amarração das embarcações no limite entre o porto e a rocha do Penedo e uma derrocagem (retirada de pedras do canal) de pequeno porte que permitirá a entrada de navios com até 37 metros de largura. Já há conversas em andamento com a Vports, concessionária que opera o complexo portuário de Vitória, e Iema (Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos).

Não há um orçamento pronto, mas o investimento ficaria na casa dos R$ 10 milhões, se tanto. Pouco para o tamanho das operações ali realizadas e para o ganho de eficiência que a intervenção pode trazer. O cais da Log-In só pode receber dois navios. Se as duas embarcações estiverem ali ao mesmo tempo, uma pode ter 226 metros e a outra, no máximo, 211 metros. Com as intervenções, as duas poderiam ter 226 metros. Hoje, a Log-In possui nove navios, mas apenas dois operam em Vitória na capacidade máxima. Com as obras, todos poderiam vir para cá.

"Nosso cálculo é que teríamos um aumento de movimento de 22%. Tem uma outra questão importante, que é o melhor posicionamento para Vitória poder receber navios de longo curso. Hoje, apenas o Grimaldi, da Europa, e um navio da Cosco, da China, vêm para cá. Ampliando a capacidade, isso pode mudar", explicou Gustavo Paixão, diretor de Terminais da Log-In.

A Gazeta integra o Saiba mais