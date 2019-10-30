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14 dias internada

Noiva de Lucas Lucco deixa hospital após aborto espontâneo

Lorena Carvalho, noiva de Lucas Lucco, ficou 14 dias internada para tratar complicações de um aborto espontâneo

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 07:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 07:37
O cantor Lucas Lucco e a noiva, Lorena Carvalho Crédito: Reprodução/Instagram @lorenacarvalhod
Lorena Carvalho, noiva de Lucas Lucco, recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (29) após 14 dias internada (sendo seis deles na UTI) para tratar complicações decorrentes de um aborto espontâneo. Em um texto publicado no Instagram, ela falou sobre as dificuldades enfrentadas no período e agradeceu o apoio do cantor, dos médicos, parentes e amigos.
"Primeira gestação, primeiro aborto espontâneo, uma perfuração no útero, seis dias na UTI por conta de algumas complicações e infecção e mais oito dias no quarto do hospital para conseguir restabelecer o funcionamento do meu organismo. Eu venci. Eu estou viva. E hoje vim para casa. Graças a Deus", escreveu ela ao lado de duas fotos em que aparece no hospital.
Ela disse também que segue em recuperação, pois ainda está com um "pouquinho de anemia", mas é a "pessoas mais feliz do mundo". 
> Após gravidez, Lucas Lucco diz que noiva sofreu aborto: "Dez semanas"
Lucco respondeu nos comentários que está orgulhoso da noiva. "Mais uma prova vencida... mais uma lição aprendida. E seguimos...", disse.

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O cantor chegou a cancelar alguns shows para ficar ao lado de Lorena no hospital. 
No início de outubro, Lucco usou as redes sociais para anunciar que Carvalho havia perdido o filho que esperavam. "Com a certeza de que o nosso presente há de chegar em um tempo que não pertence a este mundo, nem a nós... que é somente d'Ele. Te amo e te admiro muito. Estamos juntos, no aguardo dos próximos dias perfeitos, dos próximos dias de luta... dos próximos dias de busca", dizia parte da mensagem do músico. 
Lucco e Carvalho, que estão juntos desde 2013, entre idas e vindas, ficaram noivos no último dia 23 de agosto. O cantor surpreendeu a modelo com o pedido de casamento feito diante de familiares e amigos do casal.

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