Noiva de Lucas Lucco deixa hospital após aborto espontâneo

O cantor Lucas Lucco e a noiva, Lorena Carvalho Crédito: Reprodução/Instagram @lorenacarvalhod

"Primeira gestação, primeiro aborto espontâneo, uma perfuração no útero, seis dias na UTI por conta de algumas complicações e infecção e mais oito dias no quarto do hospital para conseguir restabelecer o funcionamento do meu organismo. Eu venci. Eu estou viva. E hoje vim para casa. Graças a Deus", escreveu ela ao lado de duas fotos em que aparece no hospital.

Ela disse também que segue em recuperação, pois ainda está com um "pouquinho de anemia", mas é a "pessoas mais feliz do mundo".

Lucco respondeu nos comentários que está orgulhoso da noiva. "Mais uma prova vencida... mais uma lição aprendida. E seguimos...", disse.

O cantor chegou a cancelar alguns shows para ficar ao lado de Lorena no hospital.

No início de outubro, Lucco usou as redes sociais para anunciar que Carvalho havia perdido o filho que esperavam. "Com a certeza de que o nosso presente há de chegar em um tempo que não pertence a este mundo, nem a nós... que é somente d'Ele. Te amo e te admiro muito. Estamos juntos, no aguardo dos próximos dias perfeitos, dos próximos dias de luta... dos próximos dias de busca", dizia parte da mensagem do músico.