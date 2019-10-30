Xuxa responde fã e sugere que namorado tem 'berinjela robusta'

Junno Andrade e a namorada, a apresentadora Xuxa Crédito: Reprodução/Instagram @junnoandrade

A apresentadora Xuxa , 56, resolveu responder a um internauta que deu uma cantada no seu namorado, Junno Andrade , 56, pelas redes sociais. Em uma foto que o ator e apresentador publicou no Instagram e que ele aparece sem camisa, o seguidor comentou: "Queria te enxugar com folhas de alface americana e ver sua cenoura!"

Xuxa, então, respondeu: "Você gosta de berinjela? Bem robusta? Se não gosta fica quietinho e beijinho beijinho txau txau, porque esse é só da tia Xuxa."

A atitude da apresentadora foi elogiada por vários outros seguidores. "Xuxa rainha, o resto nadinha", escreveu um deles. "Morri com a resposta da Xuxa! Queria ter um mozão para eu defender comentando assim", disse outra fã. Xuxa e Junno estão juntos desde dezembro de 2012.

Recentemente, um homem nascido em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, disse que está tentando provar que é filho de Junno. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o promotor de vendas Eduardo Tadeu Mattos de Oliveira, 35, diz que o apresentador chegou a morar com sua mãe, Isabel, por um período de tempo.

Ele afirma ter conhecido Junno aos 12 anos e passado um tempo convivendo com ele. "Desde o início, a minha mãe era contra a nossa aproximação porque não queria que pensassem que a gente queria dinheiro. Eu só queria carinho do meu pai", diz.

Ela afirma que, após a morte da mãe, resolveu voltar a procurar o pai e ter o nome dele em seus documentos. "A sensação que tenho é que querem que eu esqueça. Mas eu não vou esquecer. Eu quero fazer o exame de DNA ", disse.

À colunista, Junno afirmou ter tido um breve romance com a mãe de Eduardo ainda na adolescência, mas que não chegou a namorá-la. Diz que Eduardo passou três dias em sua casa após conhecê-lo, "mas tinha um comportamento estranho e eu mandei ele logo de volta para a casa da mãe dele".