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Xuxa responde fã e sugere que namorado tem 'berinjela robusta'

Apresentadora Xuxa se irritou com comentário de fã, dando em cima de seu namorado, Junno Andrade, e decidiu ser bem clara sobre a real situação das partes íntimas do bonitão

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 07:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 07:44
Junno Andrade e a namorada, a apresentadora Xuxa Crédito: Reprodução/Instagram @junnoandrade
A apresentadora Xuxa, 56, resolveu responder a um internauta que deu uma cantada no seu namorado, Junno Andrade, 56, pelas redes sociais. Em uma foto que o ator e apresentador publicou no Instagram e que ele aparece sem camisa, o seguidor comentou: "Queria te enxugar com folhas de alface americana e ver sua cenoura!"
Xuxa, então, respondeu: "Você gosta de berinjela? Bem robusta? Se não gosta fica quietinho e beijinho beijinho txau txau, porque esse é só da tia Xuxa."
A atitude da apresentadora foi elogiada por vários outros seguidores. "Xuxa rainha, o resto nadinha", escreveu um deles. "Morri com a resposta da Xuxa! Queria ter um mozão para eu defender comentando assim", disse outra fã. Xuxa e Junno estão juntos desde dezembro de 2012. 
Ver essa foto no Instagram

Será que eu queimei umas gordurebas veganas????

Uma publicação compartilhada por Junno (@junnoandrade) em

Recentemente, um homem nascido em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, disse que está tentando provar que é filho de Junno. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o promotor de vendas Eduardo Tadeu Mattos de Oliveira, 35, diz que o apresentador chegou a morar com sua mãe, Isabel, por um período de tempo.
Ele afirma ter conhecido Junno aos 12 anos e passado um tempo convivendo com ele.  "Desde o início, a minha mãe era contra a nossa aproximação porque não queria que pensassem que a gente queria dinheiro. Eu só queria carinho do meu pai", diz.

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Ela afirma que, após a morte da mãe, resolveu voltar a procurar o pai e ter o nome dele em seus documentos. "A sensação que tenho é que querem que eu esqueça. Mas eu não vou esquecer. Eu quero fazer o exame de DNA", disse.
À colunista, Junno afirmou ter tido um breve romance com a mãe de Eduardo ainda na adolescência, mas que não chegou a namorá-la. Diz que Eduardo passou três dias em sua casa após conhecê-lo, "mas tinha um comportamento estranho e eu mandei ele logo de volta para a casa da mãe dele".
Ele também disse não acreditar que Eduardo seja seu filho: "Ele não se parece comigo. De qualquer forma, estou disposto da fazer o exame de DNA e resolver a questão. Se ficar comprovado que ele é meu filho, é claro que vou assumir."

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