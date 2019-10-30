Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Está com pneumonia

Arlindo Cruz volta a ser internado em clínica do Rio

Cantor Arlindo Cruz está na mesma clínica em que ficou internado por mais de um ano após sofrer AVC, em 2017

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 08:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 08:27
O cantor Arlindo Cruz Crédito: Reprodução/Instagram @arlindocruzobem
Arlindo Cruz está internado com pneumonia desde a semana passada, na Casa de Saúde São José, zona Sul do Rio de Janeiro. O cantor, de 60 anos, deu entrada no hospital no dia 21 de outubro com problemas respiratórios. 
Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o cantor passou alguns dias até no CTI. 

Veja Também

Rafael Zulu põe corpão para jogo em foto sexy na piscina

Xuxa responde fã e sugere que namorado tem "berinjela robusta"

Noiva de Lucas Lucco deixa hospital após aborto espontâneo

A clínica em que o músico está é a mesma onde ele ficou por um ano e três meses ao sofrer um acidente vascular cerebral (AVC), em março de 2017. Em casa, Arlindo seguia com tratamento para recuperar fala e movimentos após ficar com sequelas da doença. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco
Imagem de destaque
Motociclista é baleado durante entrega em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados