Arlindo Cruz volta a ser internado em clínica do Rio

Arlindo Cruz está internado com pneumonia desde a semana passada, na Casa de Saúde São José, zona Sul do Rio de Janeiro. O cantor, de 60 anos, deu entrada no hospital no dia 21 de outubro com problemas respiratórios.
Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o cantor passou alguns dias até no CTI.
A clínica em que o músico está é a mesma onde ele ficou por um ano e três meses ao sofrer um acidente vascular cerebral (AVC), em março de 2017. Em casa, Arlindo seguia com tratamento para recuperar fala e movimentos após ficar com sequelas da doença.