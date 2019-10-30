Brilho! Veja looks de famosos no Prêmio Multishow 2019

Os famosos serpentinaram os salões da Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, na noite desta terça (29) para prestigiarem a 26ª edição do Prêmio Multishow.
O evento foi apresentado pela cantora Anitta e pelo comediante Paulo Gustavo. As convidadas não economizaram na exuberância e aproveitaram a oportunidade para desfilarem as roupas mais elegantes possíveis e fizeram bonito no tapete azul do festão.
Foi unanimidade usar algum elemento de brilho no look - seja no acessório ou na escolha do feitio da roupa -, o que fez os salões da arena ficarem ainda mais reluzentes. Ivete Sangalo, uma das que mais chamou a atenção, vestiu modelo exclusivo da Ralph & Russo, mesmo ateliê que fez o vestido milionário de casamento de Thássia Naves.