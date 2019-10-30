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Luz na passarela!

Brilho! Veja looks de famosos no Prêmio Multishow 2019

Foi unanimidade usar algum elemento de brilho na produção e a arena que sediou o Prêmio Multishow 2019 ficou ainda mais reluzente com tantos famosos desfilando estilo por lá; veja os looks que chamaram a atenção de  A GAZETA

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 09:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 09:49
Brilho! Veja looks de famosos no Prêmio Multishow 2019 Crédito: Montagem A GAZETA
Os famosos serpentinaram os salões da Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, na noite desta terça (29) para prestigiarem a 26ª edição do Prêmio Multishow.
O evento foi apresentado pela cantora Anitta e pelo comediante Paulo Gustavo. As convidadas não economizaram na exuberância e aproveitaram a oportunidade para desfilarem as roupas mais elegantes possíveis e fizeram bonito no tapete azul do festão
Foi unanimidade usar algum elemento de brilho no look - seja no acessório ou na escolha do feitio da roupa -, o que fez os salões da arena ficarem ainda mais reluzentes. Ivete Sangalo, uma das que mais chamou a atenção, vestiu modelo exclusivo da Ralph & Russo, mesmo ateliê que fez o vestido milionário de casamento de Thássia Naves
O cantor Romero Ferro: no Prêmio Multishow 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @romeroferro
A cantora Ivete Sangalo: no Prêmio Multishow 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @thiago_soareess
A apresentadora Fátima Bernardes: no Prêmio Multishow 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @paixao_bernardes2
A cantora Lexa: no Prêmio Multishow 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @exclusivadadeteen
O cantor Filipe Araújo: no Prêmio Multishow 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @felipearaujocantor
A cantora Luísa Sonza: no Prêmio Multishow 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @hashtagpopsite
As cantoras Anitta e Luísa Sonza: no Prêmio Multishow 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @doidospelaanitta
A cantora Anitta: no Prêmio Multishow 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @exclusivadadeteen
A cantora Iza: no Prêmio Multishow 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @exclusivadadeteen

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