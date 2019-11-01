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Ken Humano fará nova plástica para aumentar bumbum

O brasileiro Rodrigo Alves, conhecido como Ken Humano, vai ainda fazer uma nova lipoaspiração e implantará gordura nos glúteos para aumentar bunda e quadril
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 08:40

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 08:40

O brasileiro Rodrigo Alves, conhecido como Ken Humano Crédito: Reprodução/Instagram @rodrigoalvesuk
Rodrigo Alves, o Ken Humano, vai se submeter a uma nova cirurgia plástica em breve. Desta vez, ele quer aumentar o bumbum e, para isso, vai fazer uma retirada de gordura das costas para implantar nos glúteos e quadril.
> Após mais de 10 plásticas, nariz de Ken Humano "afunda": "Preocupado"
Além disso, vai aproveitar a anestesia para fazer mais uma lipoaspiração para ressaltar as curvas. 

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O brasileiro ficou conhecido por já ter feito mais de 72 plásticas e ganhou fama internacional sob o apelido de Ken Humano - a quem ele já disse que não tinha a intenção de ficar parecido. 
> Gretchen exibe corpão após novas plásticas: "Me amando mais"

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