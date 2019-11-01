Ken Humano fará nova plástica para aumentar bumbum

Rodrigo Alves, o Ken Humano, vai se submeter a uma nova cirurgia plástica em breve. Desta vez, ele quer aumentar o bumbum e, para isso, vai fazer uma retirada de gordura das costas para implantar nos glúteos e quadril.
Além disso, vai aproveitar a anestesia para fazer mais uma lipoaspiração para ressaltar as curvas.
O brasileiro ficou conhecido por já ter feito mais de 72 plásticas e ganhou fama internacional sob o apelido de Ken Humano - a quem ele já disse que não tinha a intenção de ficar parecido.