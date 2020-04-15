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Demi Lovato diz que não é mais amiga de Selena Gomez

Cantora diz que ainda mantém contato com Miley Cyrus. As artistas começaram na TV juntas, na Disney, nos anos 2000
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 16:08

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 16:08

Demi Lovato no clipe de
Demi Lovato no clipe de "I Love Me" Crédito: Reprodução/Youtube
A atriz Demi Lovato, 27, afirmou em entrevista à revista Harper's Bazaar que não é mais amiga da cantora Selena Gomez, 27, assim como não tem mais contato com os irmãos da banda Jonas Brothers. Na verdade, a única amizade que mantém da época de estrela da Disney é com Miley Cyrus, 27.
"Ela [Miley Cyrus] é incrível. Eu a amo até a morte e sempre a amarei, sempre a amarei. Mas acho que ela é a única daquela época com quem ainda mantenho contato", afirmou a cantora, que chegou a aparecer na live que Miley Cyrus está fazendo no Instagram desde o início da quarentena do novo coronavírus.
Apesar do distanciamento, Demi afirmou que ainda tem muito amor por Selena e que só deseja coisas boas a ela. As duas começaram juntas na TV, no programa Barney e Seus Amigos, no início dos anos 2000.
Em janeiro deste ano, Selena usou suas redes sociais para dizer que "não tinha palavras pra descrever o quão bonito, inspirado e merecido" tinha sido a presentação da colega no Grammy, a primeira feita por Demi desde que sofreu uma overdose quase fatal, em junho de 2018.

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Além de Selena e dos irmãos Kevin, Joe e Nick Jonas, Demi também perdeu contato com o ex-namorado Wilmer Valderrama, com quem ficou por seis anos. "Acho que precisava disso, precisava aprender a ficar bem sozinha (...) Quando você se relaciona com alguém tão jovem não aprende sobre si mesmo."
Demi, que hoje namora o ator Max Ehrich, 28, falou na entrevista que se define como uma pessoa fluída em relação a suas preferências sexuais e que se imagina mãe de dois ou três filhos no futuro, mas poderia ser ao lado de um homem ou de uma mulher. "Estou aberto a qualquer coisa", afirmou ela.

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