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Demi Lovato é batizada nas águas do rio Jordão

"Sou grata pelas memórias criadas e pela oportunidade de poder preencher o buraco do tamanho de Deus em meu coração", disse a cantora

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 08:20

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 out 2019 às 08:20
A cantora Demi Lovato Crédito: Reprodução/Instagram @ddlovato
A cantora Demi Lovato, 27, revelou nesta terça-feira (1º) que foi batizada nas águas do rio Jordão, em Israel, durante uma viagem que fez ao país.
"Espiritualmente, é muito importante para mim... Ser batizada no rio Jordão -o mesmo lugar em que Jesus foi batizado- Nunca me senti tão renovada em minha vida", escreveu a artista em uma publicação no Instagram. "Há algo absolutamente mágico em Israel. Eu nunca senti tanto o senso de espiritualidade ou conexão com Deus... Algo que sinto falta há alguns anos".
Demi também relembrou a viagem e agradeceu à religião. "Sou grata pelas memórias criadas e pela oportunidade de poder preencher o buraco do tamanho de Deus em meu coração. Obrigado por me receber, Israel."
O batismo acontece um ano após Demi sofrer com uma overdose, em julho de 2018. Na ocasião, ficou até novembro internada para se recuperar. 
Ver essa foto no Instagram

I am an American singer. I was raised Christian and have Jewish ancestors. When I was offered an amazing opportunity to visit the places I’d read about in the Bible growing up, I said yes. There is something absolutely magical about Israel.  I’ve never felt such a sense of spirituality or connection to God…something I’ve been missing for a few years now.  Spirituality is so important to me…to be baptized in the Jordan river – the same place Jesus was baptized – I’ve never felt more renewed in my life. This trip has been so important for my well-being, my heart, and my soul.  I’m grateful for the memories made and the opportunity to be able to fill the God-sized hole in my heart. Thank you for having me, Israel ?

Uma publicação compartilhada por Demi Lovato (@ddlovato) em

No início de 2019, Demi parecia mais confiante sobre sua recuperação. Pelas redes sociais, ela mostrou que passou a virada do ano tomando apenas suco de maçã, e escreveu uma mensagem positiva: "Estou grata por todos os aprendizados que tive neste ano. Jamais vou deixar de valorizar cada dia de minha vida, mesmo os dias ruins".

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Demi sofre com o vício em álcool e drogas desde o início de sua carreira e já passou por internações para tratar problemas psicológicos e alimentares em 2010.

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