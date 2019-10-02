Luísa Sonza: "Não ligo para a estética"

de 21 anos, leva os cuidados com aa sério, mas foi enfática a dizer que não é das mais ligadas no mundo dadurante lançamento deem São Paulo.

Durante o festão, em entrevista à revista Quem, a loira revelou cuidados com a aparência : "Estou numa fase muito cuidados comigo no geral. Não só com a pele, mas com o corpo e a alimentação ".

A cantora admitiu, sim, que é fã de esportes e não é à toa: a mãe é educadora física. "Já tive sonho de ser jogadora de futebol. Gosto Gosto de esporte, no sentido da saúde do corpo. Cuido do corpo, mas não ligo para a estética", finalizou.