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Presentão, hein!

Justin Bieber se presenteia com relógio de R$ 416 mil após casamento

Cantor ostentou a joia no Instagram e chamou o mimo de "presente de casamento", que ele mesmo se deu depois de selar união com Hailey Bieber

Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 09:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2019 às 09:15
O cantor Justin Bieber e a esposa, Hailey Bieber Crédito: Reprodução/Instagram @justinbieber
Justin Bieber celebrou um casamento íntimo com a esposa, Hailey Baldwin Bieber, com cerimônia para poucas pessoas. E como ele gastou pouco na festa, esse pode ter sido o motivo de o cantor ter se presenteado com uma joia tão cara após o casório: um relógio de US$ 50 mil, o que na cotação atual do dólar equivale a algo em torno de R$ 416 mil. 
Ver essa foto no Instagram

Got my self a lil wedding gift ... thanks @jadellebh

Uma publicação compartilhada por Justin Bieber (@justinbieber) em

No Instagram, o loiro decidiu ostentar o presentão, o qual chamou de "presente de casamento". O relógio, feito em ouro, faz parte de uma linha de luxo vintage de uma maison internacional. Trata-se de um Audemars Piguet Royal Oak 5402BA, uma linha que remonta à década de 1970, e que não é mais fabricada. Os modelos atuais do AP Royal Oaks têm um preço médio de cerca de US $ 50 mil, ou seja, R$ 208 mil na cotação atual.

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