Justin Bieber se presenteia com relógio de R$ 416 mil após casamento

celebrou um casamento íntimo com a esposa,com cerimônia para poucas pessoas. E como ele gastou pouco na, esse pode ter sido o motivo de o cantor ter se presenteado com umatão cara após o casório: umde US$ 50 mil, o que na cotação atual do dólar equivale a algo em torno de R$ 416 mil.

No Instagram, o loiro decidiu ostentar o presentão, o qual chamou de "presente de casamento". O relógio, feito em ouro, faz parte de uma linha de luxo vintage de uma maison internacional. Trata-se de um Audemars Piguet Royal Oak 5402BA, uma linha que remonta à década de 1970, e que não é mais fabricada. Os modelos atuais do AP Royal Oaks têm um preço médio de cerca de US $ 50 mil, ou seja, R$ 208 mil na cotação atual.