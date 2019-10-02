Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Corpão!

Luan Santana sensualiza sem camisa e deixa cueca à mostra: "Delícia"

Cantor deixou seus seguidores babando depois de postar uma foto colocando o corpão para jogo no Instagram, nesta terça (1º)

Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 08:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2019 às 08:14
  Crédito: Reprodução/Instagram @luansantana
Luan Santana deixou seus seguidores desnorteados nesta terça-feira (1º), quando decidiu postar uma foto mais picante em seu feed do Instagram. O bonitão posou sem camisa em um clique sensual, que decidiu compartilhar na rede social. 

Veja Também

Após apresentar o JN, Philipe Lemos será homenageado na Serra

Após divórcio, Adele engata namoro com rapper Skepta

Pedro Scooby: "Não tenho medo de ser gay"

Na foto, o sertanejo está exibindo o corpão, com uma silhueta aparentemente mais trabalhada, e aproveitou para dar aquela abaixada na calça para deixar a barra da cueca à mostra. 
Os seguidores não se aguentaram e logo começaram: "Isso é um monumento". Outra, comentou: "Deus não te fez. Ele te esculpiu". Um outro fã disse: "Tô precisando desse tanquinho. Posso usar?".  Por último, um outro arrematou: "Que delícia!".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Instagram luan santana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho
Em comemoração aos 30 anos da CBN Vitória, Milton Jung apresenta programa direto do ES
Em comemoração aos 30 anos da CBN Vitória, Mílton Jung apresenta programa direto do ES
Imagem de destaque
Palantir: por que o crescimento do poder global da empresa de IA causa preocupação?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados