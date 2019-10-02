Luan Santana sensualiza sem camisa e deixa cueca à mostra: "Delícia"

deixou seus seguidores desnorteados nesta terça-feira (1º), quando decidiu postar uma foto mais picante em seu feed do. O bonitão posouem um clique, que decidiu compartilhar na rede social.

Os seguidores não se aguentaram e logo começaram: "Isso é um monumento". Outra, comentou: "Deus não te fez. Ele te esculpiu". Um outro fã disse: "Tô precisando desse tanquinho. Posso usar?". Por último, um outro arrematou: "Que delícia!".