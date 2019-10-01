Após apresentar o JN, Philipe Lemos será homenageado na Serra

Quase duas semanas após apresentar o Jornal Nacional, Philipe Lemos será homenageado na Serra. O jornalista da TV Gazeta receberá um voto de congratulação do vereador Guto Lorenzoni. A homenagem foi aprovada pela Casa mas a data de entrega ainda não foi definida pela equipe do edil.
O motivo da indicação são "os relevantes serviços prestados à população capixaba através da televisão e em especial ao município da Serra", diz trecho do documento.
APRESENTAÇÃO
Philipe Lemos apresentou o Jornal Nacional no último dia 21 de setembro. A participação faz parte das comemorações dos 50 anos do telejornal. O jornalista da TV Gazeta teve uma preparação de quatro dias antes de subir à bancada do JN e classificou a participação como incrível.
"Eu não esperava a repercussão disto tudo na internet", disse Lemos, na sua volta ao ES1, no dia 24 de setembro. "Fiz o meu trabalho, como devia ser feito, com a ajuda de todos os capixabas que me apoiaram", completou.