Capixabas desejam "boa sorte" a Philipe Lemos e jornalista manda recado

Capixabas e pessoas de várias partes do Brasil estão enviando boas energias e desejando sorte para o Philipe Lemos, que assume a bancada do Jornal Nacional junto com a jornalista Ana Lídia Daibes, de Rondônia, na noite deste sábado (21). O apresentador do ES1, da TV Gazeta, mandou um recado para o Gazeta Online já nos estúdios da Globo. O telejornal vai ao ar às 20h30.
Nesta sexta-feira (20), Philipe foi apresentado ao público e ganhou a simpatia do brasileira com as brincadeira feitas com Rodrigo Boccardi e Renata Vasconcelos a respeito das gírias e da moqueca capixaba.
Finalizando a participação na sexta, Renata Vasconcelos brincou com Philipe e o pediu para falar o bordão capixaba, afirmando que os âncoras convidados vão "botar para pocar" neste sábado (21), durante a apresentação. Com naturalidade, no momento do tradicional "Boa noite", Philipe foi simpático com um "boa noite, a gente se vê amanhã".
Sobre a repercussão, ele comentou que as mensagens não param de chegar. "A repercussão está imensa. Não tem um minuto que não tenha 20 mensagens, comentários, 100 novos seguidores (risos). São mensagens de muito incentivo. Vejo que as pessoas estão de mãos dadas comigo. Eles não dizem parabéns, eles falam 'vamos nessa'".
Muita gente também está comentando no Twitter sobre a participação de Philipe no Jornal Nacional.