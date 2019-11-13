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É o amor

Demi Lovato assume namoro com Austin G. Wilson

A cantora e o modelo publicaram fotos juntos nas redes sociais; confira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 20:02

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 20:02

A cantora Demi Lovato e o modelo Austin G Wilson Crédito: Instagram/@ddlovato
Demi Lovato tem um novo amor. A cantora, de 27 anos, fez uma publicação nesta quarta-feira, 13, no Instagram, em que aparece ao lado do modelo Austin G. Wilson.
Há um ano, Demi Lovato teve uma recaída para as drogas e foi internada em uma clínica de reabilitação por três meses. Ao receber o apoio da família, a cantora conseguiu se recuperar.
"Meu coração", escreveu Demi na legenda da foto no Instagram. Austin também decidiu postar, quase que simultaneamente, outra imagem em que os dois aparecem juntos.
Ver essa foto no Instagram

My ??...

Uma publicação compartilhada por Demi Lovato (@ddlovato) em

Ver essa foto no Instagram

My Love?

Uma publicação compartilhada por ? LA? (@austingwilson) em

Após a publicação das fotos, internautas brasileiros apontaram semelhanças entre Austin G. Wilson e MC Guimê.
"A Demi está namorando o MC Guimê", brincou um seguidor. "Que história é essa que a Demi Lovato está namorando o MC Guimê?", questionou outro.
Esta não é a primeira vez que MC Guimê é confundido com outra pessoa. Em outubro, o cantor teve de publicar uma nota de esclarecimento após ser confundido com MC Gui. Ele recebeu xingamentos nas redes sociais após Gui gravar uma criança na Disney.

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