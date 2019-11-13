Demi Lovato assume namoro com Austin G. Wilson

A cantora Demi Lovato e o modelo Austin G Wilson Crédito: Instagram/@ddlovato

Demi Lovato tem um novo amor. A cantora, de 27 anos, fez uma publicação nesta quarta-feira, 13, no Instagram, em que aparece ao lado do modelo Austin G. Wilson.

Há um ano, Demi Lovato teve uma recaída para as drogas e foi internada em uma clínica de reabilitação por três meses. Ao receber o apoio da família, a cantora conseguiu se recuperar.

"Meu coração", escreveu Demi na legenda da foto no Instagram. Austin também decidiu postar, quase que simultaneamente, outra imagem em que os dois aparecem juntos.

Após a publicação das fotos, internautas brasileiros apontaram semelhanças entre Austin G. Wilson e MC Guimê.

"A Demi está namorando o MC Guimê", brincou um seguidor. "Que história é essa que a Demi Lovato está namorando o MC Guimê?", questionou outro.

primeiro eu pensei q era o mc guimê e a lexa, mas olhei bem e vi a Demi, só q fiquei confuso do pq a demi estaria com o mc guimê, mas na verdade não é o mc guimê MEU DEUS pic.twitter.com/SrKPDaYyDz — ' (@cubanroyaI) 13 de novembro de 2019

A DEMI TA NAMORANDO O MC GUIME pic.twitter.com/ybdr2uker1 — s o s o (@orbjeon) 13 de novembro de 2019

Que história é essa que a Demi Lovato está namorando com o Mc Guime???pic.twitter.com/24D5osOIyo — Jonathan Fernandes (@OJonathanF) 13 de novembro de 2019

Vi mc guime nos trends e ja queria saber qual a nova merda do mc gui ai fui ver que era por causa da Demi Lovato pic.twitter.com/afKlalQW87 — Bruna (@gc_bruna) 13 de novembro de 2019

Esta não é a primeira vez que MC Guimê é confundido com outra pessoa. Em outubro, o cantor teve de publicar uma nota de esclarecimento após ser confundido com MC Gui. Ele recebeu xingamentos nas redes sociais após Gui gravar uma criança na Disney.

Mc Guimê se encontra agora não aguentando mais em ser confundido com todo mundo. pic.twitter.com/slNl41nSOp — b3ar #KMM (@Jhey_Tommo) 13 de novembro de 2019