Demi Lovato assume namoro com Austin G. Wilson

Demi Lovato tem um novo amor. A cantora, de 27 anos, fez uma publicação nesta quarta-feira, 13, no Instagram, em que aparece ao lado do modelo Austin G. Wilson.
Há um ano, Demi Lovato teve uma recaída para as drogas e foi internada em uma clínica de reabilitação por três meses. Ao receber o apoio da família, a cantora conseguiu se recuperar.
"Meu coração", escreveu Demi na legenda da foto no Instagram. Austin também decidiu postar, quase que simultaneamente, outra imagem em que os dois aparecem juntos.
Após a publicação das fotos, internautas brasileiros apontaram semelhanças entre Austin G. Wilson e MC Guimê.
"A Demi está namorando o MC Guimê", brincou um seguidor. "Que história é essa que a Demi Lovato está namorando o MC Guimê?", questionou outro.
Esta não é a primeira vez que MC Guimê é confundido com outra pessoa. Em outubro, o cantor teve de publicar uma nota de esclarecimento após ser confundido com MC Gui. Ele recebeu xingamentos nas redes sociais após Gui gravar uma criança na Disney.