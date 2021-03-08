Elza Soares, Dudu, Maroon 5 e Evanescence nos lançamentos da semana #66

A segunda semana de março conta com uma lista cheia de mulheres empoderadas e bons retornos. A começar com a nova música de Elza Soares, que é ume releitura boa para o Dia da Mulher.
A sequência traz parcerias fortes de mulheres como Simaria, Malía, Claudia Leitte, Iza e outras cantoras em três lançamentos incríveis para a data. Mas a lista também conta com bons retornos como Maroon 5, Bruno Mars (que está num projeto paralelo), Nick Jonas, Evanescence e artista capixabas como Dudu e Xavi. Confira.
SINGLES
- "NÓS" - ELZA SOARES
- Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que marca a luta feminina por igualdade, Elza Soares lança “Nós”. O single é uma releitura da canção de Tião Carvalho, lançada originalmente em 1988, mas que ficou conhecida na voz de Cássia Eller em 1994. A versão de Elza tem a participação de Kiko Dinucci (guitarra), Rodrigo Tavares (teclado e synth) e Felipe Pacheco (arranjo de cordas, violino e viola). Ele chega com um clipe repleto de imagens de arquivo de Elza Soares em sua carreira. “Taí um presente para o nosso dia. Nós mulheres, fortes, unidas, de mãos dadas, estamos aí. Ainda precisamos lutar muito e lutaremos”, comentou a cantora.
- "DONA DE MIM" - IZA COM PARTICIPAÇÕES
- Por falar em Dia Internacional da Mulher, Iza relança o sucesso "Dona de Mim". Desta vez, a canção é repleta de participações especiais como Lauana Prado, Majur, Mariah Nala, Marvvila, Negra Li e Urias. A versão faz parte de uma ação da Warner com o TikTok para propagar a valorização da liberdade e das conquistas femininas. Confira o clipe.
- "TE SIGO SOMANDO" - SIMARIA, MALÍA E GIULIA BE
- O sertanejo, funk e pop se unem num reggaeton que reforça a sororidade. Simaria, Malía e Giulia Be cantam o empoderamento feminino na faixa animada. "Vem arrasando / Te sigo, somando / Ninguém fica pra trás", diz trecho do refrão. Confira o resultado abaixo.
- "HELLO WORLD" - RITA WILSON, CLAUDIA LEITTE & RAJA KUMARI
- Por falar em união de mulheres, a Zumba reuniu Rita Wilson, Claudia Leitte e Raja Kumari no single "Hello World". Com direito a muita coreografia, a faixa carrega uma mensagem de força e convida as pessoas a perseverar e manter o foco. Embaixadora internacional da Zumba, Claudinha diz: “é uma honra enorme participar desse projeto ao lado de Rita e Raja. Todas nós mantivemos a nossa identidade musical enquanto produzíamos uma faixa que ressoasse entre as pessoas do mundo inteiro. Acredito que ‘Hello World’ vai trazer boas vibrações para gente!”.
- "MESMO QUE NÃO QUEIRA ME OUVIR" - DUDU E FROID
- Após um 2020 bastante movimentado, no qual lançou em sequência o EP “Jordan Boyz Vol. 2” e seu primeiro álbum, “Acídia”, além de cinco singles pela Som Livre, o rapper capixaba Dudu inicia 2021 com o pé direito ao apresentar a faixa “Mesmo Que Não Queira Me Ouvir”. O trabalho, fruto da parceria com o brasiliense Froid, conta com sonoridade romântica e letra visceral, traduzindo simbolicamente a fase adulta de Dudu, onde suas preocupações, trabalho e posicionamento apontam novas direções.
- "HOMEM TRISTE" - XAVI
- O ex-baixista da banda Casa apresenta o trabalho autoral "Homem Triste". O segundo single da carreira solo é embalado pelo "rock sem frescura", como o artista define. "A letra é um desabafo de um homem resignado e desesperançoso, mas que não desiste da vida e segue em frente, apesar de todos os reveses que o mundo proporciona", conta. Xavi, que já dividiu o palco com bandas como Paralamas do Sucesso, Biquini Cavadão, O Rappa, CPM 22, entre outras, também prepara seu primeiro disco para 2021.
- "THIS IS HEAVEN" - NICK JONAS
- Nick Jonas acaba de lançar a segunda faixa de seu novo álbum solo, “Spaceman”. “This is Heaven” chegou com grande pompa, semdo apresentada no último sábado (27), ao vivo, no programa “Saturday Night Live”. O disco será lançado no próximo dia 12 e sai em meio a um ano de trabalho intenso. Além de produzir o álbum, Nick retorna como treinador em “The Voice”, da NBC, que estreou no último dia 1º de março, e integra o elenco do novo filme da Lionsgate, “Chaos Walking”, em cartaz nos cinemas. Confira a apresentação no SNL.
- "NOCAUTE" - TÍLIA E MELODY
- Tília e Melody se unem no single “Nocaute”, que elas prometem ser o próximo hit do funk. A música fala sobre a liberdade feminina e o empoderamento: “Não sou aquela que você tá acostumada a ver / Com a Tília e a Melody cê vai aprender / Vem que eu tô preparada, descendo no chão / Vem que eu tô empoderada , jogo com pressão”. O clipe é movido pela rivalidade das moças que fazem uma batalha de dança. “Nós somos duas garotas muito fortes e queremos fazer a diferença na música! Assim como diz a letra, nós queremos fugir do padrão, mostrar que somos artistas talentosas e queremos inspirar várias outras meninas”, afirma Melody. Confira o clipe.
- "BETTER WITHOUT YOU" - EVANESCENCE
- Com o álbum "Fallen" chegando à maioridade, o Evanescence apresenta "Better Without You", single que fala de controle, poder e independência. A canção faz parte do álbum "The Bitter Truth", que chega dia 26 deste mês. Além desta, o álbum contará com as músicas “Yeah Right”, “Use My Voice”, “The Game Is Over” e “Wasted On You”.
- "LEAVE THE DOOR OPEN" - BRUNO MARS, ANDERSON .PAAK - SILK SONIC
- Sem lançamentos desde 2019, quando fez participações em canções de Cardi B e Ed Sheeran, Bruno Mars está de volta num projeto chamado Silk Sonic. O trabalho é uma parceria com Anderson .Paak, vencedor de Melhor Álbum R&B no Grammy 2020, e chega com a faixa "Leave The Door Open". Inspirada no soul da década de 1970, a canção chega com clipe mostrando a gravação no estúdio.
- "PENSA" - VITÃO
- Vitão abre os trabalhos de 2021 com "Pensa". O single fala de positividade, em não se deixar levar pelos problemas. A canção chega com clipe que começa numa sessão de terapia para falar do tema.
- "SACRIFICE" - BEBE REXHA
- Bebe Rexha começa a dar forma ao seu novo disco. "Sacrifice" chega num clima vampiresco e divertido, com a cantora roubando um banco de sangue. Confira a faixa de pop dançante.
- "HOLD ON" - JUSTIN BIEBER
- Bieber prepara a chegada de "Justice", previsto para o dia 19, com o lançamento de mais uma faixa. "Hold On" é um pop com influências eletrônicas e chega com clipe cheio de ação movido pelo amor. Confira a grande produção, que tem até assalto e uma fuga policial.
- "BEAUTIFUL MISTAKES" - MAROON 5 FEAT. MEGAN THEE STALLION
- Sem lançamentos desde julho do ano passado, Maroon 5 apresenta "Beautiful Mistakes". A canção conta com participação de Megan thee Stallion e fala dos erros num relacionamento que prendem um enquanto o outro quer seguir. A faixa é um bom respiro enquanto a banda ainda produz um próximo disco.
- "SELFISH LOVE" - DJ SNAKE & SELENA GOMEZ
- Selena Gomez dá o primeiro passo para seu próximo EP, o primeiro em espanhol da carreira. Assim, ela lança "Selfish Love", parceria com DJ Snake com quem trabalhou em "Taki Taki". A música chega com batidas latinas envoltas a um sax e a música eletrônica. Confira o clipe da música enquanto espera o EP, que chega no dia 12.
ÁLBUNS E EPs
- "SCARY HOURS 2" - DRAKE
- Drake apresenta a continuação do EP “Scary Hours” (2018), que teve a primeira parte liberada em 2018. "Scary Hours 2" conta com três faixas inéditas com direito a participações dos rappers Lil Baby e Rick Ross. A canção de trabalho é "What's Next", que chega com videoclipe, em que o rapper dirige por Toronto (Canadá), inclusive por um aeroporto. Confira.
- "POSTER GIRL" - ZARA LARSSON
- Ganhadora de vários discos de platina, Zara Larsson lança seu esperado álbum “Poster Girl”. O disco com 12 faixas é empoderado, edificante e profundamente pessoal, mostrando o crescimento de Zara como uma jovem mulher e captando sua vibrante personalidade. "Eu cresci como pessoa ao fazer esse álbum", diz Zara. "O fio que conecta tudo passa por meu crescimento, ao me sentir mais confortável e mais confiante. Não sou mais uma adolescente. Sou uma jovem mulher”, explica a cantora pop, que promete uma live nesta segunda (8) para divulgar o disco. Enquanto isso, confira o lyric video de "Need Someone" e o disco na sequência.