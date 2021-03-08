Elza Soares, Dudu, Maroon 5 e Evanescence nos lançamentos da semana #66

A segunda semana de março conta com uma lista cheia de mulheres empoderadas e bons retornos. A começar com a nova música de Elza Soares, que é ume releitura boa para o Dia da Mulher.

A sequência traz parcerias fortes de mulheres como Simaria, Malía, Claudia Leitte, Iza e outras cantoras em três lançamentos incríveis para a data. Mas a lista também conta com bons retornos como Maroon 5, Bruno Mars (que está num projeto paralelo), Nick Jonas, Evanescence e artista capixabas como Dudu e Xavi. Confira.