Morenna, Evanescence, Lil Nas X e mais nos lançamentos da semana #69

Os últimos dias do mês de março reservaram ótimos lançamentos e retornos. A começar pela capixaba Morenna, que apresenta o aguardado clipe de "Açaí".
The Offspring e Demi Lovato trazem as músicas que irão compor os próximo álbuns de cada, assim como Lil Nas X. Por falar em discos, Daniel, Evanescence, Karol G e Carrie Underwood apresentam seus novos álbuns. Confira a lista.
SINGLES
- "AÇAÍ" - MORENNA
- A capixaba se joga no pop de "Açaí". A música com vibe tropical chega com clipe gravado em Vitória. Nele, ela incorpora figuras do cenário pop como Carmem Miranda e a obra "Nascimento de Vênus". Confira abaixo o vídeo com participações de Danny Bond e Tukumã.
- "MINHA PROPOSTA" - JARDEL
- Tem mais capixaba nos lançamentos desta semana. Agora é a vez de Jardel com o single "Minha Proposta". A música apresentada ano passado chegou nesta semana às plataformas digitais. A sanfona de Jardel se mistura ao pagode de Glauco na canção que traz na letra uma declaração de amor, onde o cantor se propõe a fazer a parceira feliz. Confira o lyric video apresentado ano passado e o link para dar play na estreia do rapaz no streaming.
- "UAU QUE DELÍCIA" - PARANGOLÉ
- A banda baiana reuniu vídeos criados por fãs e influenciadores para o single “Uau Que Delicia” e fez um clipe. A música, que alcançou mais de seis mil criações, dentre fãs e influenciadores, faz parte do álbum “Respeita o Pai: Verão 2021” lançado em fevereiro deste ano. “Estou feliz demais com o resultado do webclipe, ver tanta gente participando, mesmo que a distância, e fazendo a coreografia de Uau Que Delícia é massa demais! É sempre uma alegria ver o som do Parango chegando pra galera. Tenho certeza que todo mundo vai curtir muito também”, comenta Tony Salles, vocalista da banda.
- "MONTERO (CALL ME BY YOUR NAME") - LIL NAS X
- Lil Nas X lançou oficialmente sua contribuição musical mais reveladora até hoje com “MONTERO (Call Me By Your Name)”. A faixa foi produzida por Take a DayTrip, Omer Fedi e Roy Enzo e é uma narrativa honesta, vulnerável, mas confiante de quem Montero se tornou. O título é uma homenagem ao premiado filme com o mesmo nome e levanta a questão: você realmente ama seu próximo como a si mesmo, a ponto de chamá-lo pelo seu próprio nome? Baseado em um conceito imaginado pelo próprio Lil Nas X, o vídeo que acompanha está repleto de referências bíblicas e acena para a mitologia grega, enquanto oferece sua própria história pessoal de tentação, julgamento e posição em todo o poder de sua sexualidade.
- "ONDE VOCÊ MORA" - KEVIIN, VITÃO, FERRUGEM E GAAB
- Com o objetivo de reunir grandes artistas do cenário nacional para colaborações inéditas, o Malibu Studios lança "Onde Você Mora", novo single com produção de Keviin, em colaboração com Vitão, Ferrugem e Gaab. A música chega com clipe gravado no segundo semestre de 2020, no Rio de Janeiro. "Gravar esse single, principalmente sendo com a Malibu que já faz parte da minha família, para mim é um prazer. É também muito legal ter a oportunidade de, na mesma música, me unir ao Gaab e ao Vitão", conta Ferrugem.
- "FICAR BEM" - NILO
- O novo single de Nilo é um pop/reggae, que apresenta a idealização de um relacionamento perfeito, onde toda a vontade de estar com a pessoa que se ama faz com que as coisas superficiais percam o sentido. Acompanhado por instrumentos de sopro que ajudam a ressaltar ainda mais a intensidade da mensagem de amor. "Este lançamento é muito especial, a música reafirma o meu jeito de ver o mundo e espero que ela possa tocar fundo em cada pessoa que ouvir, passar a mensagem da importância de se viver e aproveitar os momentos simples da vida, mesmo sem deixar de lado as ambições", conta o jovem, que é a aposta de Anitta no mercado musical.
- "DANCING WITH THE DEVIL" - DEMI LOVATO
- A cantora e compositora norte-americana apresenta o tão esperado single "Dancing With The Devil". Anunciada na última quarta-feira (17) em suas redes sociais, a música será a faixa foco de seu novo álbum, "Dancing With The Devil...The Art Of Starting Over", com lançamento previsto para o próximo dia 2 de abril. “Agora estou fazendo escolhas - para o dia e depois para o futuro - sobre o que quero e o que me fará mais feliz”, diz Demi. O novo disco terá 19 faixas e três canções extras, além de colaborações com Ariana Grande, Noah Cyrus, Saweetie, entre outros. Sobre o repertório do novo disco, Demi é categórica: "Se você seguir a tracklist na ordem, vai realmente ver como a minha vida tem se desenrolado desde o ano passado", revela.
- "LAST TIME" - BECKY HILL
- A britânica Becky Hill apresenta "Last Time", faixa que chega acompanhada de um videoclipe, dirigido por Jordan Rossi. Na produção, os fãs poderão ver coreografias no estilo TikTok, além de um clima mais descontraído, no qual mostra a Becky curtindo uma noite épica com seus amigos. A nova música chega pouco tempo depois da parceria da britânica com o DJ e produtor Bruno Martini, em "Wake Up With You", lançada em janeiro deste ano. "Last Time'’ que traz os vocais marcantes de Becky e a batida clássica das pistas, fará parte do repertório do álbum de estreia da cantora, com lançamento previsto para o verão europeu. "Este é o ano do lançamento do meu álbum de estreia e eu não conseguia pensar em uma música melhor para começar o ano do meu álbum do que ‘Last Time’. Depois de falar sobre as experiências de vida atuais, comecei a trabalhar em algo pelo qual me apaixonei imediatamente. No momento em que coloquei o vocal, acho que todos sabíamos que tínhamos algo especial", diz Becky.
- "É TÃO BOM" - MC KEKEL E LAUANA PRADO
- O funkeiro MC Kekel inova e faz parceria com a cantora Lauana Prado - indicada ao Grammy Latino de 2020 na categoria "Melhor Álbum de Música Sertaneja" - no seu novo single. Apostando em um funknejo, a faixa mistura as batidas do funk e o ritmo característico do sertanejo. A faixa "É Tão Bom" promete fazer todos dançarem com esse mix musical de letra romântica.
- "YOU ALL OVER ME (FROM THE VAULT)" - TAYLOR SWIFT FEAT. MAREN MORRIS
- Taylor Swift apresenta hoje a faixa inédita “You All Over Me (From The Vault)”, com participação de Maren Morris. Composta em 2008, a canção acabou não fazendo parte do repertório original do álbum “Fearless”, mas agora integra a nova edição do disco. Essa é a primeira canção inédita apresentada do álbum “Fearless (Taylor Version)”, que ganha seis novas faixas reimaginadas e chega às plataformas digitais no próximo dia 9 de abril. Taylor falou sobre a colaboração em suas redes sociais: “Uma coisa que estou amando dessas músicas do ‘From the Vault’ é que elas nunca foram ouvidas. Então, eu posso experimentar, brincar e até incluir alguns dos meus artistas favoritos. Estou muito empolgada de ter a Maren Morris cantando como backing vocal nessa canção. Mal posso esperar para vocês ouvirem”.
- "FIND MY WAY" - PAUL MCCARTNEY FEAT. BECK
- Paul McCartney acaba de disponibilizar "Find My Way", que traz a participação de Beck. A canção faz parte do álbum “McCartney III Imagined”, com previsão de lançamento para o próximo dia 16 de abril. O novo projeto inclui remixes e covers de todas as 11 faixas do disco “McCartney III”, incluindo o cover de “Kiss Of Venus”, canção de McCartney interpretada por Dominic Fike. Gravado durante o período de isolamento, o disco traduz uma vasta e íntima variedade de modos e humores, da introspecção ao melancólico, do lúdico ao ruidoso e todos os pontos intermediários.
- "LET THE BAD TIMES ROLL" - THE OFFSPRING
- Uma das bandas de punk rock de maior sucesso, The Offspring apresenta o primeiro single de seu 10º álbum de estúdio. "Let The Bad Times Roll" também dará nome ao álbum, que estará disponível no dia 16 de abril de 2021. A música, escrita e gravada ao longo dos últimos anos em vários locais, incluindo o estúdio da banda, em Huntington Beach, na Califórnia, chega com videoclipe. Confira.
- "ACEITO A PROPOSTA" - DJ CRISTAL E MC NIEL
- Depois de lançar seu primeiro clipe "O que Você Merece" (com o produtor musical R10, O Pinta), DJ Cristal segue sua carreira e aposta no novo trabalho com o MC Niel. Trata-se do single "Aceita a Proposta", que traz nas suas batidas marcantes o bom estilo funk-balada. “Falei com Niel para fazer uma música comigo, e ele topou na hora. A letra do single é toda voltada para mim. Por isso, deixei só a voz dele na faixa. Fiquei muito feliz com o resultado. Espero que as pessoas também curtam", conta a DJ.
ÁLBUNS E EPs
- "THE BITTER TRUTH" - EVANESCENCE
- Após 10 anos sem um álbum de inéditas, Evanescence volta com “The Bitter Truth”. O disco de 12 faixas traz as canções que vinham sendo apresentadas desde o ano passado, como “Yeah Right”, “Use My Voice”, “The Game Is Over” e “Wasted On You”, além de “Better Without You”, que teve lyric video apresentada na última semana. "Quero que as pessoas saiam deste álbum sentindo esperança, poder e força. Algo que me inspira muito na vida são as pessoas que superaram grandes obstáculos, sobreviventes. Espero que possamos transmitir a ideia de que mesmo quando as coisas são impossivelmente dolorosas vale a pena viver a vida", expressa Amy Lee. Confira o video de "Better Without You" e o disco.
- "DANIEL EM CASA" - DANIEL
- O disco é um compilado de sete canções lançadas por Daniel, em formato de clipes e novidades em apps de música, além de uma versão ainda inédita em parceria com Jon Secada e clipe. As faixas musicais do novo álbum são Amei Uma Vez Só (composição de Tivas e Edy Uchôa); Casava de Novo (composição de Santanna); Além da Vida (composição de Santanna); Você Não Vai Me Encontrar (versão de Ronaldo Bastos e Leonel Pereda, composição de Luis Fonsi e Claudia Brant); Tudo na Vida Passa (versão de Mauro Santa Cecília e composição de Andres Torres, Claudia Brant e Luis Fonsi); Eu Não Te Amo (composição de Cesar Augusto, Cecilio Nena e Abel Monteiro Martins); Te Trago À Tona (composição de Dudu Borges, Euler Coelho e Luan Santana); Angel (letra em português de César Lemos e composição de Jon Secada, George Noriega, Tim Mitchell e Lilian Garcia). “Embora estejamos passando por momentos difíceis, quero transmitir minha mensagem de esperança aos que precisam e apreciam meu trabalho por meio desse álbum. São canções que lancei nos últimos tempos, todas elas são especiais e reservei uma ainda inédita com meu amigo e parceiro Jon Secada. Em Casa é como me sinto quando estou cantando, junto ao meu público, pensando neles. Sou muito abençoado e devolver esse amor todo que recebo é uma missão”, celebra o cantor.
- "TOO YOUNG TO BE SAD" - TATE MCRAE
- O ansiosamente aguardado EP de 6 faixas apresenta o single de grande sucesso de Tate, “you broke me first”, as faixas já lançadas “slower,” “rubberband” e “r u ok”, bem como duas novas canções. Aproveitando o lançamento, Tate apresenta o videoclipe de "bad ones", que mostra a cantora se divertindo com seus amigos, rindo e fazendo travessuras até ir além do limite.
- "RESUMO DA FELICIDADE - PT 2" - SIMONY
- A segunda parte do EP de sucessos da carreira de Simony está entre nós. Esta parte do trabalho reúne cinco faixas, incluindo “Caixa Postal” - regravação de sucesso da cantora. A música de trabalho que chega em vídeo é o pagode “Ela Mente”. As músicas foram extraídas do DVD “Resumo da Felicidade”, gravado em Vinhedo, interior de São Paulo. “Resumo da Felicidade é um projeto muito importante para mim! Estou feliz e realizada em poder cantar e regravar diversas músicas que tenho tanto carinho em um novo formato, uma nova roupagem. Além, é claro, de contar com a minha nova equipe do escritório GR Shows, que está me apoiando e fazendo este sonho se realizar!” explica a cantora.
- "KG0516" - KAROL G
- Indicada ao Latin American Music Awards em nove categorias, Karol G lança o seu terceiro álbum de estúdio. Intitulado “KG0516”, o disco conta com 16 faixas e participações de Ozuna, Nicky Jam, Camilo, Ludacris, Mariah Angeliq, Nathy Peluso, Emilee, Chencho Corleone, Wisin & Yandel, Ivy Queen, Zion, Alberto Stylee e mais. "KG0516" experimenta diferentes ritmos, sons e outros elementos, incluindo fusões inovadoras de seus ritmos característicos do reggaeton com influências do pop, country, bachata, música regional mexicana etc. A faixa principal, “El Makinon”, apresenta a estrela latina em ascensão Mariah Angeliq.
- "TAKEDOWN" - FRANCINNE
- Mais pop do que nunca, Francinne acaba de lançar seu novo projeto chamado “Takedown”, o EP produzido pela HITMAKER, chegou nas plataformas digitais marcando uma nova era em sua carreira. Com três faixas - "Takedown", "Tu Perdeu" e "Mesmo Sem Você" -, o EP é um recomeço após a cantora ter seu trabalho retirado das plataformas digitais pela empresa que gerenciava sua carreira anteriormente. Assim, ela traz músicas empoderadas ligadas ao novo momento.“Não encaro este projeto com um recomeço, mesmo o meu trabalho sendo retirado das plataformas, eu vivi tudo aquilo e me entreguei de verdade, fiz tudo com muito amor. É uma pena meus fãs serem privados de consumir meus trabalhos antigos, mas agora é um novo momento, sou dona de mim e não preciso me explicar, aguardem uma Francinne RESSIGNIFICADA”.
- "MUSIC IS THE WEAPON (RELOADED)" - MAJOR LAZER
- A edição deluxe do último álbum do Major Lazer está entre nós. "Music Is The Weapon (Reloaded)" apresenta uma série de novas colaborações, incluindo a inédita “Titans”, com a participação de Sia e Labrinth. Além disso, o álbum traz quatro novas faixas adicionais: “Diplomatico”, com a ascendente superestrela porto-riquenha Guaynaa; “C'est Cuit”, com a superstar francesa Aya Nakamura, Swae Lee e Rae Sremmurd; “Pra te Machucar”, com a estrela brasileira Ludmilla; e “Hands Up”, com a artista sul-africana Moonchild Sanelly e a musicista Mosotho Morena Leraba. Confira o lyric video e o disco.
- "MY SAVIOR" - CARRIE UNDERWOOD
- Carrie Underwood finalmente apresenta por inteiro o disco "My Savior". O álbum chega com repertório repleto de hinos de evangelho tradicionais, como as faixas já lançadas "Nothing But the Blood Of Jesus" e "Great Is Thy Faithfulness". Segundo a sete vezes vencedora do Grammy, "My Savior" é “um companheiro espiritual do primeiro álbum de Natal”, “My Gift”. “Tem sido uma bênção fazer músicas inspiradoras como estas, que são queridas ao meu coração. Esses dois álbuns estão na minha lista musical desde o início da minha carreira e foram planejados muito antes dos eventos do ano passado. Mas, de alguma forma, parece o momento perfeito para compartilhar essas músicas amadas com o mundo”, disse a cantora sobre o novo trabalho.