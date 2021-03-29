Morenna, Evanescence, Lil Nas X e mais nos lançamentos da semana #69

Os últimos dias do mês de março reservaram ótimos lançamentos e retornos. A começar pela capixaba Morenna, que apresenta o aguardado clipe de "Açaí".

The Offspring e Demi Lovato trazem as músicas que irão compor os próximo álbuns de cada, assim como Lil Nas X. Por falar em discos, Daniel, Evanescence, Karol G e Carrie Underwood apresentam seus novos álbuns. Confira a lista.