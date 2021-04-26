The Weeknd, Ricky Martin e Tunico da Vila nos lançamentos da semana # 72

O duo multiplatinado está de volta com o novo single, “The Darkness That You Fear”.

Esta é a primeira música desde "No Geography", de 2019, e chega com um vídeo altamente alucinógeno e lindamente evocativo, produzido por Ruffmercy, diretor britânico que já trabalhou com artistas como Thom Yorke, Run The Jewels e DJ Shadow. Tom Rowlands, dos Chemical Brothers, disse: “‘The Darkness That You Fear’ é uma música de esperança. Quando encontramos a combinação das diferentes vozes, que funcionava com o fluxo da música, ficamos otimistas. E isso foi algo que quisemos compartilhar”.