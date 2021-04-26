The Weeknd, Ricky Martin e Tunico da Vila nos lançamentos da semana # 72

Blues, samba, rock, sertanejo e muito pop são os ritmos que integram os lançamentos da semana da última semana de abril. Canções de nomes consagrados como Ney Matogrosso, Ricky Martin, Sean Paul e Paula Fernandes, além de discos do The Offspring e Hotelo fazem parte da lista do Divirta-se. Confira abaixo as novidades e atualize a playlist.
- "BLUES DE ACABAR" - DELIA FISCHER E NEY MATOGROSSO
- A cantora e compositora Delia Fischer realiza uma parcera inédita com Ney Matogrosso em "Blues de acabar". Com arranjo para piano e vozes da própria Délia, que também atuou como diretora musical e arranjadora de musicais premiados como ‘Beatles num céu de diamantes’, ‘Milton nascimento - Nada será como antes’ e "Elis, a musical", o blues conta a história de um relacionamento em crise. "Já conhecia a Delia, mas não sabia que ela compunha. Conversamos algumas vezes ao telefone e ela me mandou uma gravação, com ela cantando e tocando aquele piano maravilhoso", conta Ney.
- "THE DARKNESS THAT YOU FEEL" - THE CHEMICAL BROTHERS
- O duo multiplatinado está de volta com o novo single, “The Darkness That You Fear”. Esta é a primeira música desde "No Geography", de 2019, e chega com um vídeo altamente alucinógeno e lindamente evocativo, produzido por Ruffmercy, diretor britânico que já trabalhou com artistas como Thom Yorke, Run The Jewels e DJ Shadow. Tom Rowlands, dos Chemical Brothers, disse: “‘The Darkness That You Fear’ é uma música de esperança. Quando encontramos a combinação das diferentes vozes, que funcionava com o fluxo da música, ficamos otimistas. E isso foi algo que quisemos compartilhar”.
- "PUES" - R3HAB, LUIS FONSI E SEAN PAUL
- O pop latino comemora a união entre R3HAB, Luis Fonsi e Sean Paul, que apresentam o single "Pues". Reunindo o melhor das batidas eletrônicas melódicas e ritmos sensuais, a faixa traz à mente a dança nas noites quentes de verão em locais tropicais. "É sempre um prazer trabalhar com lendas como Luis Fonsi e Sean Paul, ambos especialistas em seu ofício. Juntos, nós encontramos uma disco-reggaeton-dance perfeita para noites quentes de verão. ‘Pues’ é diferente de tudo que lancei até agora e estou feliz em entregá-la aos nossos fãs agora. Espero que vocês gostem tanto quanto eu", disse R3HAB.
- "SAVE YOUR TEARS - REMIX" - THE WEEKND E ARIANA GRANDE
- The Weeknd convidou Ariana Grande para participar do remix de "Save Your Tears". Esta é a terceira parceria entre os astros musicais. Em 2014, a dupla se juntou para a colaboração "Love Me Harder", uma das faixas que integrou o álbum "My Everything", de Ariana. A parceria se repetiu em "off the table", no disco "Positions", de 2020, também da cantora norte-americana. Vale lembrar que "Save Your Tears", a 11ª música de "After Hours", segue no Top 200 do Spotify, e já possui mais de 1 bilhão de streams. Confira também o clipe oficial, dirigido por Jack Brown e produzido por Blinkink.
- "CRY ABOUT IT LATER" - KATY PERRY FEAT. LUÍSA SONZA E BRUNO MARTINI
- Katy Perry mostra que realmente é apaixonada pelo Brasil. Depois de usar Gretchen no lyric video de "Swish Swish", do álbum "Witness", agora ela chamou Luísa Sonza e o produtor Bruno Martini para remixarem a canção "Cry About It Later", parte do disco "Smile". "Estou muito orgulhosa e honrada de fazer parte de mais este projeto ao lado do Bruno. Mais incrível ainda é poder estar ao lado também de uma artista tão talentosa como a Katy, que sempre admirei. Com certeza, é um grande privilégio estar ao lado deste time tão potente", disse Luísa.
- "PROMESSINHA" - PAULA FERNANDES
- Paula Fernandes apresenta seu primeiro single de 2021. Em "Promessinha", a cantora volta a unir o sertanejo romântico, sua marca registrada, ao ritmo animado da bachata para colocar um antigo amor em seu devido lugar. A canção chegou com clipe, gravado nas montanhas de Secretário, na região serrana do Rio de Janeiro, e traz na letra a libertação de um relacionamento conturbado, repleto de idas e vindas e, como o próprio nome já diz, de promessas não cumpridas.
- "PESOU O ROLÊ" - DI PROPÓSITO FEAT. HARMINIA DO SAMBA E JOJO MARONTTINNI
- Depois de concluir o projeto "Encontrin", os pagodeiros do Di Propósito lançam faixa com as participações de Harmonia do Samba e Jojo Maronttinni. "Pesou o Rolê" estreia acompanhada de clipe e fará parte do novo projeto de inéditas do grupo. Composição de Elan Rúbio Borges e Danillo Davílla, a letra brinca sobre um relacionamento onde a companheira tem ciúme da paixão do companheiro pelo pagode. “Essa música vem para carimbar esse momento que estamos vivendo. É uma música alto astral com refrão bem cantante e uma melodia bem gostosa”, conta Kayque, um dos vocalistas do Di Propósito. "Esse convite foi algo importante para mim, porque estou iniciando nessa nova jornada de pagodeira. Que venham mais trabalhos e feats, estou muito ansiosa!”, conta Jojo.
- "SALVE A BATUCADA, SALVE O SAMBA" - TUNICO DA VILA
- Filho de Martinho da Vila, o sambista Tunico da Vila lança seu novo single “Salve a Batucada, Salve o Samba”. A canção é um samba rasgado, composto por ele e parceiros na pandemia, que conta com a dobradinha Jota Moraes nos arranjos e Bóris na produção musical. “‘Salve a Batucada, Salve o Samba’ é uma reverência a quem veio antes e uma injeção de ânimo pra quem tá nesse barco chamado pandemia, uns estão no barco, outros no iate e outros estão passando mais dificuldade num bote, a tempestade é gigante e todos precisam respirar. O samba, que sempre foi coletivo, nunca deixará de emanar energia", explica Tunico.
- "CANCIÓN BONITA" - CARLOS VIVES E RICKY MARTIN
- Carlos Vives e Ricky Martin se unem em "Canción Bonita". A gravação é uma declaração de amor a Porto Rico, que inspirou vários de sucessos musicais dos artistas. "Espero que esta música chegue ao coração das pessoas e que o mundo conheça a beleza de San Juan, sua importância na música para as correntes contemporâneas, seu povo incrível e a beleza de um dos lugares mais incríveis do mundo”, disse Carlos Vives sobre a música", diz Carlos. "O amor de Carlos por Porto Rico é genuíno, e isso dá autenticidade às letras. É uma verdadeira celebração da nossa ilha que tanto nos presenteou. Tenho certeza que vocês irão adorar essa música tanto quanto nós", expressou Ricky Martin.
- "ÁRIES" - XAMÃ
- Xamã reuniu drag queens para homenagear Anitta no clipe de “Áries”. Assim, as artistas aparecem com looks icônicos da carioca, fazendo referência aos clipes de “Vai Malandra”, “Bang”, “Essa Mina é Louca” e mais. Não precisa nem dizer que a música foi inspirada em Anitta. "Eu quis fazer uma homenagem a Anitta e foi aí que eu e o diretor Dauto Galli pensamos em chamar drag queens para performar momentos icônicos da carreira dela. O universo drag é uma grande arte e nada mais justo que um tributo desses para uma grande artista", diz o rapper. Por sinal, ela faz parte de "Zodíaco", disco lançado em dezembro do ano passado.
ÁLBUNS E EPs
- "LET THE BAD TIMES ROLL" - THE OFFSPRING
- Depois de apresentar algumas músicas nas últimas semanas, The Offspring apresenta seu novo disco completo. "Let The Bad Times Roll", décimo disco de estúdio e o primeiro álbum em quase uma década da banda, chega com 12 canções aclamadas pelos fãs. A já lançada faixa-título, eleita como o primeiro single do álbum, também ganhou um videoclipe, que soma hoje mais de 1.5 milhão de visualizações. "Sinto como se estivéssemos em um período único na história, onde em vez de nossos líderes mundiais dizerem ‘estamos fazendo o nosso melhor’, é mais como se estivessem dizendo ‘f*da-se’. E isto é realmente assustador", diz Dexter Holland. O guitarrista Noodles encerra: "As pessoas estão dizendo ‘se tudo está indo para o inferno, podemos muito bem tirar o máximo proveito disso, ou pelo menos sair dançando. Let The Bad Times Roll!’"
- "ELLA" - BOZA
- "Ella" é o título do novo projeto musical de BOZA, artista da música urbana que alcançou o Top 50 Global do Spotify com “Hecha Pa´Mi”, além dos Top 100 da Apple Music, Hot Latin Tracks da Billboard e Top 50 Viral do Spotify em mais de 40 países. Com três faixas, o EP traz “Ella”, faixa foco do projeto de mesmo nome. Nela, BOZA quis retratar sua atração por uma mulher independente e forte que, pelo seu jeito de ser, é julgada por quem não a conhece. Escritas e compostas por BOZA, Irving Quintero “Faster” e Alberto Gaitán, as canções que compõem o pacote “Ella” foram gravadas no Faster Studios, mixadas e masterizadas por Lewis Pickett (Paloma Mami, C. Tangana, Maffio), um trabalho realizado entre o Panamá e Miami, cidades por onde BOZA tem viajado de forma intercalada nos últimos meses para montar sua nova proposta. Confira o clipe do primeiro single, de mesmo nome do EP.
- "FIM" - HOTELO
- A Hotelo chega ao terceiro EP do projeto “Início, Meio e Fim”, em que cantam as diferentes fases de um relacionamento. Agora é a vez de falar sobre o “Fim”, mas sem ir para um lado todo melancólico, pelo contrário, o grupo sempre tenta uma abordagem mais otimista, e isso é o que se vê nas três faixas que compõem o EP “Fim”: “Eu Não Preciso de Ninguém”, que conta com clipe, “A Nossa História” e “Por Um Triz”. “O EP Fim é o mais maduro dos 3 EPs em relação a letras e arranjos. Conta com duas faixas bem reflexivas sobre o término de um relacionamento (‘A nossa história’ e ‘Por um triz’) e uma sobre a superação pós término (‘Eu não Preciso de ninguém’). De uma coisa asseguramos: nem todo fim é triste”, explica o grupo.