Sambasoul, Doja Cat e Marina Lima nos lançamentos da semana #71

A semana de lançamentos tem ótimas novidades. Discos relançados e hits remasterizados estão em alta. Exemplo é o songbook de Marina Lima com toda sua discografia, o relançamento do primeiro álbum de Taylor Swift e os remixes das canções de Rita Lee e Roberto de Carvalho feitos por DJs renomados. Mas também tem música nova vindo por aí.
Prince tem uma canção póstuma apresentada ao público dando sinais do álbum de mesmo nome, os capixabas do Sambasoul apresentando sua nova música de trabalho, assim como Doja Cat. Não perca tempo e aproveite para atualizar a playlist.
- "TAÍ" - SAMBASOUL
- Raul Mesquita, Lucas de Carvalho e Rafael Valadares apresentam “Taí”, novo single com clipe do Sambasoul. A música fala dos amores encontrados durante o show da banda da Barra do Jucu. O clipe foi gravado numa live realizada durante a pandemia do novo coronavírus. Confira o resultado.
- "KISS ME MORE" - DOJA CAT E SZA
- Doja Cat e SZA incorporam deusas extraterrestres em “Kiss Me More”, aguardada parceria que está disponível nas plataformas de streaming. O clipe traz um astronauta perdido, que se depara com as deuas. Confira o clipe bem pop com a sonoridade que mistura o disco com o R&B - tirada já conhecida em sons de Doja como "Say So.
- "ISY" - VK MAC
- O capixaba apresenta seu mais novo single, "ISY". A produção chega com um clipe cheio de luzes trazendo um aspecto psicodélico ao vídeo. O single é um anúncio de muitos trabalhos que o trapper promete para 2021, que deve fechar o ano com o álbum "Red". Confira a nova faixa.
- "TRANQUILITA" - ZÉ FELIPE E VIRGÍNIA
- Zé Felipe lança "Tranquilita", primeira parceria musical com sua esposa, a influenciadora digital Virginia Fonseca, que faz sua estreia como cantora. A faixa aposta em um brega funk com um toque de reggaeton - e chega ainda com um clipe protagonizado pelo casal, prometendo colocar todo mundo pra dançar.
- "SLIDIN' (EOB REMIX)" - PAUL MCCARTNEY FEAT ED O'BRIEN
- Paul McCartney acaba de apresentar mais uma música de seu novo álbum, “McCartney III Imagined”, que tem lançamento no próximo dia 16 de abril. “Slidin’ (EOB Remix)” é uma releitura na voz de Ed O’Brien (EOB), guitarrista da banda Radiohead. Confira.
- "SLOW CLAP" - GWEN STEFANI E SAWEETIE
- Gwen apresenta uma nova versão do seu novo single, “Slow Clap”, a com participação da rapper Saweetie. A faixa chega acompanhada de um vídeo com performance das duas artistas e faz parte da nova fase de Gwen, inaugurada oficialmente em dezembro passado com “Let Me Reintroduce Myself”.
- "EL AMOR DESPUES DEL AMOR" - JUANES
- Juanes apresenta "El Amor Despues Del Amor". Conhecida na interpretação de Fito Paez, a canção ganhou uma releitura ao ritmo de Juanes para ser o primeiro single do projeto “Origen”, álbum e documentário da Amazon que serão lançados no dia 28 de maio. "A 'Origen' está em tudo que começa e termina. Está na vida, na música, na alma, no universo de cada um de nós. A origem é o começo, o fim, a morte, a luz, o tudo e o nada. ‘Origen’ é minha homenagem a vários artistas e músicas que me influenciaram antes de minha carreira solo. Aquelas que marcaram o início do meu amor pela música e que continuam a ser um mapa ao qual volto constantemente para lembrar quem sou, de onde venho e para onde vou", disse o cantor.
- "OTRA NOCHE SIN TI" - J BALVIN E KHALID
- J Balvin aposta numa parceria com a estrela do R&B Khalid. Em "Otra Noche Sin ti", Balvin e Khalid cantam a perda de um amor com direito a videoclipe. A canção se junta a outros quatro singles lançados por J Balvin em 2021: “Spicy”, “Location”, “Ma’ G” e “Tu Veneno”.
- "PONTINHO INDECENTE" - GABILY, MC REBECCA E BIANCA
- Com a estreia em "De Férias com o Ex: Celebs", Gabily aposta na amplificação de seu trabalho e apresenta junto com a estreia do reality a música "Pontinho Indecente", parceria com Rebecca e Bianca. O pop/funk na velocidade do 160 bpm, que mescla as batidas graves do gênero nacional com um pontinho eletrônico entremeado no refrão - perfeito para dar o ritmo da coreografia. No clipe, Gabily, MC Rebecca e Bianca são investigadoras que estão à procura de um rapaz. O primeiro suspeito que elas algemam é interpretado pelo músico João Zoli - filho do cantor e compositor Cláudio Zoli. Pela narrativa, parece que as três pegaram o cara errado. Mas essa história ainda vai render outros projetos audiovisuais da cantora ao longo do ano. Confira o clipe.
- "WELCOME 2 AMERICA" - PRINCE
- O Prince Estate e a Legacy Recordings, uma divisão da Sony Music Entertainment, apresentam a faixa póstuma "Welcome 2 America". Ela fará parte do homônimo e enigmático álbum de 2010 de Prince, que será apresentado ao mundo em 30 de julho com direito a versão deluxe. "Welcome 2 America", o disco não foi lançado na época por decisão do próprio Prince. O disco documenta em suas canções as preocupações, esperanças e visões de Prince para uma sociedade em transformação. NA faixa em questão, Prince oferece um monólogo ardente e falado sobre paraquedas dourados, a natureza superficial das mídias sociais, a cultura de celebridades alimentada pela reality TV e monopólios corporativos na indústria musical, concluindo, finalmente, que a América é a “Terra da liberdade/casa de escravos”. Confira.
- "ANYWHERE AWAY FROM HERE" - RAG'N'BONE MAN E PINK
- Conhecido pelo hit "Human" (2016), Rag'n'Bone Man traz seu primeiro lançamento de 2021. "Anywhere Away From Here" é uma parceria com a cantora Pink e dá o start para o disco "Life By Misadventure", que será lançado dia 7 de maio. "Essa música é um reflexo sincero de querer fugir de situações desconfortáveis – sobre as vulnerabilidades que todos nós enfrentamos. É uma honra ter a Pink neste disco e estou muito feliz que ela possa fazer parte disso", disse o cantor sobre o lançamento. Confira o clipe.
ÁLBUNS E EPs
- "CLASSIX REMIX VOL. I" - RITA LEE & ROBERTO
- Está entre nós o primeiro volume da série “Classix Remix”, que vai revisitar o catálogo de Rita Lee e Roberto de Carvalho. "Classix Remix Vol. I" tem 12 faixas com curadoria do filho do meio da dupla, João Lee, e traz clássicos como "Mutante", "Mania de Você", "Lança Perfume" e "Nem Luxo, Nem Lixo" remixados por DJs renomados nacional e internacionalmente. Entre os envolvidos, Tropkillaz, Chemical Surf, Renato Cohen e Dubgoz. O último duo citado é o responsável, junto com Watzgood, pelo remix de "Mania de Você". "Essa é uma música que atravessou gerações. Ouvimos desde criança e nossos pais adoram, por isso esse remix representa muito para nós! Fazer parte da história da Rita Lee, remixando um de seus maiores hits, não tem dinheiro que pague. É realmente muito especial e estamos muito felizes com o resultado", expressam. Confira o trabalho completo.
- "SEIS" - MON LAFERTE
- A artista chilena acaba de lançar seu novo álbum: “SEIS”. Inspirado por um documentário sobre a cantora mexicana Chavela Vargas, mais conhecida por revolucionar a música de rancho mexicana, o disco apresenta letras cuidadosamente elaboradas, derivadas de autorreflexão, o que permitiu a Mon explorar seus sentimentos mais profundos, deixando nada além de vulnerabilidade neste raro momento. Estas canções incorporam a instrumentação e o estilo de gêneros populares, evocando artistas icônicos como Toña la Negra, Raphael e a própria Chavela. Além disso, traz as colaborações com Alejandro Fernández, Gloria Trevi e Mujeres del Viento Florido.
- "MOTIM" - MARINA LIMA
- Marina Lima chega, na verdade, com dois lançamentos. Além de um songbook com toda a produção dos 21 discos de sua carreira, a cantora apresenta o EP "Motim", que versam sobre o atual momento de pandemia do país. Das quatro faixas do trabalho, "Nóis" é o carro chefe e conta com parceria de Mano Brown. "Pelos Apogeus", "Kilimanjaro" e "Motim" fecham o EP que ainda fala de amor e envelhecimento.
- "FEARLESS (TAYLOR'S VERSION)" - TAYLOR SWIFT
- Após perder os direitos do seu catálogo musical, Taylor Swift começa a reapresentar seus seis primeiros álbuns aos fãs. O primeiro "Fearless", de 2008, teve suas músicas regravadas e agora conta com 26 canções, sendo seis inéditas que foram descartadas na época, intituladas como From The Vault - ou seja "tiradas do baú" - e um remix. Dentre as inéditas estão a já lançada “You All Over Me”, com participação de Maren Morris, além de “Mr. Perfectly Fine”, “We Were Happy”, “That’s When”, com a participação de Keith Urban, “Don’t You” e “Bye Bye Baby”. “Agora posso apreciá-lo plenamente em sua totalidade caótica e efervescente. 'Fearless' foi um álbum cheio de magia e curiosidade, a felicidade e devastação da juventude. Foi o diário das aventuras e explorações de uma adolescente que estava aprendendo lições minúsculas, com cada nova fenda na fachada do final de conto de fadas que ela tinha visto nos filmes. Fico feliz em dizer que minha nova versão do ‘Fearless’ está finalizada. É chamada de ‘Fearless (Taylor’s Version)’ e inclui 26 músicas. Falei muito sobre porque estou refazendo meus primeiros seis álbuns, mas a maneira que escolhi fazer isso ajudará a iluminar de onde estou vindo“, escreveu Taylor.