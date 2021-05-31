Nick Cruz, Negra Li, MC Zaac e Natiruts nos lançamentos da semana #76

Maio termina com ótimos lançamentos para os fãs da música. Do pop de Anitta ao reggae do Natiruts, os gêneros estão bem representados na lista do Divirta-se.
Entre os destaques estão os novos singles empoderados de Nick Cruz e Negra Li, além de muitos discos completos. Moby, Juanes, Luan Estilizado e Israel e Rodolffo estão entre os selecionados na lista que vai te ajudar a atualizar a sua playlist.
- "TARADINHA" - LEXA
- “Pode avisar lá, a Taradinha tá que tá, começou não vai parar”. É assim que Lexa apresenta seu primeiro single do ano pela Som Livre: “Taradinha”. Após muito suspense nas redes e inúmeros palpites dos fãs, a cantora revela uma parceria inédita ao lado de Kevinho. A faixa traz também o trio de cantores da Hitmaker, formado por André Vieira, Breder e Wallace Vianna. No vídeo - que traz também direção executiva de Darlin Ferrattry -, Lexa, Kevinho, o trio da Hitmaker e um grupo de bailarinos convocam o público para o que eles mais sabem fazer: dançar, cantar e se divertir!
- "FEELINGS" - JESS BENEVIDES
- A DJ capixaba apresenta sua nova canção 100% autoral. Produzida durante a pandemia, "Feelings" reflete os sentimentos de Jess durante o período de confinamento retratados através das batidas do progressive house. O lançamento chega com clipe, que é parceria para a campanha dos namorados de uma marca de calçados do Espírito Santo. Nas imagens, Jess aparece entre um compromisso e outro aos amassos com o boy e desfilando a coleção de inverno da marca. "Espero que amem o clipe que preparamos para vocês com muito carinho e aguardem o lançamento da track em todas as plataformas digitais", adianta Jess.
- "WOLVES" - GARBAGE
- Uma das principais bandas do rock alternativo dos últimos 30 anos, o Garbage continua a apresentar novidades de seu primeiro álbum em meia década. “Wolves” é uma das faixas mais pop do álbum e dialoga com o conceito de múltiplos demônios e bestas que carregamos internamente em um eterno processo de luta. “Essa música me lembra de quando era mais jovem e havia dois lados da minha personalidade. Eu machuquei muitas pessoas na minha vida, tanto consciente quanto inconscientemente, tenho certeza. Mas quando você é jovem e está tentando sobreviver, é como um filhote de uma cascavel, que não tem ideia de quão forte é o seu veneno. Ainda assim, seu veneno tem o poder de matar. Essa música é uma ode à ideia de: Quem você quer ser? Você vai ser uma escrota ou alguém que faz algo de bom no mundo?”, conta a vocalista Shirley Manson.
- "GIRL FROM RIO" - ANITTA FEAT. DABABY
- Anitta chamou DaBaby para ajudar a estourar "Girl From Rio". A participação do rapper leva o hip hop ao funk/pop da brasileira. A parceria já rendeu quase 3 milhões de views no clipe que traz imagens de mulhres no Rio de Janeiro no telão enquanto Anitta flerta com DaBaby.
- "INVISIBLE" - DURAN DURAN
- Prestes a lançar seu 15° disco de estúdio, o quarteto inova ao trazer seu primeiro single “Invisible”, com clipe inteiramente realizado por Huxley, um artista criado em inteligência artificial. Esse olhar pro futuro está presente em cada passo deste novo álbum, que será lançado no dia 22 de outubro com o preciso nome de “Future Past”. “A arquitetura sonora sempre foi algo importante para nós e sinto que em ‘Invisible’ realmente esculpimos algo do modo como queríamos. Sonoramente, é uma música incomum. Quando você mescla todos os instrumentos juntos, cria um som que talvez traga ao ouvinte a sensação de nunca ter ouvido aquilo antes”, conta o tecladista e fundador do Duran Duran, Nick Rhodes.
- "SOL NO PEITO" - NICK CRUZ
- Nick Cruz aborda transfobia em seu trabalho mais recente. "Sol no Peito" é considerada pelo artista a música mais importante da sua trajetória. Nela, ele aborda a transfobia presente em sua vida e na de milhares de brasileires. "Esses olhares me consomem / Não me veem como homem / Onde será que o nosso mundo se perdeu? / Almas que mentem e se escondem/ Atrás de um codinome / Eles querendo consumir meu corpo enquanto eu / Só quero mudar de nome", diz trecho da canção. No clipe, seu personagem sonha em fazer mastectomia e poder “tomar sol no peito” sem preocupações. "A música é um jeito de abordar toda essa discriminação que sofremos de forma leve, para que o outro escute com atenção, apesar de eu estar querendo gritar”, reflete o capixaba.
- "SOPRO DE DEUS" - CAROL E VITÓRIA
- Conhecidas por hits pop e animados, as irmãs Carol & Vitoria estão prontas para mostrar uma nova faceta artística. Em uma composição autoral, elas apostam em uma mensagem tocante sobre valorizar o que de fato é importante. O lançamento pela Som Livre chega ainda com um clipe emocionante, disponibilizado no canal das cantoras no YouTube, e que se relaciona com o atual momento em que o mundo está vivendo.
- "QUEM MANDOU" - KEKEL
- Apostando novamente na mistura de ritmos, Kekel chega nas pistas com mais uma parceria inédita para sua coleção. As batidas envolventes do cantor se encontram com o brega funk da MC Danny e o resultado é o single “Quem Mandou”. Com produção da KondZilla, a faixa conta com um videoclipe que traz Kekel e MC Danny se aventurando no palco de um karaokê de bar. A dupla, acompanhada da banda, apresenta pela primeira vez a música “Quem Mandou” e o público presente entra na dança com os cantores.
- "MAIS QUE ISSO" - L7NNON
- L7NNON exalta suas conquistas, mas não esquece dos valores éticos e de sua essência. Em "Mais Que Isso", o rapper mostra que quer e pode ostentar, mas é sempre fiel aos seus valores. Ele conta as vitórias, materiais ou não, que foi conquistando ao longo da carreira, como as roupas caras e o olhar das mulheres.
- "COMANDO" - NEGRA LI
- Negra Li mostra o empoderamento do povo preto em "Comando", seu novo single. “Chego chegando, incendiando / No meu comando, sou eu quem mando / Eu que defino o meu lugar / Onde eu chegar, eu vou prosperar”, diz trecho da canção. A música ainda conta com clipe gravado em uma fazenda construída pelo trabalho escravo no interior do estado de São Paulo.
- "DAR AS MÃOS" - RAFAEL BITTENCOURT E O EXÉRCITO DA ESPERANLA
- Rafael Bittencourt, fundador e guitarrista do Angra, convocou amigos artistas para integrarem o Exército da Esperança, um projeto que visa propagar uma mensagem de união, fé, resiliência e confiança à população durante a maior crise sanitária que já se viu. O resultado desta parceria é a faixa “Dar As Mãos". Lançada pela gravadora Atração Fonográfica, a música foi a maneira encontrada pelo artista para transmitir esperança e união, convidando a todos os ouvintes a darem as mãos simbolicamente, em um momento em que a humanidade se viu forçada a se isolar. O "Exército da Esperança" é composto por Carlinhos Brown, Luana Camarah, Toni Garrido, Família Lima, os participantes do programa The Voice Kids, Lívia Corrêa e Yisrael Fernando, Livia Dabarian, Alírio Netto, Thiago Bianchi, Andria Busic, Marcello Pompeu, Fernando Nunes, Nei Medeiros, Marcell Cardoso, Wellington Sancho, Julia Ferreira, Claudia Bossle, Oscar Gonzalez entre outros, além da participação de MC Guimé, que escreveu os versos de rap que adicionam ainda mais intensidade na música.
- "QUÉ MÁS PUES?" - J BALVIN, MARIA BECERRA
- J Balvin está de volta numa parceria com a argentina Maria Becerra. "Qué Más Pues?" é um reggaeton contagiante que ganhou vida após uma série de mensagens no Instagram. A música conta a história de um ex-casal em uma encruzilhada, debatendo se eles devem voltar ou deixar tudo no passado.
- "WAVES" - EVOKINGS
- O duo formado por Thiago Cymbal e Wagner Farias, Evokings, lança "Waves". A track faz parte de uma sequência de músicas que eles estão lançando para aquecer a vinda do primeiro álbum do projeto, que se chamará "40" e está previsto para o segundo semestre de 2020. Protagonizada por um instrumental cheio de leveza, “Waves” consegue transparecer a conexão do Evokings com a natureza, em específico, as ondas do mar. “A ‘Waves’ surge em momento de introspecção, devido ao isolamento, onde nos inspiramos na nossa relação diária com o surf. A partir de um mix de elementos de tech house, deep house e até mesmo chillout, conseguimos criar uma vibe relaxante e que nos possibilita viajar pelo som”, conta Thiago Cymbal.
- "CREATURE OF HABIT" - JOJO
- Jojo mostra que está animada nas produções. Depois de lançar "Good To Know" e "December Baby" no ano passado, ela já tem lançamento em 2021. “Creature of Habit” traz Jojo no R&B e falando de estar acostumada à pessoa, mas ao mesmo tempo querer algo novo. “Sou uma criatura / Eu nem realmente preciso de você / É como se eu estivesse um pouco com medo de te deixar / Não é uma característica da qual tenho orgulho”, diz tercho a letra. Confira o clipe e a nova canção.
ÁLBUNS E EPs
- "AQUI E AGORA VOL. 2" - ISRAEL E RODOLFFO
- Depois do sucesso de "Aqui e Agora vol. 1", que trouxe o sucesso "Batom de Cereja", a dupla apresenta o EP "Aqui e Agora vol. 2”. O trabalho conta com cinco faixas, sendo “Faz Amor Comigo Só Hoje” uma parceria com Wesley Safadão. Além dela, completam a tracklist as canções “Fala na Minha Cara”, “Coração Traumatizou”, “Vai Voltar Pra Mim” e “Suíte 150”. Confira o clipe com Safadão e o EP.
- "CURA" - JONATHAN FERR
- Jonathan Ferr, o precursor do gênero urban jazz no Brasil lança, apresenta "Cura". Com nove faixas no total, as canções, apresentam elementos comuns à trajetória humana: “Nascimento”, “Choro”, “Sensível”, “Chuva”, “Amor”, “Felicidade”, “Caminho” e “Esperança” - sendo essa última o único single já lançado, com a participação de Serjão Loroza. A única faixa que foge a essa regra, e não à toa, é “Sino da Igrejinha”. Canção de domínio público e familiar aos cultos de matrizes africanas, ela foi a escolhida para ser a primeira da tracklist. O projeto ainda chega ainda com uma websérie no YouTube envelopada em estética afrofuturista.
- "ATLÁNTICO A PIE" - DIEGO TORRES
- "Atlántico a Pie" é o primeiro álbum de estúdio de Diego Torres desde seu disco indicado ao GRAMMY®, Buena Vida (2015). Esta produção de 13 faixas inclui sete novas canções; bem como quatro de seus singles de sucesso lançados desde 2018, “Un Poquito”, “Esa Mujer”, “Amanece” e “Este Corazón”; além de uma versão acústica solo de “Amanece” e um remix urbano de “Un Poquito”. “Atlántico a Pie é uma viagem por diferentes canções e, com elas, várias paisagens musicais. É a soma de muitas vozes, de grandes colegas que me acompanharam, deixando sua própria marca. Com letras do dia a dia e simples, mas ao mesmo tempo profundas. Este álbum é uma companhia para este momento do mundo, é o que significa para mim e por isso espero que seja para todos o apreciem”, afirma Diego Torres sobre "Atlántico a Pie", o seu novo trabalho.
- "UN CANTO POR MÉXICO VOL. 2" - NATALIA LAFOURCADE
- Natalia Lafourcade compartilha a grande festa de "Un Canto por México Vol. 2". Com este álbum, em benefício da reconstrução do Centro de Documentación del Son Jarocho, a compositora compartilha onze novas canções, que incluem clássicos do canto mexicano e revisões de seu próprio trabalho. No disco também encontramos muitos convidados de primeira grandeza: Pepe Aguilar (“Cien años”), Rubén Blades e Mare Advertencia (“Tú sí sabes quererme”), Aida Cuevas (“Luz de luna”), Mon Laferte (“La trenza/amor completo”), Carlos Rivera (“Recuérdame”), Silvana Estrada e Ely Guerra (“La Llorona”), Caetano Veloso (“Soy lo prohibido”), Jorge Drexler (“Para qué sufrir [versión acústica]”) e Los Cojolites, que acompanham a cantora no single de saída “Nada es verdad”. Este segundo volume chega depois que sua primeira parte deu, à também produtora, seu segundo Grammy®️ (Melhor Álbum Regional Mexicano) e dois Grammys Latino®️ (Melhor Álbum do Ano e Melhor Canção Regional Mexicana).
- "LEYENDAS" - CARLOS RIVERA
- Carlos Rivera apresenta sua nova produção, “Leyendas”, uma homenagem aos pioneiros da música ibero-americana das décadas de 1970 a 1990. O artista deu início ao projeto com os singles “Un velero llamado libertad", com José Luis Perales, e "Agárrense de las Manos", com José Luis Rodríguez, El Puma. O disco ainda conta com participações de Raphael ("Estar Enamorado"), Roberto Carlos ("Un Millón de Amigos"), Gloria Estefan ("Puedes Llegar"), Franco de Vita ("Tú De Qué Vas") e Omara Portuondo ("Lágrimas Negras"). “Honrar as grandes lendas da nossa música é um dever de todos nós que seguimos o caminho que eles traçaram”, comenta Carlos
- "ESQUENTA SÃO JOÃO 4" - LUAN ESTILIZADO
- Quem disse que em 2021 não terá comemoração de São João? Para homenagear a época mais importante do ano para os forrozeiros, Luan Estilizado disponibiliza “Esquenta São João 4”. No repertório, seis regravações de grandes sucessos “Oração de São Francisco”, “Onde canta o sabiá”, “Brincar de amar”, “A morte do vaqueiro”, “Taxi Lunar” e “Dona da minha cabeça”. “Essa é a maneira que encontrei de resgatar os grandes clássicos da música nordestina, popular, do São João. Claro, colocamos nossa identidade e um roupagem nova em cada canção. Eu não posso deixar de lançar esse projeto que já virou uma tradição minha para entrarmos no clima das festas. Esse ano não ia ser diferente. Em casa sim, sem São João, nunca!”, disse Luan.
- "LINHA DE FRENTE" - MC ZAAC
- MC Zaac apresenta seu primeiro EP. O compilado de canções, intitulado "Linha de Frente", é composto por três faixas: "Sem Compromisso" - faixa com colaboração de PK, Ryan SP, DG e Batidão Stronda, "Bota Bota" e "Linha de Frente", homônimo do EP. As canções trazem à tona o funk de rua, com muitas gírias e batidas características do estilo. "Meu EP leva esse nome por ser justamente o meu primeiro, literalmente a minha 'linha de frente' em muitas novidades que estão por vir. É a celebração ao funk que me trouxe até aqui, que me transformou no que sou hoje".
- "ORIGEN" - JUANES
- O álbum "Origen" marca o décimo trabalho de estúdio da carreira de Juanes e é uma carinhosa seleção de músicas que retornam às raízes do cantor. Com 12 faixas, a obra revisita canções e artistas que foram de grande importância para o colombiano moldar sua bagagem e gosto musical. Os dois singles previamente lançados, "El Amor Después del Amor", de Fito Paez, e "Dancing in the Dark", clássico de Bruce Springsteen, ambos presentes no álbum, deram ao público um gostinho de 'quero mais' com tamanha empolgação e euforia provocadas pelas novas versões. "'Origen' é meu tributo pessoal a vários desses artistas e músicas que mais me influenciaram antes de minha carreira solo. Estas são as canções que continuam a ser um mapa ao qual volto constantemente para me lembrar de quem sou, de onde venho e para onde vou. É a música que está no fundo do meu coração, para nunca ser esquecida", explica Juanes.
- "GOOD VIBRATION - VOL. 1" - NATIRUTS
- Com 25 anos de história, a banda de Brasília renova as boas vibrações com “Ela”, a faixa que sai junto com o mais novo álbum do grupo, “Good Vibration – Vol 1.”. Reggae romântico, muito brasileiro mas também meio latino e meio blues, “Ela” é o mais perfeito cartão de visitas do disco. E chega a bordo de um sedutor clipe, estrelado pela musa da pele cor de canela – a atriz Débora Nascimento — em cenas filmadas no interior e no exterior do Museu Nacional de Brasília (famoso por suas curvas desenhadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer). Outro destaque entre as nove faixas do álbum (seis delas inéditas) é “Rosas”, reggae com um quê de tango e harmonias de bossa nova, no qual o Natiruts estabelece uma conexão Brasília-Barcelona com o espanhol Macaco – estrela da música latina, dentre outras tantas estrelas que aceitaram fazer parte do projeto. O trabalho ainda traz parcerias com Planta e Raiz, Carlinhos Brown, Melim, Ziggy Marley, IZA e Pedro Capó. Confira o resultado, curtindo as boas vibrações do novo clipe do disco do Natiruts.
- "REPRISE" - MOBY
- Pioneiro na música eletrônica, Moby apresenta hoje seu aguardado novo álbum, “Reprise”. No disco de 14 faixas, o cantor revisita e reimagina grandes momentos musicais de seu passado. Juntamente com a Budapest Art Orchestra (Orquestra de Arte de Budapeste), ele repaginou alguns de seus clássicos mais conhecidos, com novos arranjos para instrumentos acústicos e para orquestra. Alguns dos exemplos são “Go”, “Extreme Ways” (famosa pela série de filmes Bourne), “Natural Blues” e “Why Does My Heart Feel So Bad?”. Algumas das novas versões são mais sóbrias e lentas, enquanto outras exploram o grande potencial que uma orquestra pode oferecer.