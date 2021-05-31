Nick Cruz, Negra Li, MC Zaac e Natiruts nos lançamentos da semana #76

Maio termina com ótimos lançamentos para os fãs da música. Do pop de Anitta ao reggae do Natiruts, os gêneros estão bem representados na lista do Divirta-se.

Entre os destaques estão os novos singles empoderados de Nick Cruz e Negra Li, além de muitos discos completos. Moby, Juanes, Luan Estilizado e Israel e Rodolffo estão entre os selecionados na lista que vai te ajudar a atualizar a sua playlist.