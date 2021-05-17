Thalia, Katy Perry e Douglas Lopes nos lançamentos da semana #75

Do pop ao samba, a semana começa com lançamentos que prometem agradar diversas gerações. Das novas, podemos citar o disco e músicas de Thalia, Katy Perry e Pedro Sampaio. Para a galera mais nostálgica, não vale perder os trabalhos de Rita Lee e U2, que ganharam uma repaginada.
Tá achando pouco, a lista do Divirta-se ainda traz os novos projeto do capixaba Douglas Lopes, Martinho da Vila, da banda Scalene e muito mais. Confira os lançamentos e atualize a playlist.
- "BEM TARDE" - GABRIEL FROEDE
- Depois de estourar com "Can't Get Over You", Gabriel Froede aposta “Bem Tarde”. O single é um pop em que fala de amor. "Comecei a pensar numa relação entre duas pessoas que estão juntas em segredo. Todo mundo já passou por esse papo ‘se ninguém sabe, ninguém estraga’, né? E a construção do clipe foi em cima disso - uma coisa à noite, mais misteriosa", explica o mineiro. Confira o clipe.
- "VIDAS NEGRAS IMPORTAM" - MARTINHO DA VILA
- "Uma vida negra importa e quem assim não pensa, tem a consciência torta", canta Martinho da Vila em sua nova canção, “Vidas Negras Importam”. Composta pelo próprio Martinho e por Noca Da Portela, a música fala da luta contra o racismo ainda se faz atual e urgente. "Não fui ao estúdio, a tecnologia permite fazer um registro musical perfeito. Gravei a música à capela, batucando numa caixa de fósforos, mandei para o Gabriel de Aquino, ele harmonizou, tocou violão e gravou com mais quatro músicos. Acompanhei tudo pela internet. Celso Filho, meu produtor, pegou um laptop protus, microfone, rebatedor de pufe e coloquei a voz em casa", detalha Martinho.
- "ELECTRIC" - KATY PERRY
- A comemoração do 25º aniversário de Pokémon conta com música exclusiva de Katy Perry. A faixa faz parte de “Pokémon 25: The Album”, que será lançado no segundo semestre pela Universal Music. “Não há razão para que esta vida não possa ser elétrica”, canta Katy nesta faixa, que celebra a alegria inerente à busca de um sonho, impulsionada pelo amor e apoio de amigos.
- "ANTES DO AMANHECER" - FESTINA LENTE
- Buscando um olhar positivo em meio a tempos difíceis, a banda capixaba Festina Lente tenta se manter esperançosa ao apontar as pequenas alegrias da vida no clipe “Antes do Amanhecer". A faixa faz parte do disco “Nenhum Sinal de Confusão”, de 2020, e é um contraponto da busca pelo ócio criativo entre quatro paredes do clipe “Improvisando no Sofá”. "Nesse vídeo nos despimos de qualquer truque de produção para enaltecer a beleza de um amanhecer à beira mar, ao ar livre. Ele expõe justamente o que falamos na letra da canção; é nossa maneira de agradecer a Deus e ao universo pela vida e por receber tanto sem doar quase nada", revela o vocalista e guitarrista João Santos. Além dele, a banda é formada por Jean Dalfior (bateria) e Matheus Zanetti (guitarra).
- "ENSAIANDO A DESPEDIDA" - BG FEAT. DILSINHO
- BG se une a Dilsinho para falar de amor. Em "Ensaiando a Despedita", BG narra a história de um rapaz que sabe que seu amor não está sendo correspondido à mesma altura, mas se permite levar por sua “paixão insana”: “O jeito dela é o que me apavora / Nunca entendo esse sentimento / Fala que ama da boca pra fora / Só que eu escuto do peito pra dentro”, diz trecho da canção. No clipe, é Dilsinho que leva o personagem de BG à casa em que viveu sua história de amor. Cada espaço guarda uma memória da sua antiga parceira. Mas é preciso voltar ao passado para seguir adiante. Enquanto Dilsinho aguarda do lado de fora, BG se despede do lugar já que nunca conseguiu se despedir da pessoa.
- "MÃE" - DOUGLAS LOPES
- O capixaba Douglas Lopes inicia os trabalhos de 2021 com "Mãe". O single traz em sua estética folk moderna toda a gratidão ao "maior amor do mundo". A música abre a nova fase do cantor e integra o álbum "A Fogueira", que será lançado em breve. Segundo Douglas, o disco é sobre sentar-se à beira de uma fogueira e contar histórias, neste caso, através de músicas. O álbum contém 8 faixas, todas compostas por Douglas Lopes, sendo que a faixa homônima ao álbum, é uma parceria com os cantores e compositores Amaro Lima e Nano Vianna.
- "DEUS É MÃE" - ANA K
- Aproveitando o mês das mães, que também está lançando trabalhos sobre o tema é Ana K. A faixa "Deus é Mãe" chega com clipe exaltando as mães. Dirigido por Felipe Gomes, com produção da Gafe Filmes, o videoclipe traz Ana K e sua mãe vivenciando e relembrando momentos marcantes de amor em sua relação. Vale lembrar que ela faz parte do primeiro EP de Ana, "Tudo Pra Mim", lançado em setembro passado.
- "ATENÇÃO" - PEDRO SAMPAIO E LUÍSA SONZA
- Pedro Sampaio chama Luísa Sonza para "Atenção", um batidão dançante produzido e composto por ele mesmo e Rafinha RSQ. Segundo Pedro, a música tem “elementos da bregadeira, do pagodão baiano e do funk, somado com elementos do afrobeat”. A música vem com clipe que deu o que falar nos últimos dias com censura do YouTube. Confira.
- "SET DANY BALA #1" - DANY BALA
- Natural de Recife, Dany Bala é um dos artistas que tem disseminado a pisadinha para dentro da região Sudeste. Depois de lançar uma série de piseiros que lhe renderam mais de 20 milhões de streams no Spotify, ele agora reúne Thiaguinho MT, MC Jacaré, Duda Rosa, Ruanzinho, Delluka Vieira e Riketa para participar de seu primeiro set dedicado ao gênero. Misturando as sonoridades desses artistas que vão do funk (MC Jacaré) ao sertanejo (Ruanzinho e Delluka Vieira), passando pelo brega funk (Thiaguinho MT e Duda Rosa) e o rap (Riketa), Dany Bala dá um tom mais pop ao seu piseiro, apostando em animar as festas com tema junino.
- "SEGREDOS" - JADS E JADSON
- A dupla sertaneja Jads & Jadson regravou um dos maiores sucessos de Frejat, levando a balada para o sertanejo. "Segredos" é o primeiro single do próximo projeto dos irmãos, que terá outras seis faixas inéditas. Prometendo resgatar a sonoridade do sertanejo raiz, pela qual a dupla é conhecida, o repertório trará ainda canções românticas que lembram “Jeito Carinhoso” e outros sucessos de Jads & Jadson.
- "AL LAU" - LELE PONS
- A artista global e sensação da música latina Lele Pons, lança "Al Lau". A faixa destaca seus vocais dinâmicos sobre um groove brilhante e batida animada, ainda mais marcados pela sonoridade do violão. A canção também ganha um videoclipe, que conta duas histórias paralelas: em uma Lele se prepara para uma noite com suas amigas, na outra o vídeo acompanha a noite de um protagonista masculino, enquanto ele faz o mesmo. Seus caminhos se cruzam em um bar antes que o clipe termine com uma reviravolta surpreendente.
- "WE WILL ROCK YOU" - THE STRUTS
- Os roqueiros britânicos do The Struts apresentam sua releitura do clássico “We Will Rock You”, uma versão ascendente da icônica música do Queen. O lançamento desta nova versão dá seguimento a recente colaboração de The Struts com Paris Jackson em “Low Key In Love”, que foi lançada no mês passado junto com um vídeo dirigido por Bryson Roatch. O álbum mais recente dos Struts, “Strange Days” traz uma constelação de músicos convidados, como Robbie Williams, Tom Morello, Phil Collen, Joe Elliott e outros. Lançado em outubro passado, o disco traz faixas como “Another Hit of Showmanship”, “Strange Days”, “Wild Child” e outras.
- "DIA DA CAÇA" - PROJOTA
- Projota acaba de lançar o clipe de "Dia da Caça". Dirigido por Rafa Costakent, o vídeo, inédito, pertence ao álbum “Tempestade Numa Gota D’Água”, lançado em 2020, conta com a participação especial de Igor Coelho, do Flow Podcast e traz referência de filmes de luta do final dos anos 1980 e cenas de ação à La Tarantino. "Quando eu comecei a pensar nas ideias para o clipe, lembrei do filme 'O Último Dragão', que é um filme de Kung-fu, mas é ambientado no gueto. E aí, misturamos com algo mais moderno, tipo “Kill Bill”, que já tem aquela influência do Tarantino, com cenas um pouco mais fortes de ação. Então a gente mesclou essas referências para chegar ao resultado desse clipe", conta o cantor. A música fala sobre pessoas que foram desacreditadas por sua cor e/ou condição social e sobre as pessoas que nem puderam tentar pois tiveram suas vidas ceifadas, como quando a letra cita a chacina de Maricá, que aconteceu em 2018.
- "CHAMEGO" - VITÃO E RAEL
- Vitão e Rael realizam mais um trabalho juntos. Depois de "Saudades" e "Envolvidão", a dupla apresenta "Chamego". "Nós ficamos um mês inteiro isolados no estúdio, dormindo e acordando lá, eu, Pedro Dash e Dan Valbusa. Um dia eu acordei e o Danilo já estava no estúdio fazendo um beat. Eu logo peguei meu violão e comecei a fazer a letra. A melodia da voz foi se adequando à linha de baixo, que é bem marcada. E foi assim que surgiu "Chamego'", conta Vitão. A música chega com clipe em que os artistas estão cantando, apresentando sua música e indo em busca de seu chamego.
- "WE ARE THE PEOPLE" - MARTIN GARRIX
- Os membros do U2, Bono Vox e The Edge, colaboram com o DJ holandês Martin Garrix na faixa “We Are the People”, single oficial do torneio de futebol UEFA Euro 2020.
ÁLBUNS E EPs
- "THE VIRTUAL ROAD: iNNOCENCE + eXPERIENCE" - U2
- O U2 também acaba de disponibilizar no Spotify “The Virtual Road: iNNOCENCE + eXPERIENCE”, uma série de quatro concertos da banda que foram apresentados recentemente, pela primeira vez. “Cada show é memorável para nós, mas esses quatro particularmente ... É emocionante estar na estrada de novo ... Abraçando todas as maravilhas da estrada virtual ... É especialmente emocionante se juntar a uma formação tão brilhante de companheiros de viagem, como Dermot Kennedy, Fontaines DC, Carla Morrison e Feu! Chatterton”, disseram Bono, The Edge, Adam e Larry.
- "AO VIVO NO SESC 24 DE MAIO" - SCALENE
- Após lançar em seu canal no YouTube uma sequência de vídeos de um show pré-pandemia realizado em São Paulo, a banda Scalene acaba de brindar seus fãs com o EP “Ao Vivo no Sesc 24 de Maio”. Assim como o material em filme, disponibilizado na plataforma de vídeos entre o final de março e o começo de abril deste ano, as músicas que compõem o projeto foram captadas durante a última apresentação ao vivo do grupo. No novo EP, a Scalene transforma faixas consagradas e conhecidas pelo público em uma experiência para os fãs saudosos de apresentações da banda. Com cinco tracks no total, o repertório reúne as músicas “phi”, “Silêncio”, “Ciclo Senil”, “Percevejo” e “trilha”. Esta última faixa, aliás, é a música de trabalho do novo projeto e conta a participação da dupla Keops & Raony na versão ao vivo.
- "FOGUETE NÃO TEM RÉ - EP3" - YASMIN SANTOS
- Yasmin Santos encerra o projeto “Foguete Não Tem Ré” com mais três músicas. A faixa foco deste trabalho é “Eu Já”, traz uma brincadeira que lista o que se faz por um relacionamento que terminou e quem já fez. Completam o EP as faixas: “Gota de Choro”, que fala sobre a dor da separação; e “Relacionamento Abusivo” toca em um tema importante, além de reforçar o poder vocal de Yasmin. "'Relacionamento Abusivo' é uma faixa que vai fazer muita mulher chorar, mas muita mulher levantar a cabeça e seguir em frente! É uma música forte, de muito sentimento! Me entreguei inteira nessa gravação para mostrar que nenhuma mulher deve aceitar viver em uma condição abusiva. O feminicídio aumentou muito na pandemia e precisamos falar disso para trazer força para essas mulheres”, desabafa a cantora. Confira o clipe de "Eu Já" e o EP na sequência.
- "DESAMORFOSIS" - THALIA
- Thalia apresenta "desAMORfosis", álbum em que a cantora leva seus fãs por uma jornada comovente de crescimento emocional. O álbum conta com 14 novas músicas que se interligam para contar uma história, que detalha a transformação e o crescimento do romance por meio dos sentimentos representados nas composições e ritmos de cada música. O álbum é composto por sons distintos que fundem diferentes gêneros, desde as melodias cativantes das baladas pop aos ritmos dançantes do reggaeton e da música eletrônica. A música de trabalho é "Mojito", que conquistou plataformas de música digital e estreou seu videoclipe durante o The Tonight Show, estrelado por Jimmy Fallon. Confira o clipe e ouça o disco na sequência.
- "ÉTPM?!" - JOVEM DEX
- Jovem Dez apresenta a quarta e última parte do projeto “É o Trap Memo?!”, que culmina no disco completo. "Money Rain", "Popeye", "Goat" e "Paparazzi" se unem a outras 13 canções como "Tapa" e "Obama". "Estou muito feliz por estar encerrando esse ciclo da melhor forma. Não espero nada com esse lançamento, porque como sempre faço com meus trabalhos, quero ver a reação da galera, mas o que eu posso garantir é que vai ter muito trap", conta Dex, que também apresenta do clipe de "Money Rain". No vídeo, o jovem aparece na maior vibe Tio Patinhas. Confira.
- "RITA LEE E ROBERTO - CLASSIX REMIX VOL. 2" - RITA LEE
- Projeto de João Lee, filho do meio de Rita Lee & Roberto de Carvalho, o “Classix Remix” ganha segundo volume com releituras de grandes joias da dupla gravadas originalmente nos anos 1970 e 1980. Hits como "Jardins da Babilônia", "Nem Luxo, Nem Lixo" e "Baila Comigo" ganham ótimas roupagens. “Com o volume 2, construí o álbum de uma maneira diferente, por estilo. As músicas são mais consistentes entre si e o álbum é mais focado em disco/ house. Montei o segundo álbum mais parecido com um set que tocaria como DJ numa pista de dança”, conta João.