Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Gastronomia

Panqueca americana: 3 receitas proteicas para o lanche da tarde

Veja como preparar opções deliciosas e macias que garantem saciedade e sabor
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 08 de Abril de 2026 às 17:54

Panqueca americana proteica de banana e aveia (Imagem: HANNA HAFARAVA | Shutterstock)
Panqueca americana proteica de banana e aveia Crédito: Imagem: HANNA HAFARAVA | Shutterstock
Populares em filmes hollywoodianos, as panquecas americanas costumam despertar água na boca. Com espessura, textura e formato diferentes da versão brasileira, elas conquistam pela massa macia e pelo sabor versátil, que também se adapta às versões fit e proteicas. Nelas, ingredientes como frutas, whey protein e oleaginosas ganham destaque, tornando a receita mais nutritiva e ideal para o lanche da tarde.
Abaixo, confira receitas proteicas de panqueca americana para o lanche da tarde!

1. Panqueca americana proteica de banana e aveia

Ingredientes

  • 1 banana madura descascada e amassada
  • 2 ovos
  • 3 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 1 colher de sopa de whey protein sabor baunilha
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • Canela em pó a gosto
  • Mel, rodelas de banana e nozes para servir
  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a banana amassada com os ovos até obter uma massa homogênea. Acrescente a aveia, o whey protein e a canela e mexa. Por último, adicione o fermento químico e misture delicadamente. Aqueça uma frigideira untada com óleo de coco em fogo baixo e despeje uma pequena porção de massa no centro. Cozinhe até formar bolhas na superfície e vire com cuidado para dourar o outro lado. Repita o processo com o restante da massa. Sirva com o mel, as rodelas de banana e as nozes.

2. Panqueca americana proteica de amendoim

Ingredientes

  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de pasta de amendoim
  • 2 colheres de sopa de aveia em flocos finos
  • 2 colheres de sopa de leite de aveia
  • 1 colher de sopa de whey protein sabor baunilha
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o ovo com a pasta de amendoim e o leite de aveia até formar um creme. Adicione a aveia e o whey protein e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Unte uma frigideira com óleo de coco e aqueça em fogo baixo. Despeje uma pequena porção de massa no centro e cozinhe até surgirem bolhas na superfície. Vire com cuidado para dourar do outro lado. Repita o processo com o restante da massa. Sirva em seguida.
Panqueca americana proteica de cacau (Imagem: AtlasStudio | Shutterstock)
Panqueca americana proteica de cacau Crédito: Imagem: AtlasStudio | Shutterstock

3. Panqueca americana proteica de cacau

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 1 colher de sopa de cacau em pó 100%
  • 1 colher de sopa de whey protein sabor chocolate
  • 2 colheres de sopa de leite integral
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • Leite em pó para servir
  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos com o leite integral. Adicione a farinha de aveia, o cacau em pó e o whey protein e misture até formar uma massa uniforme. Acrescente o fermento químico e mexa delicadamente. Unte uma frigideira com óleo de coco e aqueça em fogo baixo. Coloque uma pequena porção de massa no centro da panela e cozinhe até a parte de cima começar a firmar. Vire com cuidado para dourar do outro lado. Repita o processo com o restante da massa. Sirva em seguida com o leite em pó polvilhado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fraldinha: 5 receitas clássicas com o corte bovino
Imagem de destaque
Adolescente invade a contramão, atinge ônibus e fica ferido em Colatina
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados