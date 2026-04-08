Panqueca americana: 3 receitas proteicas para o lanche da tarde

Panqueca americana proteica de banana e aveia Crédito: Imagem: HANNA HAFARAVA | Shutterstock

Populares em filmes hollywoodianos, as panquecas americanas costumam despertar água na boca. Com espessura, textura e formato diferentes da versão brasileira, elas conquistam pela massa macia e pelo sabor versátil, que também se adapta às versões fit e proteicas. Nelas, ingredientes como frutas, whey protein e oleaginosas ganham destaque, tornando a receita mais nutritiva e ideal para o lanche da tarde.

Abaixo, confira receitas proteicas de panqueca americana para o lanche da tarde!

1. Panqueca americana proteica de banana e aveia

Ingredientes

1 banana madura descascada e amassada

2 ovos

3 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de sopa de whey protein sabor baunilha

1 colher de chá de fermento químico em pó

Canela em pó a gosto

Mel, rodelas de banana e nozes para servir

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a banana amassada com os ovos até obter uma massa homogênea. Acrescente a aveia, o whey protein e a canela e mexa. Por último, adicione o fermento químico e misture delicadamente. Aqueça uma frigideira untada com óleo de coco em fogo baixo e despeje uma pequena porção de massa no centro. Cozinhe até formar bolhas na superfície e vire com cuidado para dourar o outro lado. Repita o processo com o restante da massa. Sirva com o mel, as rodelas de banana e as nozes.

2. Panqueca americana proteica de amendoim

Ingredientes

1 ovo

2 colheres de sopa de pasta de amendoim

2 colheres de sopa de aveia em flocos finos

2 colheres de sopa de leite de aveia

1 colher de sopa de whey protein sabor baunilha

1 colher de chá de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o ovo com a pasta de amendoim e o leite de aveia até formar um creme. Adicione a aveia e o whey protein e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Unte uma frigideira com óleo de coco e aqueça em fogo baixo. Despeje uma pequena porção de massa no centro e cozinhe até surgirem bolhas na superfície. Vire com cuidado para dourar do outro lado. Repita o processo com o restante da massa. Sirva em seguida.

Panqueca americana proteica de cacau Crédito: Imagem: AtlasStudio | Shutterstock

3. Panqueca americana proteica de cacau

Ingredientes

2 ovos

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de sopa de cacau em pó 100%

1 colher de sopa de whey protein sabor chocolate

2 colheres de sopa de leite integral

1 colher de chá de fermento químico em pó

Leite em pó para servir

Óleo de coco para untar

Modo de preparo