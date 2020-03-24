Fiquem em casa. Juntos vamos superar, pede dentista com coronavírus no ES

Henriky Breda retornou na semana passada de uma viagem ao exterior Crédito: Reprodução/Rede Social

O capixaba Henriky Breda Rafalski, primeiro caso confirmado do novo coronavírus em Santa Teresa , divulgou um relato nas redes sociais contando como tudo aconteceu e como está sendo o tratamento. Ele retornou de uma viagem ao exterior na semana passada e foi diagnosticado com o vírus.

No texto, divulgado na manhã desta terça-feira (24), Henriky reforça o pedido para que todos fiquem em casa: Fiquem em casa, que juntos vamos superar. Fica comigo o sentimento de dever cumprido e lavo minhas mãos por saber que nenhuma contaminação sairá por mim, destaca.

VIAGEM PARA A EUROPA

De acordo com o relato, em setembro do ano passado, Henriky comprou as passagens para a Áustria. Na época, não existia informação sobre o novo coronavírus. Segundo ele, em março continuou monitorando a situação nos países que já registravam casos da doença.

Minha viagem era no dia 05 de março. Como o país que iria visitar estava fora da área de risco e sem restrições, e na impossibilidade na época de alterar o voo, decidi continuar a viagem e ir para a Áustria, volto a lembrar, país que até então não era área de risco. A viagem aconteceu de forma normal, não haviam orientações de isolamento. Mesmo assim, sabia que tinha um vírus causando problemas na Europa. Na incerteza, decidi por usar álcool em gel, lavar constantemente as mãos, evitar locais aglomerados. Na semana seguinte, toda a Europa estava em colapso, o país que estávamos orientou que ninguém saísse de casa, assim como acontece agora no Brasil, e assim o fiz, descreve.

RETORNO AO BRASIL

Segundo o capixaba, o retorno ao Brasil aconteceu na última quarta-feira (18). Sabendo que só pelo fato de eu ter passado em aeroportos eu já poderia ser um vetor do vírus, mesmo sendo assintomático, peguei meu carro e segui para a minha residência, não saí absolutamente para nada, nem para tirar o lixo de dentro de casa. Na sexta-feira, do dia 20 de março, uma agente da dengue bateu em minha porta pedindo para fazer o controle da dengue, eu a orientei que não entrasse, pois eu havia acabado de chegar de uma viagem e não poderia ver ninguém. Imediatamente, ela notificou a Vigilância em Saúde do município, que entrou em contato comigo, explica.

SINTOMAS FRACOS

O dentista conta ainda que no mesmo dia desenvolveu alguns sintomas da doença, como tosse fraca e febre, requisitos para que ele fosse submetido ao teste. Fiz o teste e o resultado deu positivo para o coronavírus. Sigo assintomático, vida normal, porém continuo com isolamento 100%, relata.

IMPORTÂNCIA DE FICAR EM CASA

Para Henrique, os cuidados de se manter o isolamento social, é essencial para evitar o aumento de casos.