Festa da Penha começa neste domingo com estreia do programa 'Salve Mãe das Alegrias'

Trazendo uma mensagem de fé e esperança principalmente para estes tempos desafiadores de pandemia, a programação da Festa da Penha começa neste domingo (12) com uma vasta programação que vai se estender até a segunda-feira, dia 20. Apresentações musicais, celebrações e missas fazem parte do evento, que chega aos 450 anos em um formato inédito, virtual, sem a presença do público, para evitar o contágio do novo coronavírus.
A estreia será com o programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e canal do YouTube do Convento da Penha, a partir do meio-dia. Às 17 horas, acontece a abertura do Oitavário, com transmissão ao vivo pelo G1/ES. E às 18 horas, a programação abre espaço para o Festival Amor e Esperança, que durante os nove dias trará shows (lives, ao vivo) no Instagram da TV Gazeta. A atração desse primeiro dia será o capixaba Amaro Lima, que fará uma apresentação a partir das 20h30.
Confira abaixo a programação completa
Domingo, dia 12
12h00 - Estreia do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
17h00 - Abertura do Oitavário, ao vivo G1/ES e no Instagram, Rádio Gazeta FM, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
18h00 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta
Segunda, dia 13
6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta
12h00 - Terço Mariano - no Instagram e Facebook do Convento da Penha
13h00 - Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
15h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha, seguida de atração artística católica
19h30 - Segundo dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Rádio Gazeta FM, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
20h30 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta
Terça, dia 14
6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta
12h00 - Terço Mariano - no Instagram e Facebook do Convento da Penha
13h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
19h30 - Terceiro dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Rádio Gazeta FM, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
20h30 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta
Quarta, dia 15
6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta
12h00 - Terço Mariano - no Instagram e Facebook do Convento da Penha
13h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
19h30 - Quarto dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Rádio Gazeta FM, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
20h30 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta
Quinta, dia 16
6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta
12h00 - Terço Mariano - no Instagram e Facebook do Convento da Penha
13h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
15h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
19h30 - Quinto dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Rádio Gazeta FM, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
20h30 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta
Sexta, dia 17
6h00 - Bênção do dia, com Padre Renato, na TV Gazeta
12h00 - Terço Mariano - no Instagram e Facebook do Convento da Penha
13h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
15h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
19h30 - Sexto dia do Oitavário, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Rádio Gazeta FM, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
20h30 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta
Sábado, dia 18
10h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
12h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
13h00 - Continuação de exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
17h00 - Sétimo dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Rádio Gazeta FM, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
20h00 - Romaria das Famílias, ao vivo no G1/ES e nas redes do Convento da Penha
22h00 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta
Domingo, dia 19
9h00 - Missa ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
10h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
17h00 - Oitavo dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e no Instagram, Rádio Gazeta FM, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
18h00 - Homenagem a Romaria das Mulheres com atração artística no Instagram, Facebook e YouTube do Convento da Penha
19h00 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta
Segunda, dia 20
6h00 - Alvorada com toque de sinos, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
9h00 - Missa, com transmissão ao vivo no Instagram, Facebook e YouTube do Convento da Penha
10h00 - Exibição do Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
12h00 - Missa com o Padre Reginaldo Manzotti, ao vivo no Instagram, Facebook e YouTube do Convento da Penha e também na Rádio América, TVE e TV Evangelizar
15h00 - Consagração à Nossa Senhora, ao vivo no Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
17h00 - Missa de Encerramento - ao vivo na TV Gazeta e G1/ES, além do Instagram, Facebook e Canal do YouTube do Convento da Penha
18h00 - Festival Amor e Esperança, com apresentações artísticas ao vivo no Instagram da TV Gazeta