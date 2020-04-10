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Festa da Penha

Sala dos Milagres recebe 600 fotos por ano por graças alcançadas

Atualmente, espaço do tempo religioso que possui a imagem Peregrina de Nossa Senhora da Penha, está fechado devido à pandemia do novo coronavírus.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2020 às 09:01

Publicado em 10 de Abril de 2020 às 09:01

Sala dos Milagres
Sala dos Milagres Crédito: Assessoria de Comunicação do Convento 
Todos os dias centenas de pessoas visitam o Convento da Penha, em Vila Velha, passam pela Sala dos Milagres e deixam cerca de 2 milhões de pedidos a Nossa Senhora da Penha. Há também aqueles que vão para agradecer e colocam fotografias, roupas, mexas de cabelo. Somente as fotos são cerca de 600 ao ano e, para conseguir guardá-las, o local passará por uma transformação: as fotografias serão apresentadas de forma digitalizada.
Aqui a maioria dos agradecimentos são feitos através de fotografias deixadas na Sala dos Milagres. Já teve um cartaz que me chamou a atenção, há três anos estávamos vivendo num período de seca, quando a imagem de Nossa Senhora da Penha fez a visita numa determinada região, a chuva apareceu. Recebemos roupas de crianças, já houve pulseira, anel de ouro, mas esses são mais raros, explicou o frei Paulo Roberto Pereira, guardião do Convento da Penha.

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Frei Paulo conta que, para não se perder nenhuma fotografia, iniciou-se um processo de digitalização das imagens enviadas ao Convento. Dessa forma, na Sala dos Milagres haverá tanto porta-retrato quanto fotos apresentadas em um painel. A expectativa é de que a inovação esteja pronta até o final do ano.

SALA FECHADA 

Atualmente, a Sala dos Milagres, que abriga a imagem Peregrina de Nossa Senhora da Penha, está fechada devido à pandemia do novo coronavírus. No entanto, as pessoas podem continuar fazendo seus pedidos na secretaria do Convento ou  na entrada da capela, onde fica a Imagem de Nossa Senhora da Pietá, que permanece aberta pela manhã. 
Sala dos Milagres
A raríssima foto abaixo é da antiga Sala dos Milagres, aproximadamente dos anos de 1950  Crédito: Assessoria de Comunicação do Coven
As pessoas podem procurar a secretaria para fazer pedidos e deixar os agradecimentos. Já estão acontecendo milagres relacionados a essa pandemia, tenho certeza que vamos colher muito mais graças e bênçãos depois disso tudo. Tudo isso vai passar, finalizou.

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