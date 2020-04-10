Sala dos Milagres recebe 600 fotos por ano por graças alcançadas

Sala dos Milagres Crédito: Assessoria de Comunicação do Convento

Todos os dias centenas de pessoas visitam o Convento da Penha , em Vila Velha , passam pela Sala dos Milagres e deixam cerca de 2 milhões de pedidos a Nossa Senhora da Penha. Há também aqueles que vão para agradecer e colocam fotografias, roupas, mexas de cabelo. Somente as fotos são cerca de 600 ao ano e, para conseguir guardá-las, o local passará por uma transformação: as fotografias serão apresentadas de forma digitalizada.

Aqui a maioria dos agradecimentos são feitos através de fotografias deixadas na Sala dos Milagres. Já teve um cartaz que me chamou a atenção, há três anos estávamos vivendo num período de seca, quando a imagem de Nossa Senhora da Penha fez a visita numa determinada região, a chuva apareceu. Recebemos roupas de crianças, já houve pulseira, anel de ouro, mas esses são mais raros, explicou o frei Paulo Roberto Pereira, guardião do Convento da Penha.

Frei Paulo conta que, para não se perder nenhuma fotografia, iniciou-se um processo de digitalização das imagens enviadas ao Convento. Dessa forma, na Sala dos Milagres haverá tanto porta-retrato quanto fotos apresentadas em um painel. A expectativa é de que a inovação esteja pronta até o final do ano.

SALA FECHADA

Atualmente, a Sala dos Milagres, que abriga a imagem Peregrina de Nossa Senhora da Penha, está fechada devido à pandemia do novo coronavírus . No entanto, as pessoas podem continuar fazendo seus pedidos na secretaria do Convento ou na entrada da capela, onde fica a Imagem de Nossa Senhora da Pietá, que permanece aberta pela manhã.

A raríssima foto abaixo é da antiga Sala dos Milagres, aproximadamente dos anos de 1950 Crédito: Assessoria de Comunicação do Coven