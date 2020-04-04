Vacina contra o coronavírus só deve ficar pronta em 2021, estima OMS

kit de diagnóstico para coronavírus Crédito: Bernardo Portella/Fiocruz

Os efeitos da pandemia provocaram uma corrida em todos os continentes em busca de uma vacina contra a Covid-19. As previsões mais otimistas, entretanto, acreditam que isso só deve ocorrer em 2021. Em discurso, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) , Tedros Adhanom Ghebreyesus, apontou que a vacina ainda deve demorar de 12 a 18 meses e que há 54 projetos em teste no mundo.

Segundo a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Mayra Moura, o desenvolvimento de uma vacina é um processo longo e demorado que precisa passar por diferentes fases de estudos com animais e seres humanos para garantir que é segura e eficaz. O tempo de produção não costuma sair antes de 5 a 10 anos, mas no caso do novo coronavírus esse tempo é reduzido devido à grande necessidade.

Ela acrescenta que são três fases para o desenvolvimento de uma vacina. A primeira é a laboratorial, em que são avaliadas dezenas e até centenas de moléculas para se definir a melhor composição. Depois tem a parte pré-clínica, em que são realizados testes em animais. Já na fase clínica, a vacina começa a ser testada em humanos e é dividida em três etapas para avaliar eficácia, tamanho da dose e segurança.

“Numa situação pandêmica essas etapas não podem ser puladas porque pode colocar em risco a população, mas são realizadas em paralelo. Alguns países estão tentando desenvolvê-la. Há duas em fase clínica, uma na China e outra nos Estados Unidos. No desenvolvimento de medicamentos e vacinas, a chance de dar errado é muito grande, por isso é um processo muito caro. Para ter uma vacina rápida também é preciso ter muitas pessoas testando coisas diferentes ao mesmo tempo porque se uma der errado, outra pode dar certo”, esclarece.

CONHECIMENTO

Crispim Cerutti Junior, infectologista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), avalia que o conhecimento sobre o novo coronavírus está se acumulando rapidamente devido a tudo que já foi acumulado de outros vírus do mesmo grupo, como o SARS-CoV, identificado em 2002, e o Mers-CoV, identificado em 2012.

“A gente tem um conhecimento molecular do vírus bastante sólido, o que falta é partir para o modelo experimental. Existem diversos grupos trabalhando com a tentativa de tratamento, que são importantes também e ajudam as pessoas que estão doentes e precisando de assistência, mas para deter o processo de disseminação da pandemia a vacina é fundamental”, afirma.

O infectologista acrescenta que esse é um vírus novo e por isso não há vacina contra ele. Já durante a epidemia de H1N1, por exemplo, em que já existia vacina contra o vírus Influenza, o que ocorreu foi a sua adaptação.