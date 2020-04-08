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Coronavírus

Caixa vai criar 30 milhões de poupanças para pagar auxílio de R$ 600

Nessas contas será depositado o auxílio emergencial. Cadastro deve ser feito por site ou aplicativo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 21:01

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 21:01

Caixa teve lucro recorde em 2019
Site e aplicativo da Caixa foram lançados para cadastro de quem tem direito ao benefício Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Caixa vai criar mais de 30 milhões de poupanças digitais para pagar o auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais, afirmou nesta terça-feira (7) o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Segundo ele, a Caixa quer incentivar os beneficiários que façam transferências e pagamentos digitais para evitar aglomerações em agências e lotéricas num momento em que o novo coronavírus avança no país.
Nesta terça também foi divulgado site por meio do qual informais, autônomos e MEIs podem solicitar o auxílio emergencial de R$ 600. Clique aqui para acessar. O banco também disponibilizou um aplicativo para celular chamado CAIXA | Auxílio Emergencial. Ele pode ser baixado em celulares com sistema Android e iOS gratuitamente (mesmo se a pessoa não tiver crédito no celular). Também foi criada uma central telefônica 111 para tirar dúvidas.

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São 40 a 50 milhões de pessoas (beneficiadas) em um mês. Isso claramente, mesmo com lotéricas, geraria impacto físico muito grande em nossas agências e lotéricas. Por causa disso, estamos fazendo esforço único para fazer pagamentos digitais, disse. Segundo ele, há um esforço para que esses brasileiros paguem conta de água, conta de luz, transferências DOC por meio digital para que não precisem sair de casa.
Os brasileiros poderão fazer DOCs de graça, pagamentos de conta de graça, disse Guimarães. Poucos países do mundo conseguiram em tão pouco tempo colocar 30 milhões em contas digitais.

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Os trabalhadores informais que receberem o auxílio nas contas digitais não poderão sacar os recursos em espécie num primeiro momento, admitiu o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Por enquanto, o dinheiro só poderá ser usado para fazer transações digitais, como pagamentos e transferências. O cronograma de saque só será divulgado pelo governo na próxima semana.
De acordo com Guimarães, a expectativa é que até 15 milhões de pessoas se cadastrem ainda nesta terça-feira, 7.
O cadastro no aplicativo ou no site precisa ser feito pelos trabalhadores informais, MEIs e aqueles que fazem contribuição individual ao INSS. Os que já são beneficiários do Bolsa Família não precisam se cadastrar novamente.

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