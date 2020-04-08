Caixa vai criar 30 milhões de poupanças para pagar auxílio de R$ 600

Site e aplicativo da Caixa foram lançados para cadastro de quem tem direito ao benefício Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Caixa vai criar mais de 30 milhões de poupanças digitais para pagar o auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais, afirmou nesta terça-feira (7) o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Segundo ele, a Caixa quer incentivar os beneficiários que façam transferências e pagamentos digitais para evitar aglomerações em agências e lotéricas num momento em que o novo coronavírus avança no país.

São 40 a 50 milhões de pessoas (beneficiadas) em um mês. Isso claramente, mesmo com lotéricas, geraria impacto físico muito grande em nossas agências e lotéricas. Por causa disso, estamos fazendo esforço único para fazer pagamentos digitais, disse. Segundo ele, há um esforço para que esses brasileiros paguem conta de água, conta de luz, transferências DOC por meio digital para que não precisem sair de casa.

Os brasileiros poderão fazer DOCs de graça, pagamentos de conta de graça, disse Guimarães. Poucos países do mundo conseguiram em tão pouco tempo colocar 30 milhões em contas digitais.

SAQUES NÃO SERÃO PERMITIDOS INICIALMENTE

Os trabalhadores informais que receberem o auxílio nas contas digitais não poderão sacar os recursos em espécie num primeiro momento, admitiu o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Por enquanto, o dinheiro só poderá ser usado para fazer transações digitais, como pagamentos e transferências. O cronograma de saque só será divulgado pelo governo na próxima semana.

De acordo com Guimarães, a expectativa é que até 15 milhões de pessoas se cadastrem ainda nesta terça-feira, 7.