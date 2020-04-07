Site do auxílio de R$ 600 cai e informais têm dificuldades de fazer pedido

O site criado pelo governo federal para cadastrar trabalhadores informais, microempreendedores e contribuintes individuais do INSS saiu do ar no início da tarde desta terça-feira (7). Acredita-se que o excesso de acessos simultâneos tenha derrubado o site, que voltou a funcionar alguns minutos depois. A ferramenta vai ajudar o governo a descobrir quem tem que receber o auxílio de R$ 600.
Site do auxílio de 600 reais cai e informais têm dificuldades de fazer pedido
Até o fim da manhã, segundo a Caixa, mais de 10 milhões de pessoas já haviam se cadastrado para receber os R$ 600 que vão ser pagos pelo governo federal.
Alguns usuários também enfrentaram problemas para se inscrever pelo aplicativo. Os dados ficavam carregando sem contemplar o processo.
Uma das pessoas que estava com dificuldades em fazer o cadastro era a comerciante Eliene de Cássia Silva, que tem uma loja em São Pedro, Vitória, e estava ajudando algumas pessoas com direito ao benefício.
"Tem uma parte, depois que você coloca os seus dados pessoais, que pede para você dizer o Estado, a cidade, salário e profissão. Só que a opção de escolher a cidade não estava carregando", contou.
A Caixa foi procurada para explicar os problemas, mas até agora não se manifestou.