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Coronavírus

Boa Esperança registra primeira morte por Covid-19

A vítima é a moradora Alíria Evangelista de Oliveira, de 79 anos, que estava na UTI do Hospital Roberto Silvares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2020 às 21:07

Publicado em 17 de Maio de 2020 às 21:07

Arte covid-19 para capa do site
O município até a tarde deste domingo (17) possuía 12 casos confirmados da doença Crédito: Divulgação
O município de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo,  registrou a primeira morte por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.  A Prefeitura Municipal de Boa Esperança informou que a morte ocorreu neste domingo (17), por volta das 19 horas. 
De acordo com nota da Secretaria Municipal de Saúde,  a vítima é Alíria Evangelista de Oliveira, de 79 anos, que foi atendida no Hospital Cristo Rei, em Boa Esperança, e posteriormente transferida para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, onde estava internada na UTI. 
O município até a tarde deste domingo (17) possuía 12 casos confirmados da doença. 
Como o registro foi feito pela secretaria municipal à noite, já após a atualização do Painel Covid-19, do governo do Estado, o óbito ainda não consta na plataforma.

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