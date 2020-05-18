Boa Esperança registra primeira morte por Covid-19

O município até a tarde deste domingo (17) possuía 12 casos confirmados da doença Crédito: Divulgação

O município de Boa Esperança , no Noroeste do Espírito Santo, registrou a primeira morte por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus . A Prefeitura Municipal de Boa Esperança informou que a morte ocorreu neste domingo (17), por volta das 19 horas.

De acordo com nota da Secretaria Municipal de Saúde, a vítima é Alíria Evangelista de Oliveira, de 79 anos, que foi atendida no Hospital Cristo Rei, em Boa Esperança, e posteriormente transferida para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, onde estava internada na UTI.

O município até a tarde deste domingo (17) possuía 12 casos confirmados da doença.