Casagrande aciona Justiça contra quem espalhou vídeo antigo de festa junina

Renato Casagrande aparece em vídeo de festa junina de 2017 Crédito: Reprodução / Vídeo

O governador Renato Casagrande (PSB) entrou na Justiça com uma ação de indenização por danos morais contra o Facebook e contra o autor que fez a postagem de um vídeo em que o governador aparece dançando em uma festa junina de 2017  quando ainda não era governador , como se o evento tivesse ocorrido em 2020, em meio à pandemia de coronavírus

Na ação, Casagrande menciona que o dono do perfil ainda não foi identificado, mas está denominado na rede social como "Leaodourado Leão", e que a página produziu publicação de conteúdo inverídico em desfavor do governador, com capacidade de ofender e agredir sua imagem e honra. O post teve 469 compartilhamentos e 78 comentários.

Por isso, pede que seja concedida uma decisão liminar (provisória) para que a rede social faça a remoção do perfil e do endereço (URL) da publicação, e ainda forneça os dados do usuário, para que ele possa responder ao processo.

O vídeo do governador foi publicado não apenas nesse perfil do Facebook, como também em outros, e ainda compartilhado pelo WhatsApp, sem vinculação a links, no último sábado (04).

O governador também alega, na ação, que após a postagem mentirosa, começou a receber uma série de ataques nas redes sociais por estar participando de algo que, efetivamente, não ocorreu na data apontada.

"A gravidade do fato chegou a tal ponto que foi necessário desmentir a imputação em veículos de comunicação social , entretanto, ainda sim, se observa que há um alto número de pessoas que continuam a compartilhar e difundir tal informação como se verdadeira fosse perpetuando o dano a imagem", afirma.

Perfil intitulado como "Leaodourado Leão", fez publicações sobre o governador Renato Casagrande Crédito: Reprodução/Facebook

"A postagem tem nítido propósito de fazer transparecer que o autor não estaria obedecendo normas de isolamento social, por ele mesmo imposta e defendida, objetivando trazer descrédito a sua gestão como Governador do Estado do Espírito Santo, posto atualmente por ele ocupado. Não somente isso, ainda traz na população uma sensação de que não é necessário a obediência as regras de combate a pandemia, oque também enseja rápida intervenção do Poder Judiciário", argumenta.

Casagrande também desmentiu a publicação nas redes sociais. O post menciona que a festa ocorreu em 2019, mas a ação na Justiça cita 2017.

É inacreditável que, mesmo diante do sofrimento de tantas famílias, algumas pessoas insistem em tentar confundir a população com notícias falsas.

A da vez é um vídeo em uma festa junina, em 2019. Vamos judicializar todas elas para que as pessoas paguem pela irresponsabilidade pic.twitter.com/caCyJGSNoL — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) July 4, 2020

A reportagem de A Gazeta tentou contato com o perfil "Leaodourado Leão" por meio da rede social e do telefone indicado na página, mas não teve retorno.

Registro mostra que fotos da festa foram feitas em 2017 Crédito: Reprodução

A FESTA

O evento do qual Casagrande participou, onde o vídeo foi gravado, foi uma festa privada, na casa de amigos do governador, em Victor Hugo, na região Serrana do Estado. A reportagem entrou em contato com o dono do sítio, Carlos Curto, que organiza todos os anos a festa junina para amigos e familiares. Segundo ele, em 2020, por conta da pandemia, o evento não aconteceu.

"Eu sou produtor rural, moro aqui há 20 anos, sempre realizo a festa, mas esse ano não tinha condições. Nós estamos em isolamento. É uma situação muito desagradável acusarem de que estamos indo de encontro com as determinações para a Covid-19. Sou aposentado, estou no grupo de risco, não faria festa neste cenário de pandemia", afirmou Carlos Curto.