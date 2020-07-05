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Desinformação

Vídeo de festa junina com Casagrande é antigo, diz governador

Um vídeo em que o governador Renato Casagrande aparece em uma festa junina  que vem sendo compartilhado em redes sociais como se fosse recente  foi gravado em 2017
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2020 às 09:57

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 09:57

Renato Casagrande aparece em vídeo de festa junina de 2019
Renato Casagrande aparece em vídeo de festa junina de 2019 Crédito: Reprodução / Vídeo
Um vídeo em que o governador Renato Casagrande (PSB) aparece dançando em uma festa junina vem sendo compartilhado em redes sociais como se o evento tivesse ocorrido em 2020. No entanto, segundo o governador, trata-se de uma informação falsa, já que a gravação é antiga.  
Em seu perfil no Twitter, o governador informou que o vídeo seria de 2019, mas após a publicação da matéria e questionamento da reportagem de A Gazeta sobre a data da gravação, o governo corrigiu o ano, informando ser de 2017, reafirmando que não é atual. 
Embora o vídeo não seja novo, algumas pessoas têm compartilhado as imagens nas redes sociais e grupos de WhatsApp insinuando que a gravação é recente e criticando que a postura de Casagrande estaria em desacordo com o momento de pandemia do novo coronavírus, quando as recomendações do governo do Estado são para que a população mantenha o isolamento social.
Na noite deste sábado (4), o governador usou a rede social para falar sobre a ação dos que "insistem em tentar confundir a cabeça da população com notícias falsas" e prometeu processar os envolvidos na propagação de notícias falsas.
Registro mostra que fotos da festa foram feitas em 2017
Registro mostra que fotos da festa foram feitas em 2017 Crédito: Reprodução

FOTOS DA FESTA TEM DATA DE 2017

O evento do qual Casagrande participou, onde o vídeo foi gravado, foi uma festa privada, na casa de amigos do governador, em Victor Hugo, na região Serrana do Estado. A reportagem entrou em contato com o dono do sítio, Carlos Curto, que organiza todos os anos a festa junina. Segundo ele, em 2020, por conta da pandemia, o evento não aconteceu.
"Eu sou produtor rural, moro aqui há 20 anos, sempre realizo a festa, mas esse ano não tinha condições. Nós estamos em isolamento. É uma situação muito desagradável acusarem de que estamos indo de encontro com as determinações para a Covid-19. Sou aposentado, estou no grupo de risco, não faria festa neste cenário de pandemia", afirmou Carlos Curto.
Uma das participantes da festa, Brunella Lacerda, contou à reportagem que no vídeo está inclusive um tio dela, que já faleceu. Em seu computador, ela guardava fotos do dia da festa. Nos arquivos, o registro de data do descarregamento das imagens é de junho de 2017.

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